«Лучше бы сразу нам подарили»: В Артемовске «музыкантам» достался брошенный ВСУ британский БТР FV103 Spartan

Чем больше Запад поставляет на Украину вооружений и военной техники, тем больше трофеев натовского оружия оказывается у российских военных. Эту без преувеличения «традицию» ВСУ начали еще весной прошлого года, когда при отступлении массово бросали новенькие ПТРК Javelin и NLAW. Были даже случаи захвата солидного арсенала боеприпасов, оставленного украинскими военными на складах. По мере наращивания и усложнения военных поставок для нужд украинской армии странами НАТО, нашим бойцам достаются и более серьезные трофеи.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» на канале российского военкора даже «поблагодарил» в ироничной форме западных спонсоров Киева за трофеи, рассказав о попавших накануне в руки «музыкантов» немецких осколочно-фугасных гранатах.
Судя по кадрам видео, снятого оператором «Первого канала», на этот раз штурмовикам «Вагнера» досталась добыча покрупнее и посолиднее. В видеосюжете показано, как механик-водитель 10-го штурмового отряда ЧВК вытаскивает британский гусеничный БТР FV103 Spartan. Бегущие из Артемовска под натиском «музыкантов» украинские военные бросили вполне исправную, по крайней мере внешне, натовскую технику на западных окраинах города. Как сообщает корреспондент телеканала Амир Юсупов, эвакуация бронемашины происходит в то время, когда буквально в трехстах метрах идут активные боевые действия.
Один из бойцов «Вагнера» в здании, откуда ведется съемка, комментируя происходящее, отмечает, что экипаж бронетранспортера бежал так стремительно, что даже не заминировал машину. Именно так чаще всего поступают боевики ВСУ в случае необходимости оставления техники, особенно западного производства, на поле боя.
Они сразу ее просто подарили бы нам
— в традиционной ироничной форме высказывается «музыкант» корреспонденту телеканала.
Помимо английского БТР FV103 Spartan, партию которых совсем недавно Великобритания предоставила Киеву, в качестве трофея российским штурмовикам досталась и брошенная украинскими солдатами БМП советского образца.