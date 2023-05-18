Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская пресса: Запад в состоянии продолжать поддерживать Украину не более двух лет

4
Британская пресса: Запад в состоянии продолжать поддерживать Украину не более двух лет

Западные страны в состоянии продолжать оказывать военную поддержку Украине в течение одного или максимум двух лет.


Как сообщает британское издание Financial Times, власти США считают, что решающими для исхода вооруженного конфликта на Украине являются последующие пять месяцев. В течение этого периода времени у Киева остается последний шанс переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Здесь стоит отметить, что о "решающем полугодии" западная пресса пишет с сентября прошлого года, всякий раз сдвигая сроки.

Источники в западных странах заявили изданию о своей обеспокоенности, касающейся возможности продолжать финансировать Украину в следующем году, когда в США стартует предвыборная президентская гонка.

Неназванные американские чиновники заявили, что уже выделенных денег достаточно для продолжения военной поддержки Украины в течение еще около пяти месяцев, в том числе в ходе анонсированного украинским руководством широкомасштабного контрнаступления. Последующие объемы военной поддержки Украины конгресс США планирует рассмотреть осенью текущего года.

По мнению неназванного высокопоставленного европейского чиновника, западные страны в состоянии сохранять текущий уровень военной поддержки Украины в течение ближайшего года или двух, но не более.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден не озвучивал намерений, касающихся возможному урезанию объемов поддержки Украины, ему предстоит кампания по переизбранию на высший государственный пост. Его наиболее вероятный конкурент Дональд Трамп является критиком неограниченной военной поддержки Украины.

Исходя из этого, администрации Байдена необходимо показать, что многомиллиардная поддержка Киева значительно повлияет на боевые действия и обеспечит успех украинской армии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:16
    -2
    Уже пошёл второй год.
    Но на самом деле они прибедняются - если снизить интенсивность войны до уровня 2014 - 2022 годов, такую вялотекущую войну США и ЕС могут спонсировать десятилетия.
    Именно в этом и состоит цель дипломатии Запада - сохранить в Киеве нацистский, бандеровский, реваншистский режим и сохранить за этим режимом большую часть Украины, временно заморозить войну по текущей ЛБС для перевооружения ВСУ современным оружием НАТО, переобучения ВСУ, подготовки новой войны с Россией через три - пять лет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:20
    -1
    Британская пресса: Запад в состоянии продолжать поддерживать Украину не более двух лет
    . Вряд ли желания, хотелки у них поменяются, но... фиг её знает, что ещё может произойти. Поживём, увидим.
    Пока все идёт по нарастающей, ставки повышаются.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:45
    +2
    Опять эта неправдивая болтовня, ровно год назад писали про усталость от конфликта и прочую белиберду... Европа и америка руки потирают от радости и прибылей которые они получают...
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:59
    0
    Просто потом у них планы более широкие, не по поводу чей там флаг в Киеве реет. Им там еще Восточную Азию разносить надо, спасать Тайвань от китайцев до последнего японца, корейца, австралийца и филиппинца. Там уже на порядки больше потребуются затраты