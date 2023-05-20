«Посейдон» – угроза мегаполисам или истребитель подводных лодок

«У русских нет потенциала первого удара»?

«У них нет потенциала первого удара. Никто пока еще не доказал, что русские имеют средства для уничтожения наших ракет «Минитмен». Но, если бы даже они могли уничтожить такие ракеты, это еще не означало бы, что у них есть потенциал первого удара, поскольку им противостоят еще наши подводные лодки «Поларис» и наши бомбардировщики. Два эти элемента триады сдерживания по-прежнему существуют».

«Эта точка зрения имеет под собой онование. Для того, чтобы попытаться уничтожить 1054 ракеты «Минитмен» и «Титан-2», русским пришлось бы направить на каждую ракетную шахту по две ядерные боеголовки мощностью по 0,5 Мт. У них на наземных МБР – 6 500 таких боеголовок, они вполне могут это сделать. Но у нас остаются морские ракеты «Посейдон» и «Поларис», с которыми они ни чего не могут сделать».

Логический тупик

«причины появления «Посейдона» до конца не ясны. Самое простое предположение связывает этот проект с развитием противоракетной обороны. Современная ПРО сокращает потенциал межконтинентальных ракет, и это требует перестраивать стратегические ядерные силы. Также, возможно, что новый проект запустили в связи с договором о сокращении наступательных вооружений. Новое оружие не подпадает под его действие, и потому его развертывание ограничено только некоторыми другими соглашениями самого общего характера».

Уха из американских железных рыб