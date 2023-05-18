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Спикер Верховной Рады Стефанчук пообещал скорое прибытие дополнительных систем ПВО NASAMS из Норвегии

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Спикер Верховной Рады Стефанчук пообещал скорое прибытие дополнительных систем ПВО NASAMS из Норвегии

Норвегия в ближайшее время поставит на Украину дополнительные системы ПВО NASAMS, производство которых ведется на одном из предприятий Kongsberg Defence & Aerospace AS – дочерней компании норвежского концерна Kongsberg Gruppen. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.


Делегация украинского парламента прибыла в Норвегию, чтобы ознакомится с производством зенитных систем для Украины и поторопить норвежцев на фоне проблем украинской ПВО. По словам Стефанчука, который и возглавлял делегацию, были проведены переговоры с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли на тему увеличения поставок ЗРК NASAMS Киеву. К чему пришли стороны не сообщается, но спикер ВРУ заявил, что в скором времени на Украину прибудут дополнительные комплексы.

Украина должна одержать победу в войне, которую развязала Россия. И Украина одержит победу. Норвегия бок о бок с нами

- заявил Стефанчук.

Какое количество комплексов поставит Норвегия, пока не известно, ранее норвежцы обещали передать Киеву два огневых взвода. В состав одной батареи входит три взвода, каждый из которых включает в себя две или три пусковые установки, радар AN/MPQ-64f1 Improved Sentinel, один автомобиль управления и один автомобиль с оптической станцией MSP500.

На сегодняшний день на вооружении Украины стоит две батареи ЗРК NASAMS. Шесть комплектов обещали Соединенные Штаты, именно их производство ведет Норвегия. Еще один комплект обещан Канадой. На Украине комплексу NASAMS поют дифирамбы, впрочем, как и ЗРК Patriot. По мнению Киева, западные системы ПВО превосходят российские в разы.
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5 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:04
    +1
    Для защиты последней батареи пэтриотов?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:05
      +1
      Вспомнился российский анекдот из начала 90-ых.
      Мать накрывает обед на стол:
      - Вот суп из Франции. Вот макароны из Италии с подливой из Испании. Вот колбаски из Германии.
      Отец:
      - Есть то когда будем?
      - Самолёт с ложками и вилками из Дании задерживается ...
  2. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:06
    0
    Патриот, Насамс, Железный Кумпол, кто ещё из "партнёров" не отметился, поставляя оружие в Укрорейх?

    Интересно, как в своей передаче Шапиро/Соловьёв объясняет поставку "Железного кумпола" от его единплеменников укронацистам.
    Что скажет Кедми об этом акте "еврейской" дружбы.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:19
    0
    Европа гляжу вообще из ума коллективно выжила ,своего мнения нету,из своего кармана вооружают ук-роину,готовы наверное и ядерное оружие дать,если такой приказ будет отдан из янкии.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:39
    0
    Спикер Верховной Рады Стефанчук пообещал скорое прибытие дополнительных систем ПВО NASAMS из Норвегии
    . Как прибудут, так и будут... процесс непрерывный идёт.
    Что хочется пожелать нашим разработчикам, конструктора и производителям... нужны новые, эффективные средства разведки/контроля и автоматизация управления боевым процессом, по всем направлениям!!!