Бесплатная утилизация: французские колесные танки AMX-10RC для Украины

AMX-10RC французской армии на учениях
В конце прошлого года иностранные покровители киевского режима перешли к обсуждению возможной поставки танков и другой бронетехники натовского образца. Вскоре были приняты принципиальные решения и составлены примерные планы. В частности, Франция выразила готовность отправить на Украину свои «колесные танки» AMX-10RC. Киевскому режиму пообещали несколько десятков таких машин и, как минимум, часть их уже отгружена.
Планы и их выполнение
Первые упоминания тяжелого бронеавтомобиля / боевой машины с тяжелым вооружением / колесного танка AMX-10RC в контексте военно-технической помощи для Украины относятся к началу января 2023 г. Тогда иностранные СМИ сообщили, что в ходе очередных французско-украинских переговоров Эммануэль Макрон лично пообещал передать киевскому режиму некоторое количество броневиков из наличия своей армии. При этом пресса отмечала, что это может быть первая поставка танков натовского образца на Украину.
К середине января стали известны подробности будущих поставок. По данным СМИ, планировалось передать 40 бронемашин, снятых с вооружения строевых частей французской армии. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню указал, что технику отправят в течение двух следующих месяцев, т.е. до середины марта. Кроме того, министерство собиралось оперативно организовать обучение и подготовку украинских экипажей.
В середине марта глава французского военного ведомства рассказал о первых успехах. Он заявил, что первая партия «колесных танков» уже прибыла на Украину. Более того, некоторые машины даже успели попасть в зону боевых действий. Однако какие-либо подробности этой поставки не уточнялись.
Впрочем, французская пресса смогла добыть дополнительные сведения. Со ссылкой на источник в Минобороны утверждалось, что в первую партию, уже переданную получателю, вошло 14 ед. AMX-10RC. Кроме того, в последнее время один из учебных центров французской армии провел подготовку 14 украинских экипажей.
Машина с дополнительным бронированием
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К концу марта информация о передаче техники получила достойное подтверждение. В открытом доступе оказалось несколько коротких видеороликов, снятых на одной из украинских баз. В них была показана, как минимум, одна из полученных БМТВ, а также ее экипаж, совершавший различные манипуляции. Вероятно, на момент съемки продолжался процесс освоения техники строевым подразделением.
К настоящему времени официальные лица и источники прессы сообщили о передаче только одной партии французской бронетехники. Новости о продолжении поставок пока не поступали. При этом с момента передачи первой партии AMX-10RC прошло более двух месяцев, и у Франции было достаточно времени для дальнейших поставок.
Достоверные сведения о появлении «колесных танков» в зоне боевых действий пока не появлялись. Вероятно, украинские формирования продолжают осваивать эту технику и не готовы использовать ее. Кроме того, ее, вместе с другими импортными машинами, могут беречь для пресловутого «контрнаступа». Поскольку давно обещанное наступление постоянно сдвигается, изделия AMX-10RC остаются в тылу, и ими пока не рискуют.
Образец из прошлого
Как и другие боевые машины, передаваемые Украине зарубежными странами, AMX-10RC не отличается малым возрастом и новизной. Разработка этого образца началась в 1970 г. в конструкторском бюро Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (в дальнейшем вошло в состав корпорации GIAT, ныне Nexter) при участии других оборонных организаций.
Целью проекта являлось создание тяжелого бронеавтомобиля с полноценной башней и вооружением крупного калибра, способного решать широкий круг боевых задач. Машина должна была осуществлять патрулирование, вести разведку, сопровождать автоколонны – и при этом иметь возможность атаковать защищенные цели, в т.ч. танки.
Проектные работы завершились в середине семидесятых годов, и вскоре недавно созданная корпорация GIAT вывела на испытания первые опытные образцы. Доводка и подготовка серии заняли еще несколько лет. В войска новая техника начала поступать в 1979 г.
Изначально сухопутные войска Франции планировали приобрести более 400 «колесных танков», но затем планы сократили до 350 ед. Их выполнили в рамках нескольких контрактов; последние требуемые машины поступили в войска в середине восьмидесятых. С начала десятилетия AMX-10RC производились и для экспорта. Первым иностранным заказчиком стала армия Марокко – 108 ед. Затем такую технику приобрели Камерун и Катар. С учетом экспортных заказов общее число построенных бронемашин вышло на уровень 450-460 ед.
AMX-10RC, в основном французские, неоднократно использовались в реальных военных операциях. Такая техника участвовала в «Буре в пустыне», а также в боевых действиях в Мали. Свои «колесные танки» активно применяла и марокканская армия.
Еще несколько лет назад Минобороны Франции посчитало, что броневики AMX-10RC устарели морально и физически. В связи с этим их начали заменять современными бронемашинами EBRC Jaguar, и численность «колесных танков» постепенно сокращается. На начало текущего года в наличии было ок. 240 машин. Теперь 40 ед. передают Украине, что в известной мере ускоряет процесс снятия с вооружения.
С ограниченными характеристиками
AMX-10RC представляет собой трехосную колесную бронемашину с крупнокалиберным орудием в полноповоротной башне. Такая архитектура приводит к специфическому соотношению основных характеристик, а также накладывает ограничения по боевому применению и эффективности.
«Колесный танк» построен на основе сварного броневого корпуса длиной 6,25 м (длина машины с пушкой вперед превышает 9 м). Боевая масса достигает 15,8 т. Использована «танковая» компоновка с передним размещением водителя, центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком. Экипаж включает четырех человек.
"Колесный танк" на Украине
Алюминиевая броня обеспечивает защиту лобовой проекции от крупнокалиберных пуль или пуль нормального калибра с остальных ракурсов. Также была разработана навесная стальная броня. С ее помощью лоб выдерживает 23-мм снаряды, а остальные проекции – 14,5-мм пули. Дополнительным средством защиты являются два блока дымовых гранатометов на лбу башни. Часть серийных AMX-10RC получила комплекс оптико-электронного подавления Eirel.
Машины ранних выпусков оснащались двигателями Hispano-Suiza HS 115-2 мощностью 260 л.с. Позже внедрили 300-сильный Baudouin 6F11 SRX. Через коробку передач GIAT ARE 4AD60, раздаточные коробки и колесные редукторы мощность выдается на все шесть колес. Любопытно, что у AMX-10RC отсутствуют управляемые колеса. Поворот осуществляется «по-танковому» – за счет притормаживания колес одного борта. На всех колесах использована независимая гидропневматическая подвеска с возможностью управления.
На шоссе AMX-10RC способен развивать скорость до 85 км/ч. На бездорожье максимальная скорость сокращается вдвое. Для передвижения по воде предусмотрены кормовые водометы. При этом установка дополнительного бронирования приводит к чрезмерному увеличению массы и потере способности плавать.
В башне броневика установлена 105-мм нарезная пушка низкого давления Model F2 MECA. Она имеет ствол длиной 48 клб с дульным тормозом и теплозащитным кожухом. Казенник оснащен вертикальным полуавтоматическим затвором. Орудийная установка обеспечивает вертикальную наводку с углами от -8° до +20°. Дополнительное оружие – спаренный и зенитный пулеметы калибра 7,62 мм.
Для орудия F2 разработаны собственные унитарные выстрелы, не соответствующие общим стандартам НАТО. Имеются осколочно-фугасный, кумулятивный, подкалиберный бронебойный, зажигательный, дымовой и практический снаряды. Подкалиберный и кумулятивный способны пробивать до 365 мм гомогенной брони. Боекомплект «колесного танка» включает 38 выстрелов разных типов.
Вооружение контролируется системой управления огнем Safran M401 COTAC. Она включает несколько оптических приборов, телевизионный прицел, прибор ночного видения, а также баллистический вычислитель и стабилизатор. Ночные приборы обеспечивают наблюдение и стрельбу на дальностях не более 1000-1200 м.
Большие проблемы
Как и другие «колесные танки» / БМТВ, французское изделие AMX-10RC является спорной разработкой. К его однозначным плюсам можно отнести только высокую подвижность на хорошей дороге, обусловленную колесным шасси, простоту эксплуатации и факт установки полноценного орудия на достаточно легкую платформу.
В остальном к такому броневику имеется масса вопросов и претензий. Так, даже с дополнительным бронированием AMX-10RC не может выдержать обстрел из наиболее распространенных современных малокалиберных орудий. Параметры 105-мм пушки недостаточны для борьбы с современными танками и избыточны для других целей. Колесное шасси хорошо показывает себя только на шоссе или твердом грунте, тогда как распутица резко сокращает подвижность.
Французское командование еще несколько лет назад трезво оценило имеющиеся «колесные танки» и решило заменить их. Этот факт прекрасно показывает реальный потенциал такой техники в современной армии. Высвобождающиеся машины передают Украине – и теперь ее формированиям предстоит столкнуться со всеми известными недостатками. Кроме того, проблем добавит физическое устаревание техники.
Бесплатная утилизация
Таким образом, Украине опять передают ограниченное количество морально и физически устаревших машин. Более того, на этот раз речь идет о технике, построенной на основе неоднозначной или даже сомнительной концепции. Как следствие, поставка изделий AMX-10RC не даст киевскому режиму никаких преимуществ, но приведут к дополнительным проблемам.
Выгодоприобретателями в этой ситуации оказываются Франция и некоторые ее предприятия оборонной промышленности. Официальный Париж решает свои политические задачи. Армия получает возможность списать ненужную технику, не сталкиваясь с возражениями и даже получая явное одобрение. Кроме того, появляется повод для ускорения производства и закупки современной техники, а также упрощается процесс получения необходимого финансирования.