Минфин РФ принял решение по поводу размера ставки НДФЛ для сотрудников, работающих удалённо из-за границы

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников, покинувших страну, будет единой, а её размер будет находиться на уровне 13-15%. Об этом сообщили в Минфине РФ.Как подчеркнули в ведомстве, данный размер ставки будет действовать в отношении всех сотрудников, вне зависимости от их статуса налогового резидента.Таким образом, уточнил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, отчислять 15% налог в госказну придётся только тем сотрудникам, чей ежегодный доход превышает сумму в 5 млн рублей. Коснётся это как тех, кто работают с организациями как по заключённым трудовым договорам (ТК), так и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).В этом контексте, стоит упомянуть о внесённом кабмином в Госдуму в конце прошлого месяца законопроекте, который, в случае его принятия российскими парламентариями, обязывал бы работников, уехавших за границу уплачивать российским компаниями НДФЛ в размере 30% от их доходов. Данная законодательная инициатива должна была распространиться на всех сотрудников, находящихся за рубежом вследствие утраты ими российского налогового резидентства, которые при выполнении своей профессиональной деятельности пользуются российским сегментом интернета.Тем временем в ЦБ РФ заявили о том, что международные резервы страны по состоянию на 12 мая достигли отметки в 599,5 млрд долларов США, неделей ранее этот показатель составлял 599,2 млрд $. Таким образом, за 7 дней они увеличились на 0,3 млрд долларов или же на 0,1%. Вместе с тем регулятор также сообщил и о имеющемся потенциале для дальнейшего снижения инфляции.