Замыкание ядерного цикла: российский реактор IV поколения БРЕСТ-ОД-300



Реактор БРЕСТ-ОД-300. Источник: youtube.com

Реактор с «обедненным ураном»



Площадка в Северске, где возводят БРЕСТ-ОД-300. Источник: youtube.com

Проект «Прорыв»



Свинец в качестве теплоносителя в атомных реакторах никто ранее не использовал. Источник: youtube.com



БРЕСТ-ОД-300. Источник: ippe.ru

«кластером ядерных технологий будущего, включающим три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) уран-плутониевого ядерного топлива; энергоблок БРЕСТ-ОД-300; а также модуль по переработке облученного топлива».















Элементы проекта «Прорыв». Источник: youtube.com