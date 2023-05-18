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«Лучше бы сразу нам подарили»: В Артемовске «музыкантам» достался брошенный ВСУ британский БТР FV103 Spartan

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«Лучше бы сразу нам подарили»: В Артемовске «музыкантам» достался брошенный ВСУ британский БТР FV103 Spartan

Чем больше Запад поставляет на Украину вооружений и военной техники, тем больше трофеев натовского оружия оказывается у российских военных. Эту без преувеличения «традицию» ВСУ начали еще весной прошлого года, когда при отступлении массово бросали новенькие ПТРК Javelin и NLAW. Были даже случаи захвата солидного арсенала боеприпасов, оставленного украинскими военными на складах. По мере наращивания и усложнения военных поставок для нужд украинской армии странами НАТО, нашим бойцам достаются и более серьезные трофеи.


Один из бойцов ЧВК «Вагнер» на канале российского военкора даже «поблагодарил» в ироничной форме западных спонсоров Киева за трофеи, рассказав о попавших накануне в руки «музыкантов» немецких осколочно-фугасных гранатах.

Судя по кадрам видео, снятого оператором «Первого канала», на этот раз штурмовикам «Вагнера» досталась добыча покрупнее и посолиднее. В видеосюжете показано, как механик-водитель 10-го штурмового отряда ЧВК вытаскивает британский гусеничный БТР FV103 Spartan. Бегущие из Артемовска под натиском «музыкантов» украинские военные бросили вполне исправную, по крайней мере внешне, натовскую технику на западных окраинах города. Как сообщает корреспондент телеканала Амир Юсупов, эвакуация бронемашины происходит в то время, когда буквально в трехстах метрах идут активные боевые действия.

Один из бойцов «Вагнера» в здании, откуда ведется съемка, комментируя происходящее, отмечает, что экипаж бронетранспортера бежал так стремительно, что даже не заминировал машину. Именно так чаще всего поступают боевики ВСУ в случае необходимости оставления техники, особенно западного производства, на поле боя.

Они сразу ее просто подарили бы нам

— в традиционной ироничной форме высказывается «музыкант» корреспонденту телеканала.

Помимо английского БТР FV103 Spartan, партию которых совсем недавно Великобритания предоставила Киеву, в качестве трофея российским штурмовикам досталась и брошенная украинскими солдатами БМП советского образца.

Автор:
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12 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:16
    +2
    Пригодится...... yes ...
    Действительно.... нафиг посредники.... wassat
  2. monetam
    monetam Сегодня, 18:22
    0
    Ну... вагнеры покатаются до первой поломки, дай бог, она случится не скоро. Потому что мастерам в ремонтной части придется затылки чесать, как такую технику ремонтировать...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 18:25
      +3
      Ну не было, тут стало.... а пропало, как и не было.... чего репу- то чесать? smile
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:45
      +2
      Там запчестей на каждом перекрестке, а иногда и по паре штук.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:28
    +4
    У нас в Кубинке такая есть?Поменять её на БМП 3 и в музей! hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:27
      0
      Годный подгон от самого Потроха...Это он у англичанки припер.Кстати,машинка весьма шустрая
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:42
    +1
    экипаж бронетранспортера бежал так стремительно, что даже не заминировал машину.


    Если прижало, то не только бтр бросишь, а и собственные штаны оставишь победителю... laughing
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:43
    -4
    Этот "Спартан" - хлам 1978 года, который вместо списания в утиль втюхали укpам (небось еще и денег стрясли). Как военный трофей особой ценности не представляет. Разве что в "медийном поле" можно им похвастаться)
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:59
      +1
      Этот "Спартан" - хлам 1978 года

      А чем он лично вас не устраивает ? Лучше уж на таком "хламе" передвигаться хоть защита от пуль плюс пулемёт нежели на какой ни будь "Буханке" каторая насквозь простреливается из АК.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:30
      0
      БМП 1 еще старше будут.Тоже "хламом"посчитаете?А эту бээмпеху до сих пор наши,в ЛДНР вовсю используют.Вы эту мелкую,шуструю вошь еще попробуйте подбить..
  6. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:45
    +2
    Мы еще в Москве и прочих городах выставку устроим трофейной техники натовской ..Когда уничтожали бронетехнику и авиацию всук советского производства ,много вопросов было ,вроде как со своими воюем ) А сейчас все просто вон враг с бронетехникой с крестами ..Стреляй не ошибешься теперь и даже азарт у многих замочить натовскую броню Удачи вам мужики в охоте Наше дело правое !
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:50
    +3
    В музее в Кубинке будет смотреться.
    У них же норм штука была Warrior называлась что его зажали? Одни помои подсовывают...