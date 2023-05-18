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Глава Управления оборонной промышленности Турции о модернизации F-16: Это был подарок к столетию образования нашей республики

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Глава Управления оборонной промышленности Турции о модернизации F-16: Это был подарок к столетию образования нашей республики

Командование ВВС Турции получило первые истребители F-16, прошедшие модернизацию в стране. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. По его словам, успеха в этом деле удалось достигнуть благодаря усилиям отечественных компаний.


С этих пор наши F-16 будут и в дальнейшем служить нашим ВВС. Это был подарок к столетию образования Турецкой Республики

– отметил Демир.

Отечественный проект модернизации вышеуказанных истребителей был запущен Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции, получив название ÖZGÜR, что в переводе с турецкого означает «свободный». Данный проект предусматривал выполнение работ по замене на этих военных самолётах радаров, систем управления, авионики, в результате чего срок эксплуатации F-16 Block-30 был увеличен с 8 тыс. до 12 тыс. лётных часов. Таким образом, теперь самолёты могут использоваться вплоть до 2040-х годов.

Также в самолёт были внедрены системы авионики отечественного производства, благодаря чему эти боевые машины удалось вывести на уровень «Viper». Что же касается бортового компьютера на модернизированном истребителе, то он тоже отечественный (турецкий). Более того, наличие в нём систем связи собственного производства позволяет лётчикам устанавливать связь с беспилотниками, в том числе и ударными БПЛА, наряду с другими самолётами и морскими платформами. Ракетный арсенал F-16 будет пополнен турецкими крылатыми ракетами и бомбами, такими как Atmaca.
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5 комментариев
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  1. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:11
    0
    Что же касается бортового компьютера на модернизированном истребителе, то он тоже отечественный (турецкий).

    Очень интересно!
    Был бы благодарен за информацию о турецких компьютерах - насколько они локализовали у себя производство "железа".
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:11
    0
    Хорошая новость, кстати. Чем больше у Турции своего, тем меньше колония Запада и проще вести дела.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:13
    0
    Ф16 не панацея,хороший но только лучше иметь и ф15,либо же сосредоточиться туркам на создании своего истребителя.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:27
    0
    Командование ВВС Турции получило первые истребители F-16, прошедшие модернизацию в стране. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. По его словам, успеха в этом деле удалось достигнуть благодаря усилиям отечественных компаний.
    . Вопрос... полосатые разрешили им этим заниматься?
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 18:51
    0
    Глядишь, эти модернизированные на Украину отправят