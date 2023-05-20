«Посейдон» – угроза мегаполисам или истребитель подводных лодок

«У русских нет потенциала первого удара»?
11 апреля 1982 года Роберт Макнамара (министр обороны США в правительствах Дж. Кенеди и Л. Джонсона с 1961 по 1968 год) дал интервью корреспонденту «Лос-Анджелес таймс».
На вопрос корреспондента: «В последнее время много говорят о том, что русские разрабатывают планы первого ядерного удара по территории США. Что Вы можете сказать по этому поводу?»
Макнамара ответил:
«У них нет потенциала первого удара. Никто пока еще не доказал, что русские имеют средства для уничтожения наших ракет «Минитмен». Но, если бы даже они могли уничтожить такие ракеты, это еще не означало бы, что у них есть потенциал первого удара, поскольку им противостоят еще наши подводные лодки «Поларис» и наши бомбардировщики. Два эти элемента триады сдерживания по-прежнему существуют».
Второй вопрос от корреспондента: «Сейчас есть мнение, что они могли бы уничтожить достаточное число наших ракет, чтобы затем нанести еще повторный удар».
Ответ Макнамары:
«Эта точка зрения имеет под собой онование. Для того, чтобы попытаться уничтожить 1054 ракеты «Минитмен» и «Титан-2», русским пришлось бы направить на каждую ракетную шахту по две ядерные боеголовки мощностью по 0,5 Мт. У них на наземных МБР – 6 500 таких боеголовок, они вполне могут это сделать. Но у нас остаются морские ракеты «Посейдон» и «Поларис», с которыми они ни чего не могут сделать».
Кому, как ни ему, знать, ведь он эту триаду создавал, самый успешный министр обороны США за всю историю. К 1967 году стратегические ядерные силы США насчитывали, на земле: 1 000 МБР «Минитмен», 54 МБР «Титан-2», в воздухе – 744 бомбардировщика Б-52, и 41 ПЛАРБ типов «Джордж Вашигтон», «Этен Ален» и 31 типа «Лафайет» с подтипами на воде, на борту которых находилось 656 БРПЛ «Поларис А3».
В СССР стратегическая триада в 1967 году только начала формироваться введением в строй головной ПЛАРБ «Ленинец» К-137 проекта 667А. Но СССР быстро нагонял, и уже через 8 лет в строю было 55 ПЛАРБ проектов 667А, 667Б и 667БД.
На рубеже 1960-х и 1970-х в США на двух компонентах триады МБР («Минитмен-3») и БРПЛ («Посейдон C3») начался процесс МИРВизации, который привел к резкому увеличению количества боеголовок индивидуального наведения на американских стратегических ракетах.
Программа производства 619 ракет UGM-73A «Посейдон» завершилась в 1975 году. Всего было развернуто 496 ракет на 31 ПЛАРБ типов «Лафайет», «Джеймс Мэдисон» и «Бенджамин Франклин».
Для оснащения БРПЛ UGM-73 «Посейдон C3» с июня 1970 по июнь 1975 года было произведено 5 250 боеголовок W-68/Mk-3. Большая часть ракет «Посейдон С3», развернутых на ПЛАРБ, оснащалась 10 боеголовками, 20 % ракет – 14 боеголовками. Т. е. на каждой ПЛАРБ – 4 ракеты несли максимальное количество боеголовок.
Забрасываемый вес БРПЛ «Посейдон С3», с оснащением 10 боеголовками W-68/Mk-3 – 5 600 фунтов (2 560 кг), 14 боеголовками – 7 100 фунтов (3 224 кг). У ракеты «Поларис А-3ТК» – забрасываемый вес всего 770 фунтов (350 кг), у новейшей модификации «Минитмен-3», оснащенной РГЧ ИН, на начало 1970-х годов – 2 500 фунтов (1 150 кг).
Дальность и зона разведения боевых блоков зависела от забрасываемого веса, количества боеголовок на платформе блока разведения. В варианте с 14 боеголовками максимальная дальность составляла 1 800 морских миль (3 334 км), при этом осуществлялось только рассеивание боевых блоков, без их индивидуального наведения.
В базовом варианте с 10 боеголовками максимальная дальность достигала 2 500 миль (4 630 км), а максимальная зона разведения боевых блоков составляла 150 миль (278 км) по дальности и 30 миль (48 км) по азимуту. Только «Посейдон С3», благодаря своему огромному забрасываемому весу, давал американцам возможность за короткий промежуток времени (с 1971 по 1977 год) резко нарастить количество стратегических боеголовок с 1 700 единиц до 10 000 единиц, больше половины развернуто на БРПЛ «Посейдон С3».
Для ПЛАРБ типа Lafayette коэффициент оперативного напряжения (боеготовности) – 0,65. Это значит, что из 31 лодки – 20 могли находиться в районах боевого патрулирования в 15-минутной готовности к пуску ракет. 20 ПЛАРБ в районах боевого патрулирования в северной части Атлантического океана, северной части Тихого океана, а также в Средиземном море – это реальная угроза. По которой в СССР не было решения, силы ПЛО Советского ВМФ могли только частично нейтрализовать ПЛАРБ 10-й эскадры в Средиземном море.
Силы ПЛО Советского флота были слишком малочисленны, чтобы искать иголку в стогу сена, ПЛАРБ в океане, даже условно ограниченной зоне – районе боевого патрулирования. Так что, порядка 3 000 «Посейдоновских» боеголовок W-68/Mk-3 прилетели бы на наши головы в любом случае, и в первом американском «обезоруживающем» или «контрсиловом» ядерном ударе, и в ответном «контрценностном».
Похоже, решение найдено, суперторпеда 2М39 «Посейдон» (индекс ГРАУ торпеда имеет обозначение 2М39 , кодовое наименование НАТО – Kanyon) – автономный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергоустановкой и несущий боевое оснащение – термоядерное зарядное устройство. Зарубежная пресса, да и наша, не отстает, приводят довольно широкий разброс по мощности БЧ торпеды от 2 до 100 Мт. Достоверной информации о ее характеристиках нет, различные источники дают длину от 16 до 24 метров, калибр – 1 800 мм, вес снаряженной торпеды – вероятно, до 100 тонн.
Первое публичное появление «Посейдона» датируется сентябрем 2015 года со ссылкой на источники в Пентагоне. 10 ноября 2015 года страница документа, содержащего информацию о секретной «океанической многоцелевой системе» под названием «Статус-6», была «случайно» раскрыта российским телеканалом НТВ. Возникли предположения, что это был предупредительный сигнал или дезинформация, направленная на то, чтобы ввести в заблуждение иностранные разведывательные службы. Эксперты ЦРУ заявили, что утечка была преднамеренной.
В июле 2015 года Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину, в которой отдельно подчёркивалась роль беспилотных аппаратов, а в сентябре Минобороны США обнародовало данные о ходе разработки устройства под кодовым именем Kanyon. В сообщении речь шла о беспилотном подводном аппарате, несущем боеголовку мегатонного класса для поражения военных гаваней и прибрежных городов – сходство с проектом Т-15 было очевидно – пишет американский военный эксперт Билл Герц в своей статье в издании The Washington Free Beacon.
По данным Пентагона, Россия провела первую тестовую стрельбу «Посейдоном» 27 ноября 2016 года с борта подводной лодки специального назначения Б-90 «Саров». Сообщается, что испытания проводились в Северном Ледовитом океане.
Логический тупик
Военный эксперт Кирил Рябов отмечает, что
«причины появления «Посейдона» до конца не ясны. Самое простое предположение связывает этот проект с развитием противоракетной обороны. Современная ПРО сокращает потенциал межконтинентальных ракет, и это требует перестраивать стратегические ядерные силы. Также, возможно, что новый проект запустили в связи с договором о сокращении наступательных вооружений. Новое оружие не подпадает под его действие, и потому его развертывание ограничено только некоторыми другими соглашениями самого общего характера».
Многочисленные военные эксперты отмечают, что российские экзотические концепции ядерного оружия, такого как «Посейдон», нецелесообразны в контексте существующего стратегического ядерного арсенала, который более эффективно решает заявленные задачи.
Практические сценарии для них использования «Посейдона» неочевидны: ракетное вооружение быстрее и точнее, в то время как торпеде может потребоваться до нескольких дней, чтобы преодолеть расстояние до побережья. Изначально медийными экспертами делается ошибка в назначении оружия, и отсюда дальнейшее погружение в логический тупик, из которого нет выхода, если не вернуться обратно.
Для базирования американских ПЛАРБ типа «Огайо» в распоряжении ВМС США имеется две базы – одна на Тихоокеанском побережье (ВМБ Бангор, штат Вашингтон) и одна на Атлантическом (ВМБ Кингс-Бей, штат Джорджия). Каждая база рассчитана на обслуживание до 10 лодок. Атаковать базы торпедами «Посейдон»? Ну это крайне наивно, как они войдут в гавань, бухту?
На подходе осуществить подрыв 100-мегатонной БЧ, тогда должно бы хватить мощности, чтобы накрыть базу. При этом, конечно, никакого цунами не будет. Но это если реально существует 100-мегатонное ЯЗУ для торпеды. А вот здесь большой вопрос, и ответ на него – нет, и не может быть. Для этого существует МБР «Тополь-М», именно этими ракетами будут уничтожаться базы ВМС США.
2-мегатонный вариант БЧ для «Посейдона» отметаем сразу. Зачем в 100-тонную торпеду вставлять 400-килограммовую БЧ.
Что ж там останется? Если даже теплоноситель – рабочее тело – забортная вода. Нет, боевая часть, очевидно, должна быть крупнее.
30 октября 1961 в СССР состоялось самое мощное в мире испытание термоядерной супербомбы АН602, сброшенной со специально подготовленного Ту-95В над полигоном Сухой Нос на Новой Земле.
На Ту-95В заменили все разъемы в системе электроавтоматики сброса и сняли створки бомбоотсека. Бомба была просто огромной, по массе – 26,5 тонны – превышала возможности бомбардировщика, Ту-95 имел предел грузоподъемности – 20 тонн. По габаритам – длина восемь метров, диаметр 2 100 миллиметров – она не вмещалась в бомбоотсек.
АН602 – первая трехступенчатая конструкция в советском ядерном арсенале. Работала схема по принципу «деление-синтез-деление», то есть ядерный заряд первой ступени (расчетная мощность энерговыделения – 1,5 Мт) инициировал термоядерную реакцию синтеза во второй ступени (45–50 Мт), а она в свою очередь должна была инициировать ядерную реакцию деления в «рукаве» из урана-238 под действием быстрых нейтронов, образующихся в результате реакции термоядерного синтеза в третьей ступени (еще 100 Мт мощности).
Общая мощность АН602 должна была составить 150 мегатонн. Расчетный вариант боеприпаса, предъявленный на испытания, был отвергнут по причине чрезвычайно высокой мощности, не дававшей шансов для экипажа самолета-носителя бомбы выжить. По расчетам ученых, А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича, которые, собственно, и разработали конструкцию трехступенчатого «физпакета», каждая тонна урана-238 в третьем контуре, под действием быстрых нейтронов при расщеплении давала 20 Мт мощности, всего рукав содержал 5 000 кг урана-238.
Было решено не использовать третью ступень и заменить урановые компоненты на их свинцовый эквивалент. Это уменьшило расчетную общую мощность втрое – до 50 мегатонн. Но уменьшился и вес всего зарядного устройства («физпакета») с 24 расчетных тонн до 21 тонны. По советским данным, мощность взрыва двухступенчатого варианта превысила расчетную и составила 57,5–58 мегатонн.
В ноябре 1961 года комиссия США по атомной энергии после проведенных расчетов дала свою оценку мощности термоядерного испытания. По их оценке, она составила от 55 до 60 мегатонн.
Программу создания заряда и носителя для него, челомеевскую ракету УР-500 курировал лично Хрущев. Ракета готова была в 1965 году, если бы Хрущев удержался бы у власти еще один год, то вместо янгелевской ракеты Р-36 в качестве «тяжелой» пошла бы челомеевская УР-500, американцы под нее даже зарезервировали код – SS-X-10, но так случилось, без Хрущева из нее сделали гражданскую РН «Протон», а в серию и на вооружение пошла менее пафосная 25-мегатонная Р-36 (SS-9 Mod 1). А индекс SS-X-10 достался королевской ГР-1, от которой также впоследствии отказались.
Конечно, можно повторить и сделать 100-мегатонный заряд заново, но по массогабаритным параметрам он не влезет в торпеду. Сделать его меньших габаритов не получится, так как конструкция А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича и так на теоретическом пределе – 6 кт/кг, а в жизни так никогда не получалось, было лучше всего от 5,25 до 5,6 кт/кг. Так что, про 100 Мт можно забыть. А вот есть вполне подходящие кандидаты послабее, причем они физически реально существуют.
Арзамасский 8,3-мегатонный «физпакет» АА 101 в корпусе боеголовки 8Ф674 («лёгкий» боевой блок) для янгелевских ракет Р-36 весит – 3 950 кг. В голом виде ЯЗУ АА 101 весит около 3 000 кг. Впоследствии он устанавливался на моноблочные варианты тяжелых ракет 4-го поколения Р-36М, Р-36М УТТХ и Р-36М2.
54 ШПУ ракет Р-36М УТТХ развернуты были в Казахстане, находились в составе 57-й ракетной дивизии в Жангиз-Тобе (Солнечный) Семипалатинской области. Еще полсотни Р-36М УТТХ развернуты были в Казахстане в 38-я ракетной дивизии в Державинске Тургайской области. Демонтаж 104 пусковых установок, расположенных в Казахстане, был завершен в сентябре 1996 года. 30 ракет из 104 в 38-й и 57-й РД развернуты были в моноблочном варианте со 101 «физпакетом». Дальность – 18 000 км позволяла это сделать.
В 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Ясная) с декабря1973 года в 30 ШПУ были установлены ракеты Р-36М, впоследствии Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащенные моноблочными ГЧ 15B86 (тяжелый боевой блок) с «физпакетами» АА201 и АА202 мощностью (по данным западных источников) 20 и 24 Мт соответственно. Вес этих устройств чуть более 5 000 кг.
Внешний диаметр миделя «физпакетов» 1 500 мм и 1 770 мм соответственно. То есть оба ЯЗУ подходят по своим весогабаритным характеристикам в качестве боевого оснащения торпеды 2М39. Надеюсь, эти 60 «физпакетов» не уничтожены, а нежно хранятся на складах 12-го ГУМО.
Уха из американских железных рыб
Подводный термоядерный взрыв мощностью 24 Мт на глубине – 200–300 метров приведет к гибели ПЛАРБ и ее экипажа с мгновенным затоплением лодки в радиусе до 30 морских миль (56 км). Еще порядка 10 миль – лодка получит, может быть, не столь фатальные повреждения, но все же достаточные, чтобы вывести ее из строя с невозможностью дальнейшего выполнения боевой задачи.
Представьте воображаемый блин от тяжелоатлетической штанги диаметром 112 км и высотой (толщиной) в центре до 600 метров, ближе к краям, к ободу толщиной до 300 метров. А теперь разложите шесть таких воображаемых блинов на карте в северной Атлантике. Между блинами можно оставить промежутки по 10 морских миль.
В северной Атлантике три района боевого патрулирования ПЛАРБ – северовосточная – британская зона, центральная – французская и юго-западная – американская. В первой и второй постоянно болтается по одной ПЛАРБ, в третьей – от 2 до 4, в зависимости от напряженности международной обстановки.
ТАСС сообщало о планах строительства четырёх подводных лодок-носителей «Посейдона», способных нести до 6 торпед каждая. БС-329 «Белгород» уже в строю. На подходе «Хабаровск». Каждая из них способна вскипятить один такой район океана своими торпедами, превратив его в уху из железных рыбок.
2М39 «Посейдон» – оружие не ответного удара, а если можно так выразиться – это оружие безответного удара, т. е. для противника этот удар будет безответным, не будет у него такой возможности.