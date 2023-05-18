Британская пресса: Запад в состоянии продолжать поддерживать Украину не более двух лет

Западные страны в состоянии продолжать оказывать военную поддержку Украине в течение одного или максимум двух лет.Как сообщает британское издание Financial Times, власти США считают, что решающими для исхода вооруженного конфликта на Украине являются последующие пять месяцев. В течение этого периода времени у Киева остается последний шанс переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.Здесь стоит отметить, что о "решающем полугодии" западная пресса пишет с сентября прошлого года, всякий раз сдвигая сроки.Источники в западных странах заявили изданию о своей обеспокоенности, касающейся возможности продолжать финансировать Украину в следующем году, когда в США стартует предвыборная президентская гонка.Неназванные американские чиновники заявили, что уже выделенных денег достаточно для продолжения военной поддержки Украины в течение еще около пяти месяцев, в том числе в ходе анонсированного украинским руководством широкомасштабного контрнаступления. Последующие объемы военной поддержки Украины конгресс США планирует рассмотреть осенью текущего года.По мнению неназванного высокопоставленного европейского чиновника, западные страны в состоянии сохранять текущий уровень военной поддержки Украины в течение ближайшего года или двух, но не более.Несмотря на то, что президент США Джо Байден не озвучивал намерений, касающихся возможному урезанию объемов поддержки Украины, ему предстоит кампания по переизбранию на высший государственный пост. Его наиболее вероятный конкурент Дональд Трамп является критиком неограниченной военной поддержки Украины.Исходя из этого, администрации Байдена необходимо показать, что многомиллиардная поддержка Киева значительно повлияет на боевые действия и обеспечит успех украинской армии.