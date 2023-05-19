Проблема сроков и стоимости: истребители и бомбардировщики следующего поколения для ВВС и ВМС США

Выкатка первого опытного B-21, декабрь 2022 г. Фото Минобороны США
Авиационная промышленность США в лице нескольких ведущих предприятий в настоящее время одновременно разрабатывает несколько перспективных боевых самолетов для ВВС и ВМС. Результатом этих проектов в отдаленной перспективе станет принятие на вооружение нового стратегического бомбардировщика и двух истребителей, сухопутного и палубного. Ко всем перспективным проектам предъявляются особые требования, что приводит к росту сложности разработки, а также сказывается на сроках и стоимости выполнения работ.
Стратегический сектор
В интересах стратегической авиации военно-воздушных сил ведется разработка нового дальнего бомбардировщика B-21 Raider. На завершение работ требуется еще несколько лет, и самолеты нового типа появятся в войсках лишь в отдаленном будущем. С их помощью планируют заменить нынешние бомбардировщики B-1B и B-2A – к моменту появления серийных B-21 они успеют окончательно выработать ресурс.
Предварительная проработка концепции перспективного дальнего бомбардировщика для ВВС США стартовала еще в 1999 г. Проект получил название Next-Generation Bomber и предусматривал разработку самолета, который мог бы поступить на вооружение в течение следующих двух десятилетий. Программу NGB свернули в конце двухтысячных, но уже в начале десятых запустили аналогичный проект Long Range Strike Bomber с иными требованиями.
Программа LRS-B успешно прошла через исследовательскую стадию, и в 2014 г. объявили конкурс на разработку нового бомбардировщика. 27 октября 2015 г. Пентагон выбрал победителя и выдал ему контракт на полноценное проектирование. Самолет под обозначением B-21 Raider создает компания Northrop Grumman.
В 2019 г. началось строительство первого опытного бомбардировщика нового типа. 2 декабря 2022 г. его выкатили из цеха и провели официальную презентацию. На разных стадиях строительства находится еще пять самолетов.
Виртуальный B-21 в реальном ангаре авиабазы. Графика Минобороны США
Согласно актуальным планам, в 2023 г. первый B-21 поднимется в воздух, а позже к нему присоединятся следующие прототипы. В ближайшие годы планируется наладить сборку серийных машин, которые будут передаваться заказчику после 2026-27 гг. В 2030 г. первое подразделение на «Рейдерах» достигнет начальной оперативной готовности. В общей сложности хотят построить не менее сотни новых бомбардировщиков, и такой парк удастся создать к концу тридцатых годов.
Еще на стадии проработки требований к LRS-B было решено, что стоимость одного самолета не должна превышать 550 млн долл. в ценах 2010 г. (более 750 миллионов в нынешних ценах). В 2016 г. расчетную цену самолетов засекретили. Согласно последним оценкам, пока проект незначительно выходит за установленные рамки – стоимость бомбардировщика уже превысила 700 млн долл. В прошлом году со ссылкой на ВВС США пресса сообщала, что общая стоимость разработки, строительства и эксплуатации 100 самолетов превысит 200 млрд долл.
Истребитель следующего поколения
Так же в интересах ВВС разрабатывается истребитель следующего шестого поколения, пока известный под рабочим названием Next Generation Air Dominance (NGAD). В отдаленном будущем он обеспечит перевооружение тактической авиации, позволит отказаться от техники предыдущих поколений и даст ВВС принципиально новые возможности.
Работы по теме истребителя 6 поколения начались 10-12 лет назад с соответствующего исследования агентства DARPA. В 2014 г. стартовала программа Aerospace Innovation Initiative, направленная на поиск и отработку необходимых технологий. В 2018-м дали старт основной программе NGAD, которая должна привести к появлению полноценного боевого самолета.
Недавно ВВС открыли прием заявок на разработку полноценного проекта. В следующем году предварительные проекты сравнят и выберут наиболее удачный. После этого появится контракт на продолжение работ. В соответствии с ним, в течение нескольких следующих лет компания-подрядчик завершит проектирование, построит и испытает опытную технику.
Серийное производство и перевооружение ВВС начнутся только в тридцатых годах, причем точные сроки этого остаются неизвестными и, вероятно, пока не определены. Официально упоминалась возможность строительства порядка 200 новых истребителей. Производство такой серии займет достаточно много времени и может продолжаться до сороковых годов включительно.
Концепт истребителя NGAD от компании Northrop Grumman
Известны некоторые финансовые особенности программы NGAD. Так, на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую стадию собирались потратить до 9 млрд долл. Стоимость самолета, по понятным причинам, еще не определена. Ожидается, что NGAD будет рекордно дорогим, и один борт будет стоить сотни миллионов долларов. Если речь идет «всего» о двух сотнях миллионов, то одно только строительство 200 желаемых самолетов обойдется в 40 млрд долл., не считая расходов на разработку и эксплуатацию.
Палубные перспективы
Свой собственный истребитель следующего поколения желают получить ВВС. Их проект палубного самолета обозначен как F/A-XX. Такой индекс указывает на преемственность с нынешней техникой поколения «4+». Если проект завершится успехом, то два икса заменят порядковым номером самолета.
О необходимости создания нового палубного истребителя-бомбардировщика для замены F/A-18E/F впервые заговорили в конце двухтысячных годов. С некоторым запозданием, в 2012 г. началась соответствующая научно-исследовательская работа. В течение нескольких следующих лет ВМС и смежные организации занимались определением возможностей и потребностей. Время от времени раскрывались различные пожелания и публиковались отрывочные данные о проекте. Кроме того, авиастроительные компании демонстрировали свои концепты будущего F/A-XX.
В начале 2019 г. сообщалось, что ВМС получили несколько предложений в виде предварительных проектов и теперь сравнивают их. В ближайшее время они должны были выбрать проект для дальнейшего развития. По всей видимости, программа F/A-XX успешно прошла этот этап, но текущее положение дел остается неизвестным.
Согласно планам десятилетней давности, истребитель F/A-XX должен пойти в серию и попасть в морскую авиацию в начале тридцатых годов. График работ на двадцатые при этом не уточнялся, и информация такого рода до сих пор отсутствует.
Концепт NGAD от ВВС США
Как ранее, так и сейчас, ВМС и подрядчики не могут назвать даже примерную стоимость перспективного палубного самолета и программы в целом. По разным оценкам, даже в случае упрощения конструкции и отказа от всех желаемых возможностей серийный F/A-XX не будет дешевле нынешнего истребителя F-35C. Сейчас у ВМС США имеется ок. 550-560 истребителей F/A-18E/F, и это позволяет представить объемы будущих заказов на новую технику – и общую стоимость обновления парка. Даже при благоприятном стечении обстоятельств и экономии, программа F/A-XX обойдется в десятки миллиардов.
Сложно и дорого
Нетрудно подсчитать, что от старта научно-исследовательских работ по программе LRS-B до начала эксплуатации первых серийных бомбардировщиков пройдет порядка 20 лет. В такие же сроки должны уложиться программы разработки истребителей NGAD и F/A-XX для ВВС и ВМС соответственно.
Проект стратегического бомбардировщика, серия из 100 самолетов и их эксплуатация в течение расчетного срока могут обойтись налогоплательщикам в 200 млрд долл. Два истребителя в этом отношении будут дешевле, но в сумме затраты по ним могут выйти на тот же уровень. В итоге Пентагону в течение ближайших 10-20 лет предстоит найти на новые самолеты несколько сотен миллиардов.
Сроки проведения работ и финансовые особенности перспективных проектов США в области боевой авиации в очередной раз подтверждают давно известные факты. Кроме того, наблюдаются характерные тенденции, которые, в конечном итоге, мешают развитию отдельных направлений и авиации в целом.
Палубные F/A-XX от Boeing
Не секрет, что к боевым самолетам следующего поколения всегда предъявляются повышенные требования – по всем параметрам и возможностям они должны превосходить предшественников. С каждым новым поколением создание нового истребителя или бомбардировщика становится все более сложным делом. На разработку каждого нового проекта требуется больше времени. Кроме того, вместе с техническими характеристиками и сложностью растет стоимость готового самолета.
В Пентагона хорошо знают и понимают эту проблему и даже пытаются принимать меры. Так, в рамках программы LRS-B с самого начала установили предельную стоимость самолета, ради которой даже готовы пожертвовать характеристиками. В свою очередь, в программе NGAD предложено внедрить новые методы разработки, которые позволят сэкономить на натурных испытаниях. Кроме того, такой подход ускорит разработку.
По всей видимости, предложенные решения позволят сократить стоимость программ и отдельных самолетов, а также ускорят их разработку. Тем не менее, затраты все равно останутся на высоком уровне. При этом аналогичные тенденции будут наблюдаться не только в сфере боевых самолетов, но и при разработке БПЛА, авиационного вооружения и т.д. – при предъявлении повышенных требований и применении принципиально новых решений.
Таким образом, Пентагону и его подрядчикам приходится искать достаточно сложный баланс между ростом характеристик и достижением желаемого уровня, сложностью проекта и его стоимостью. Удастся ли справиться с такой задачей в рамках актуальных проектов, покажет время.