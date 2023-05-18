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Замглавы МИД РФ об отмене виз с рядом стран исламского мира: Идёт активная работа в этом направлении

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Замглавы МИД РФ об отмене виз с рядом стран исламского мира: Идёт активная работа в этом направлении

Работа по отмене виз с рядом стран исламского мира набирает обороты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.


Идёт активная работа в этом направлении. Говоря в целом, наша страна и вовсе хочет отказаться от режима выдачи виз, поскольку этот шаг весьма важен на пути к развитию туризма и бизнеса

– сказал он во время своего выступления на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В то же время, отметил российский дипломат, особое место в этом вопросе занимает исламский мир, страны Африки и арабского мира. В частности, он сослался на страны Персидского залива (Сирию, Ирак, Египет) в качестве ключевых партнёров Москвы в данном регионе, с которыми, по его словам, тоже налаживается сотрудничество в этом направлении.

Вместе с тем, добавил Богданов, наша страна также ведёт аналогичную работу со странами Азии, такими как Индонезия и Малайзия.

В этом направлении мы будем двигаться и дальше, ведь нами и так уже была проделана огромная работа

– подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как уже заявлял ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов, число виз, выдаваемых россиянам странами ЕС, значительно снизилось, в то время как условия, выдвигаемые некоторыми европейскими государствами с целью получения разрешения на въезд для туристов из России – невыполнимы.
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1 комментарий
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 19:34
    0
    поскольку этот шаг весьма важен на пути к развитию туризма и бизнеса

    И это правильно! Меньше волокиты бумажной - больше торговли. А изоленты на всех не хватит.