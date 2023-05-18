Украинские военкоры теперь призывают аудиторию «не посыпать голову пеплом» по поводу Бахмута

3-я штурмовая (бригада) подтвердила утренние слова о том, что фланговый прорыв продолжается. По городу вообще не посыпайте голову пеплом никаким, всё увидите дальше.

Украинская пропаганда решила сосредоточить внимание общественности на том, что происходит к западу и северо-западу от Бахмута, призывая «не обращать внимания на происходящее» в самом городе.Из недавнего сообщения украинских военкоров, которые подобрали слова для представления данных о происходящем:Если «отмотать» сообщения украинских военкоров на месяц-два назад, то риторика была совсем другой. В ней превалировали такие понятия как «фортеция (крепость) Бахмут» и «город сдан не будет». Со временем, риторика начинала меняться – причём перемены напрямую зависели от того, сколько квадратных километров территории Артёмовска теряли ВСУ.Примерно с прошлого четверга украинские блогеры и военкоры представление данных кардинально поменяли. Причина состоит в начатом на флангах контрнаступлении ВСУ и так называемой «гвардии наступления». К настоящему моменту противник занял несколько квадратных километров территории в районе Богдановки и по направлению к Клещеевке. И теперь этот факт «продаётся» в украинской прессе и на западном, как принято говорить, треке как «большой успех» и как якобы «только начала чего-то гораздо более серьёзного».О том, что Бахмут фактически освобождён подразделениями ЧВК «Вагнер», украинские медиа либо молчат, либо, как в указанном случае, предлагают просто забыть - забыть и о тех тысячах погибших в городской черте своих же военнослужащих.Метеорологи тем временем прогнозируют в Артёмовске и агломерации осадки в виде дождя, начиная со следующей недели. По прогнозам, дожди будут идти с небольшими перерывами в течение как минимум 4 дней, что, по понятным причинам, скажется на наступательных и оборонительных действиях обеих сторон.