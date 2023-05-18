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Ватиканский портал: Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить мирные переговоры

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Ватиканский портал: Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить мирные переговоры



Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на проведение переговоров со специальными посланниками главы католической церкви, в ходе которых предполагается обсудить пути достижения перемирия в украинском кризисе.

Как сообщает специализированный портал Ватикана il Sismografo, согласно предварительным договоренностям, в Киев направится кардинал Маттео Дзуппи, а в Москву - архиепископ Клаудио Гуджеротти. Однако сообщается, что эти кандидатуры не являются окончательными.

В публикации утверждается, что Ватикан через посольства России и Украины заручился согласием принять посланников папы римского для проведения обсуждения возможности открытия переговорного процесса о прекращении боевых действий.

Ранее папа римский Франциск сообщил о готовности Ватикана осуществить миссию, направленную на урегулирование украинского кризиса. Несмотря на слова представителя Ватикана, заявившего, что о миротворческой инициативе понтифика уведомили властей России и Украины, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не располагают какой-либо информацией об этом.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о своей готовности к участию в переговорном процессе, в то время как на Украине законодательно введен запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Несмотря на постоянные призывы Запада к началу мирных переговоров, союзники Украины игнорируют факт, что отказы от переговорного процесса исходят от киевского режима.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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12 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:30
    +2
    Наверняка, будут обсуждаться вопросы денацификации и демилитаризации Украины?
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 19:31
    +1
    Даже Папа понимает, что имидж надо улучшать и весу прибавлять себе laughing
    А вообще купец есть, пусть продавцы торгуются. Чучелко не спросят, когда договорятся Дяди.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:39
      0
      Простите, уважаемый коллега, а "дяди" это кто? Я надеюсь, что не Зеленский же?! Руководитель националистической и милитаризованной против России страны?
      Мы же выполним заявленные цели СВО!
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 19:31
    +2
    Финита ля комедия! Процесс пошел...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:39
      0
      Да кто ж о таком скажет... разве что усатый не полосатый.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:33
    0
    Оба кардинала поедут продавливать свою мирную инициативу.Уже начинаешь с счёта сбиваться от мирных инициатив.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 19:39
      0
      Андрей, с какого бодуна оба? К Путину едет архиепископ. Или он выше кардинала?
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 19:36
    0
    Вагнерград(Артемовск) уже наш,Пэтриоты замочили ,потери огромные ...И началось движение ,опять Минские соглашения хоспода ?
    Повторюсь линия Одесса-Киев -Харьков наши ,это минимум ..Тогда можно поговорить . А иначе продолжаем мочить !
    P.S. Да и еще для Ватикана ,Киево -Печерскую лавру очистить от бесов и храмы православные освободить ,виновных в кощунстве и ограблении наказать и жестко ..
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:37
    +1
    Ватиканский портал: Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить мирные переговоры
    . В Ватикане у нас, не то что друзей НЕТ, там наш враг окопался ДАВНО И НАВСЕГДА!!!
    О чем с ними говорить???
  7. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 19:38
    +1
    Неужели Кремль, с ног до головы измазанный ложью Запада, опять будет принимать в переговорах очередную порцию вранья "партнеров"!???
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:40
    0
    проведения обсуждения возможности открытия переговорного процесса о прекращении боевых действий.
    А шо ж случилось? Вроде хотели нагнуть Россию на поле боя. А теперь заерзали с "мирными инициативами". Видать что-то пошло не так.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 19:40
    0
    Минские договорённости о перемирии без мира продолжаются?