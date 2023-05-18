В ВСУ заявили о проведении успешного контрнаступления на западных окраинах Бахмута

Представители третьей штурмовой бригады украинской армии, по сути являющейся очередной инкарнацией "Азова" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), заявили в своем Telegram-канале о проведении успешных наступательных действий на западных окраинах Артемовска (Бахмута).В сообщении утверждается, что в итоге украинским военным удалось создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления, заняв в результате прорыва участок территории 2 километра шириной и 700 метров глубиной. Судя по всему, речь идет о так называемой "серой зоне", где из-за высокой интенсивности боевых действий не удается закрепиться ни одной из сторон.Достоверность заявления боевиков нацистского формирования нигде, кроме их Telegram-канала, не подтверждается, однако вместе с тем и не опровергается.В настоящее время на западных окраинах Артемовска продолжается штурм последних оставшихся в распоряжении украинских сил укрепрайонов, оборудованных в жилой высотной застройке. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" практически дошли до границ населенного пункта, за которыми начинаются поля.Несмотря на относительно низкую динамику продвижения наступающих "музыкантов", противник несет значительные потери. Под контролем ВСУ остается менее одного процента территории Артемовска. По некоторым данным, в распоряжении боевиков остается лишь одна сторона крайней западной улицы города.Ранее Пригожин раскритиковал Минобороны за неспособность ВС РФ обеспечить надёжную оборону на флангах.