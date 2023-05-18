Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на проведение переговоров со специальными посланниками главы католической церкви, в ходе которых предполагается обсудить пути достижения перемирия в украинском кризисе.Как сообщает специализированный портал Ватикана il Sismografo, согласно предварительным договоренностям, в Киев направится кардинал Маттео Дзуппи, а в Москву - архиепископ Клаудио Гуджеротти. Однако сообщается, что эти кандидатуры не являются окончательными.В публикации утверждается, что Ватикан через посольства России и Украины заручился согласием принять посланников папы римского для проведения обсуждения возможности открытия переговорного процесса о прекращении боевых действий.Ранее папа римский Франциск сообщил о готовности Ватикана осуществить миссию, направленную на урегулирование украинского кризиса. Несмотря на слова представителя Ватикана, заявившего, что о миротворческой инициативе понтифика уведомили властей России и Украины, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не располагают какой-либо информацией об этом.Российская сторона ранее неоднократно заявляла о своей готовности к участию в переговорном процессе, в то время как на Украине законодательно введен запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Несмотря на постоянные призывы Запада к началу мирных переговоров, союзники Украины игнорируют факт, что отказы от переговорного процесса исходят от киевского режима.