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Испанская компания намерена предложить Украине новый дрон-камикадзе Q-SLAM-40 малой дальности

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Испанская компания намерена предложить Украине новый дрон-камикадзе Q-SLAM-40 малой дальности

Украина уже давно стала полигоном для испытаний оружия и техники западных стран, поставляемых ВСУ. Активнее всех на этом направлении работали США, прогнавшие через Украину большое количество новинок, да и обычных вооружений, испытав их в боевых условиях. На этот раз свое оружие на испытания решила предложить Испания.


Испанская компания Arquimea предложила Украине барражирующие боеприпасы собственного производства Q-SLAM-40 (Arquimea—Surgical Loitering Airborne Ammunition 40 mm). Дрон, предназначенный для поражения целей на небольших дистанциях, был показан на выставке FIENDEF-2023, открывшейся в Мадриде 17 мая.

Испанский дрон-камикадзе действует на дальности до 15 км, он способен находиться в воздухе до 15 минут. Для запуска используется пневматическая катапульта, одного баллона хватает на три пуска. Двигатель электрический, установлен в кормовой части. Беспилотник практически бесшумный, что затрудняет его обнаружение и идентификацию. В качестве боевой части используется 40-мм граната с электронным взрывателем. На выбор предлагается несколько типов БЧ – противотанковая, инертная и учебная. Дрон оборудован камерой, что позволяет оператору сохранять контроль до момента попадания в цель. Длина дрона - 830 мм, корпус выполнен из композитных материалов, размах крыла - 1,4 м.

Весь комплекс весит 28 кг, помещается в двух рюкзаках и переносится двумя военнослужащими. Развертывание комплекса занимает не более 5 минут.

В случае закупки Украиной какого-то количества Q-SLAM-40, компания может продолжить работы по данному беспилотнику и предложить более "тяжелый" вариант дрона с увеличенной нагрузкой и дальностью полета.
Использованы фотографии:
Arquimea
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5 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:04
    0
    надо бы запоминать подобного рода экспериментаторов am
    После нашей победы, экспериментировать с ними в политических и экономических отношениях
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 19:10
      +2
      Как говорят вна Украине: "дурень думкою богатеет".
      Не жди победы, стартуй сейчас. Вон есть Турция, на днях у всушников засветились в количестве интересные турецкие 155мм снаряды кассетные. Пехота в окопах очень не любит такое, но прям все как один, готовы потерпеть ради геополитики.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:11
    0
    Почему у нас ещё не создали сайт "Меркадер", чтобы туда заносить все данные руководства таких компаний? Желательно с ближайшими родственниками, ну чтоб при возможности домой к ним прийти и спасибо сказать?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 19:15
      0
      при возможности домой к ним прийти и спасибо сказать

      Вы не понимаете - это другое(
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:21
        0
        Ну я не знаю, мне кажется они такие же смертные, вряд ли им много надо будет