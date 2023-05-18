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Франция начала переброску на Украину двух сторожевых катеров FPB 98 MKI, построенных для Киева в рамках контракта 2019 года

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Франция начала переброску на Украину двух сторожевых катеров FPB 98 MKI, построенных для Киева в рамках контракта 2019 года

Франция наконец-то приняла решение об отправке на Украину сторожевых катеров FPB 98 MKI, предназначенных для Береговой охраны украинской госпогранслужбы. Первые два катера уже покинули территорию Франции и начали движение в сторону Украины, но не самостоятельно, а на борту грузового судна.


Согласно публикациям французской прессы, 10 мая два катера с бортовыми номерами BG-202 и BG-203 погрузили на борт грузового судна с названием Gaya, 16 мая оно прибыло на Мальту, 19 мая судно должно отшвартоваться в греческом порту Александрополис. Дальнейшей информации по маршруту судна Gaya нет. Украинские ресурсы предполагают, что дальнейший путь катера проделают по суше через Болгарию и Румынию в Одессу, поскольку Турция не пропустит судно с катерами через черноморские проливы. Хотя возможен вариант, что Gaya свободно пройдет через Босфор и Дарданеллы, так как на катерах отсутствует вооружение.

В общем, пока ничего не понятно. Также интересно, почему французы перебрасывают на Украину всего два катера, хотя изготовили уже шесть в рамках контракта 2019 года на постройку 20 катеров. Ранее в Киеве опасались, что готовые катера отправятся в Нигерию вместо Украины, поскольку эта африканская страна заключила с ОСЕА контракт на строительство аналогичных сторожевых катеров в конце 2022 года, а французы уже объявили о готовности передать им готовые катера.

FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы и противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, возможно, что их планируют перебросить на Днепр.
Использованы фотографии:
https://mil.in.ua/uk
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:14
    -1
    Интэрэсно, как они попадут до пункта назначения?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 21:15
      +5
      По зерновой сделке, вот как!!!!!!!!!!!!
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:18
      +1
      Цитата: rocket757
      Интэрэсно, как они попадут до пункта назначения?

      Как баржа для зерна, может?
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:22
      0
      Цитата: rocket757
      Интэрэсно, как они попадут до пункта назначения?

      До пункта назначения точно попадут. Такие суперские кораблики, на рыбалку погонять- просто само удовольствие. Отстоятся в тихой гавани, потом спишутся на боевые потери и уже "черметом" поедут до пункта назначения.
    4. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:25
      0
      Как-как... Картина Репина салом "Бурлаки без Волги". В психическую атаку пойдут - представляете, какой моральный урон нанесет противнику вид ползущих по горам в Карпатах в атаку катеров, без оружия, но с трембитами?
  2. topol717
    topol717 Сегодня, 21:32
    +1
    32 метра длиной, значит метров 6 высотой и метров 5 шириной, как же его по суше тащить? по рекам пойдет. Или до Румынии Морем, а дальше своим ходом.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 21:36
      +3
      Потомушто он
      из легкого алюминия
      , был бы из тяжёлого... Проблемы
  3. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 21:34
    -3
    Дуракам два стеклянных x.я Разобьют или потеряют.
  4. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 21:43
    -3
    Очевидно, ЧФ должен останавливать и досматривать все суда, способные по своим размерам перевезти эти катера. При обнаружении такового судна необходимо его задержать, отконвоировать в российский порт, например, Новороссийск или Севастополь (куда ближе). Там катера эти разгрузить и судно-перевозчик отпустить восвояси. Так делает уважающее себя государство. На все вопли Макрона и прочей петушни ответить, что так будет всегда. В случае неподчинения судна-перевозчика катеров применить оружие, лишить хода и взять на абордаж.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:56
    0
    Топить или конфисковать? Посудины новые все же, в хозяйстве могут пригодиться