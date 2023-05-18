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Украинские военкоры теперь призывают аудиторию «не посыпать голову пеплом» по поводу Бахмута

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Украинские военкоры теперь призывают аудиторию «не посыпать голову пеплом» по поводу Бахмута

Украинская пропаганда решила сосредоточить внимание общественности на том, что происходит к западу и северо-западу от Бахмута, призывая «не обращать внимания на происходящее» в самом городе.


Из недавнего сообщения украинских военкоров, которые подобрали слова для представления данных о происходящем:

3-я штурмовая (бригада) подтвердила утренние слова о том, что фланговый прорыв продолжается. По городу вообще не посыпайте голову пеплом никаким, всё увидите дальше.

Если «отмотать» сообщения украинских военкоров на месяц-два назад, то риторика была совсем другой. В ней превалировали такие понятия как «фортеция (крепость) Бахмут» и «город сдан не будет». Со временем, риторика начинала меняться – причём перемены напрямую зависели от того, сколько квадратных километров территории Артёмовска теряли ВСУ.

Примерно с прошлого четверга украинские блогеры и военкоры представление данных кардинально поменяли. Причина состоит в начатом на флангах контрнаступлении ВСУ и так называемой «гвардии наступления». К настоящему моменту противник занял несколько квадратных километров территории в районе Богдановки и по направлению к Клещеевке. И теперь этот факт «продаётся» в украинской прессе и на западном, как принято говорить, треке как «большой успех» и как якобы «только начала чего-то гораздо более серьёзного».

О том, что Бахмут фактически освобождён подразделениями ЧВК «Вагнер», украинские медиа либо молчат, либо, как в указанном случае, предлагают просто забыть - забыть и о тех тысячах погибших в городской черте своих же военнослужащих.

Метеорологи тем временем прогнозируют в Артёмовске и агломерации осадки в виде дождя, начиная со следующей недели. По прогнозам, дожди будут идти с небольшими перерывами в течение как минимум 4 дней, что, по понятным причинам, скажется на наступательных и оборонительных действиях обеих сторон.
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9 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:43
    +2
    Так и мы не особо кричим , что Артёмовск взят. Тихо так, как и должно быть. А надо бы ща загнобить этих военкоров
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:45
      +5
      Да не надо каких то "военкоров" гробить, они же просто марионетки пропаганды. Ну будут не Артёмовск "защищать", а следующий город.
      Заткнуть из можно только одним - капитуляцией украинских нацистов
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:55
        0
        Опять заговорили, что "ждём любых, мирных, инициатив, предложений..."
        Как то это... странно.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:49
    -1
    не посыпайте голову пеплом никаким, всё увидите дальше

    Заройтесь в нем и перископ ... wassat увидеть дальше...
    Лежу глубже... вижу дальше.... wassat
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:53
    0
    Украинские военкоры теперь призывают аудиторию «не посыпать голову пеплом» по поводу Бахмута
    . Это понятно... а за народец, который там полег, бабы ещё нарожают.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:55
    +2
    Надо отдать должное работе украинско-английско-американской пропаганде. Весь негатив для внутреннего потребления украинским электоратом запрещен законодательно. И, на этом фоне, кормят людей полным бредом, типа кадрами взятия Мелитополя ВСУ и прочим бредом. И народ в это свято верит.
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 19:04
    0
    Пусть работают мужики и не стоит их подгонять ...
    После того ,как Пэтриоты замочили ,можно уже не волноваться на чьей стороне будет Победа !
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 19:23
    -1
    Лето 2023 года уйдёт на лобовой штурм укрепрайона Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:35
    0
    Цитата: AlexGa
    Надо отдать должное работе украинско-английско-американской пропаганде. Весь негатив для внутреннего потребления украинским электоратом запрещен законодательно. И, на этом фоне, кормят людей полным бредом, типа кадрами взятия Мелитополя ВСУ и прочим бредом. И народ в это свято верит.

    Этому предшествовало воспитание поколения баранов. Теперь им можно скармливать всё, что угодно.