Главное управление МЧС опровергло информацию о якобы прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область

От имени главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной

Информация о якобы прорыве украинской ДРГ на территорию Белгородской области не соответствует действительности, никаких боевых действий на границе и в приграничных районах не велось. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Сегодня Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники сообщил о якобы попытке прорыва украинской диверсионной группы в количестве 20 человек на российскую территорию. По данным ресурса, ДРГ противника наткнулась на российских пограничников и после боестолкновения была вынуждена уйти вглубь украинской территории. О потерях сторон информации не было.Сообщается, данная информация оказалась фейковой, запущенной с целью создания паники среди гражданского населения России, никакого нападения диверсионной группы не было. В ГУ МЧС призывают доверять только официальной информации, размещенной на официальных сайтах соответствующих ведомств, особенно на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ. В Киеве не скрывают, что главная задача сейчас - создать панические настроения в России, показать якобы беззащитность ее территорий от ударов со стороны Украины, тем самым заставив командование российской группировки растянуть войска.- говорится в сообщении.Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что жители Белгородской области начали получать на телефоны фейковые сообщения о якобы прорыве украинских ДРГ на территорию региона.