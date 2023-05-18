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В ВСУ заявили о проведении успешного контрнаступления на западных окраинах Бахмута

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В ВСУ заявили о проведении успешного контрнаступления на западных окраинах Бахмута

Представители третьей штурмовой бригады украинской армии, по сути являющейся очередной инкарнацией "Азова" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), заявили в своем Telegram-канале о проведении успешных наступательных действий на западных окраинах Артемовска (Бахмута).


В сообщении утверждается, что в итоге украинским военным удалось создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления, заняв в результате прорыва участок территории 2 километра шириной и 700 метров глубиной. Судя по всему, речь идет о так называемой "серой зоне", где из-за высокой интенсивности боевых действий не удается закрепиться ни одной из сторон.

Достоверность заявления боевиков нацистского формирования нигде, кроме их Telegram-канала, не подтверждается, однако вместе с тем и не опровергается.

В настоящее время на западных окраинах Артемовска продолжается штурм последних оставшихся в распоряжении украинских сил укрепрайонов, оборудованных в жилой высотной застройке. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" практически дошли до границ населенного пункта, за которыми начинаются поля.

Несмотря на относительно низкую динамику продвижения наступающих "музыкантов", противник несет значительные потери. Под контролем ВСУ остается менее одного процента территории Артемовска. По некоторым данным, в распоряжении боевиков остается лишь одна сторона крайней западной улицы города.

Ранее Пригожин раскритиковал Минобороны за неспособность ВС РФ обеспечить надёжную оборону на флангах.
Использованы фотографии:
Telegram/3-я штурмовая бригада ВСУ
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15 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:46
    -6

    В сообщении утверждается, что в итоге украинским военным удалось создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления, заняв в результате прорыва участок территории 2 километра шириной и 700 метров глубиной

    Из за этого не удалось окружить группировку противника в Бахмуте...ее просто выдавливают за населенный пункт.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:46
    +3
    С учётом того что Пригожин постоянно жалуется на слабость именно флангов,и то что линейные войска оттуда "наступили назад "логочно что всушники сумели действительно захватить некий участок земли который и используют как плацдарм для последующего наступления.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 17:59
      -3
      Цитата: Бережливый
      ,и то что линейные войска оттуда "наступили назад "логочно что всушники сумели действительно захватить некий участок земли который и используют как плацдарм для последующего наступления
      .
      А классический "отскок" не рассматривается? Очень много трупов и уничтоженной техники от наступающих
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:46
    +9
    "серая зона" это не плацдарм, там в основном наблюдатели и заслон, войска намеренно уходят с нее на подготовленные позиции обороны, и тут же следует огневой налет, квадрат 0,7*2 км становится мишенью, все это потуги ВСУ прощупать нашу оборону.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:23
      0
      Silver99 hi, тут возможно, я повторюсь ВОЗМОЖНО что на фоне потери Артемовска нужно выдать хоть что-то навроде победы так что и захват серой зоны сойдёт.
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 17:51
    +3
    А за полем ещё город.. И ещё, и ещё...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:54
    +1
    Судя по всему, речь идет о так называемой "серой зоне", где из-за высокой интенсивности боевых действий не удается закрепиться ни одной из сторон.
    . Так "серые зоны" на картах показаны, места дл обороны малопригодные... там зарыватся придётся по самую маковку, да и то не факт, что хоть как то удастся задержаться.
    Впрочем, нужна "инфа с полей", только они могут реально такое оценить.... вдруг там удобная для обороны, кочка, бугор к, овраг есть, нам с дивана этого не видно.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 18:13
      +4
      Ну отскок там сомнительный - с гибелью командира бригады, зам командира армейского корпуса и кучей видео контента от укров, который и смотреть противно...
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:56
    +2
    Я конечно не верю в "хитрый план", но Гансы в ВОВ частенько Красную Армию ловили на отскоке. В воскресенье был классический отскок, а в понедельник уже Серая зона. То есть Укравермахт об "отскоке" знает. Флаг показали и свалили с кучей фоток для Инсты. Пипл хавает
  7. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:58
    +1
    Информация идет противоречивая ..Но укросми верить себя не уважать .Но то ,что бои идут уже на окраине города это факт .
    Вагнерград (Артемовск) будет наш возможно уже завтра !
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: Zemaan
      Вагнерград (Артемовск)

      А хорошее название.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 18:27
        -1
        Цитата: Dart2027
        Цитата: Zemaan
        Вагнерград (Артемовск)

        А хорошее название.

        Да волна уже пошла по инету Русского мира ,чтобы так назвать город
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 17:58
    0
    где дешевые планирующие бомбы? почему не сносят по 1 кв км в марьинке и бахмуте
  9. alystan
    alystan Сегодня, 18:01
    +6
    Где хваленная профессиональная контрактная армия с выплатами от 204 000 рублей?
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 18:15
      +3
      А она была что ли? После сворачивания сердюковско-макаровской реформы у нас получилась ни Богу свечка ни черту кочерга: и не советская массовая армия, и не профессиональная. Парадная зато.