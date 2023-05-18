Николас Мадуро заявил, что Венесуэла станет первой страной мира, полностью отказавшейся от использования доллара США

Мы выбираем путь, на котором валюты используются для торговли, а не для наказания стран, для принятия санкционных мер. Мы выбираем экономическую свободу. Я надеюсь на то, что и другие страны последуют нашему примеру, чтобы обрести экономическую независимость.

Президент Венесуэлы выступил с заявлением по поводу будущих расчётов в торговых операциях с участием венесуэльских контрагентов. По словам Николаса Мадуро, Венесуэла выбирает путь свободной экономики и для этого полностью откажется от долларовых расчётов.По словам главы Венесуэлы, страна станет первой в мире, где будет осуществлён полный отказ от американской валюты в экономических расчётах.Николас Мадуро:Напомним, что ранее в той или иной мере от расчётов в долларах отказался и ряд других стран, включая Иран. Саудовская Аравия, например, договорилась вести торговлю нефтью с Китаем за юани. Отказ от доллара рассматривают страны БРИКС, а также Аргентина. В СНГ тоже значительно снизилась доля использования американской валюты во взаиморасчётах.Западные эксперты тем временем отмечают, что если объёмы мировой торговли в долларах США будут и дальше падать, то при очередном повышении планки госдолга в Штатах могут обнаружится проблемы, с которыми ранее американская экономика не сталкивалась. Одно дело печатать доллары, если объёмы их использования в мировой экономике 70%, совсем другое, когда 35-36%. И тем более если этот процент продолжает падать.