Белоруссия начала возводить линию оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной

Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, к любым действиям противника начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил

Белоруссия начала строить линию укреплений рядом с украинской границей, возведение фортификационных сооружений ведется недалеко от Гомеля. Об этом сообщают оппозиционные белорусские ресурсы.Белоруссия выстраивает линию обороны на украинском направлении, но не рядом с границей, а на расстоянии почти в 20 км от нее. По имеющимся данным, возле трассы М8 появилась линия противотанковых укреплений, получивших из-за своей формы название "зубы дракона". Кроме того, рядом ведутся строительные работы, предполагается, что Минск занялся возведением фортификационных сооружений.Линия обороны выстраивается буквально на окраинах Гомеля, от "зубов дракона" до города всего 10 км. Почему принято именно такое решение не известно, возможно, это будет вторая линия, первая выстроится вдоль границы. При этом совсем недавно Лукашенко заявил, что не верит в вероятность контрнаступления со стороны Украины, назвав это "дезинформацией".Стоит отметить, что с другой стороны от границы тоже весьма активно ведутся фортификационные работы, причем еще с прошлого года. Командование группировки "Север" ВСУ, которой руководит Сергей Наев - командующий Объединенных сил, боится повторения наступления российской армии с территории Белоруссии, поэтому держит весьма серьезные силы на границе, одновременно возводя необходиые укрепления и минируя подходы.- заявил Наев.