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Белоруссия начала возводить линию оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной

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Белоруссия начала возводить линию оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной

Белоруссия начала строить линию укреплений рядом с украинской границей, возведение фортификационных сооружений ведется недалеко от Гомеля. Об этом сообщают оппозиционные белорусские ресурсы.


Белоруссия выстраивает линию обороны на украинском направлении, но не рядом с границей, а на расстоянии почти в 20 км от нее. По имеющимся данным, возле трассы М8 появилась линия противотанковых укреплений, получивших из-за своей формы название "зубы дракона". Кроме того, рядом ведутся строительные работы, предполагается, что Минск занялся возведением фортификационных сооружений.

Линия обороны выстраивается буквально на окраинах Гомеля, от "зубов дракона" до города всего 10 км. Почему принято именно такое решение не известно, возможно, это будет вторая линия, первая выстроится вдоль границы. При этом совсем недавно Лукашенко заявил, что не верит в вероятность контрнаступления со стороны Украины, назвав это "дезинформацией".


Стоит отметить, что с другой стороны от границы тоже весьма активно ведутся фортификационные работы, причем еще с прошлого года. Командование группировки "Север" ВСУ, которой руководит Сергей Наев - командующий Объединенных сил, боится повторения наступления российской армии с территории Белоруссии, поэтому держит весьма серьезные силы на границе, одновременно возводя необходиые укрепления и минируя подходы.

Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, к любым действиям противника начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил

- заявил Наев.
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15 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 20:35
    +2
    Давно пора. Запросто могут двинуть на соседей.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:46
    +4
    Сергей Наев - командующий Объединенных сил, боится повторения наступления российской армии с территории Белоруссии, поэтому держит весьма серьезные силы на границе, одновременно возводя необходиые укрепления и минируя подходы.

    Счастливые подразделения ВСУ, находящиеся на белорусской границе - будут жить дольше тех кто на Донбассе.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:53
    +2
    Да! Интересно, а хоть сейчас "Беловежские подельники" поняли бы, что сотворили ?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:04
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Да! Интересно, а хоть сейчас "Беловежские подельники" поняли бы, что сотворили ?

      Послушайте (в интернетах есть) то, что говорят экскурсоводы в Ельцин-центре. Так это чуть ли не самое лучшее, что случилось с Россией за последние 80 лет, а Свердловский Пьяница - герой за это уровня не меньше Гагарина.
      Потому, думаю, что если б его черти не прибрали и с пустотой бы не здоровался, то, наверное, гордился бы собой. Сам, может быть, и не понял бы - таr в окружении Большого Начальника всегда найдётся желающий подлизнуть рассказать, какой у них начальник великий.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:04
      +3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Интересно, а хоть сейчас "Беловежские подельники" поняли бы, что сотворили ?

      Конечно. Происходит укрепление независимости государств.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:54
    +1
    Те же бы средства да в мирное русло!
    Никто не говорит о том, что республики СССР меж собой не бодались, что страны СЭВ не бодались тоже. Но сотрудничество было и кооперация. К чему пришли под руководством "обожаемого" запада - очевидно и наглядно. Так может пора послать запад идти его путём куда хочет и возрождать свой, восточный, праведный путь развития?!
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:58
    0
    Тренировка. Нам еще потом забор вокруг сафари-парка "Запукрия" строить... В целях сохранения популяции человекобезобразных животных. В целях развития туризма в крае, больше там развивать нечего, ту область даже монголы данью не обложили - брать нечего
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:59
    +1
    Внезапно оказалось что в условиях, когда туман войны стал легкой зыбкой, блицкриг просто невозможен. Танкам больше трех-пяти штук собираться уже противопоказано, и все усиленно зарываются в землю.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:13
      0
      А фортификация продолжает рулить))) Противотанковый забор Яценюка и еще более противотанковый у фиников))) За 380 лямов... Новенький... Тому подтверждение
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 21:21
      0
      Цитата: михаилл
      Внезапно оказалось что в условиях, когда туман войны стал легкой зыбкой, блицкриг просто невозможен. Танкам больше трех-пяти штук собираться уже противопоказано, и все усиленно зарываются в землю.

      Да блицкриг развеялся как дымка. Хотя уверен, что если бы его планировали как надо, а не как поход за зипунами, то все бы получилось!
  7. Normann
    Normann Сегодня, 21:01
    -2
    боится повторения наступления российской армии с территории Белоруссии

    Я что-то пропустил?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:09
      +3
      Цитата: Normann
      Я что-то пропустил?

      Да, все проспали в 2022 году.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:21
    -2
    Bisher lese ich bereits seit Beginn der "Sonderoperation" immer
    nur von Defensiv-Plänen aus Belarus, gibt es auch Pläne, für
    eine aktive Beteiligung an Kampfhandlungen, oder betrachtet
    man sich dort nur als "Empfänger" von russischen Waffen und
    anderen Unterstützungen...wie schon vorher...?!?
    Was ist beispielsweise mit der ohnehin in naher Zukunft fälligen
    Abwehr und möglichen Konfrontation mit Polen...?!?
    Aus dem Thema "Kaliningrad" wird man sich ebenfalls kaum
    so fein "heraushalten" können...!!
    Ich bisher sehe ich insgesamt fast nur sehr traurige Ergebnisse
    bei der Unterstützung Russlands durch seine angeblichen
    "Verbündeten"...!!!
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:21
    -1
    Это говорит о том, что цели СВО - демилитаризация и денацификация Украины недостижимы силами одной РФ, а ОДКБ - пустышка.

    Это говорит о том, что высшим политическим руководством РФ принято решение о сохранении нацистского, бандеровского, реваншистского режима в Киеве и заморозке войны по текущей ЛБС.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:26
    +1
    Белоруссия начала строить линию укреплений рядом с украинской границей, возведение фортификационных сооружений ведется недалеко от Гомеля. Об этом сообщают оппозиционные белорусские ресурсы.

    А что обсуждать то, если это информация от белорусской оппозиции?