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Минфин РФ принял решение по поводу размера ставки НДФЛ для сотрудников, работающих удалённо из-за границы

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Минфин РФ принял решение по поводу размера ставки НДФЛ для сотрудников, работающих удалённо из-за границы

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников, покинувших страну, будет единой, а её размер будет находиться на уровне 13-15%. Об этом сообщили в Минфине РФ.


Как подчеркнули в ведомстве, данный размер ставки будет действовать в отношении всех сотрудников, вне зависимости от их статуса налогового резидента.

Таким образом, уточнил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, отчислять 15% налог в госказну придётся только тем сотрудникам, чей ежегодный доход превышает сумму в 5 млн рублей. Коснётся это как тех, кто работают с организациями как по заключённым трудовым договорам (ТК), так и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

В этом контексте, стоит упомянуть о внесённом кабмином в Госдуму в конце прошлого месяца законопроекте, который, в случае его принятия российскими парламентариями, обязывал бы работников, уехавших за границу уплачивать российским компаниями НДФЛ в размере 30% от их доходов. Данная законодательная инициатива должна была распространиться на всех сотрудников, находящихся за рубежом вследствие утраты ими российского налогового резидентства, которые при выполнении своей профессиональной деятельности пользуются российским сегментом интернета.

Тем временем в ЦБ РФ заявили о том, что международные резервы страны по состоянию на 12 мая достигли отметки в 599,5 млрд долларов США, неделей ранее этот показатель составлял 599,2 млрд $. Таким образом, за 7 дней они увеличились на 0,3 млрд долларов или же на 0,1%. Вместе с тем регулятор также сообщил и о имеющемся потенциале для дальнейшего снижения инфляции.
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12 комментариев
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  1. Динич
    Динич Сегодня, 21:10
    +2
    МинФин у нас - какое-то гнездо внутренних врагов.
    1. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 21:47
      0
      Казначеи запада, работающие против России и продолжающие выплачивать дань Вашингтону.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:23
    +1
    Вопрос к автору статьи - а как дела с дефицитом бюджета у нас? Мы часом, за 4 месяца, уже не превысили ли годовые цифры? А надолго нам остатков ФНБ хватит? А мы точно их как последний резерв максимально эффективно - на запуск собственных производств и научных центров в критических отраслях используем?
    Возможно, НДФЛ стоит чуть по иному развернуть - с кратным повышением ставки для реально богатых, с адекватными налогами на их имущество и т.д.?
    В чем необходимость хранить в золоте, когда критически необходим промышленный, технологический, образовательный, научный суверенитет?! Не правильнее ли вот именно сейчас не хранить жёлтый метал, а срочно инвестировать эти средства в будущее страны и народа.
    1. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 21:52
      0
      Здесь не стоит задавать такие вопросы, Вас заминусят и обгадят.
      На ВО целый рассадник комментаторов и минусаторов псевдо-патриотов, отрабатывающих методички госдепа.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:24
    +1
    600 млрд международных резервов.
    В этот то раз надёжнее припрятали?
    Или будет какой-нибудь очередной пакет санкций, и опять заморозят, попилят и в чистую воду превратят?
    А может просто их и сейчас уже не забрать? И остаётся лишь озвучивать числа.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:43
      +1
      Цитата: Fangaro
      А может просто их и сейчас уже не забрать? И остаётся лишь озвучивать числа.

      Ну сейчас не забрать, а завтра можно будет и забрать.
      Вам то какая разница, это не ваши деньги.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:24
    0
    А почему вообще предателям и изменникам Родины, сбежавшим из России, позволено работать в РФ любым способом?! am
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:46
      +1
      Цитата: AlexKruglov1976
      А почему вообще предателям и изменникам Родины, сбежавшим из России, позволено работать в РФ любым способом?!

      А кто работать будет? Узбеки и таджики только копать могут, хотя могут еще и не копать.
      Так что пусть хоть кто то работает. и создает добавленную стоимость. Что бы было чем рассчитываться с ЧВК Вагнер.
  5. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 21:26
    -1
    На самом деле это хорошо. Повысили бы ставку, рынок потерял бы много квалифицированных кадров. И так работать некому.
  6. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 21:36
    0
    Что делает эта статья на ВО?
    Лучше бы про выплаты добровольцам написали.
  7. Горий
    Горий Сегодня, 21:45
    0
    Это ж сколько чиновничьих личинок .сбежавших из России и от СВО ,зарабатывают сидя зарубежом , чтобы иметь такое счастье в 15 % НДФЛ ????
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:56
      0
      Как раз, дети чиновников тут менее всего под угрозой.
      Эти ставки работают только в отношении РАБОТНИКОВ, работающих дистанционно за границей. Те же IT-шники, например. И эти налоги идут в российский бюджет. Повысь налоги до 30%, то:
      1. В проекте это было только в случае использования российских инфостстем работодателя из РФ, а это технически в отношении огромного количества людей просто не проверить.
      2. Пришлось бы разрывать все соглашения об избежании двойного налогообложения. А они не только об НДФЛ, но и НДС, прибыль, роялти...российские экспортные компании бы просто получили двойные налоги.
      3. Многие просто бы прекратили вообще платить налоги в бюджет. Перешли бы на криптовалюты, на договоры гпх, на налог на проф.доход, да просто перестали бы на рос.компании работать. А поверьте, для нашему бюджету "жирные" времена, пока что, не светят. И деньги необходимы нашей экономике.

      А именно детей чиновников это мало касается. Они там держат активы и не работают

      Трудно сказать, сколько людей выехало, но уверен, что цифра очень серьезная.
      Уверен, не просто же так Президентом дано такое поручение:
      «В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж»