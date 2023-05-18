Сообщается о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» под контроль укрепрайона «Домино» на окраине Бахмута

(...) Под контролем противника остается менее 1 квадратного километра. Противник цепляется за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый садовый участок. Мы добиваем Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться на западных окраинах Бахмута, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. По последним данным на вечер четверга, "Оркестру удалось" взять под контроль укрепрайон "Домино" на улице Юбилейной. Об этом сообщают ТГ-каналы "музыкантов".По словам Евгения Пригожина, за сегодняшний день штурмовые отряды "Вагнера" продвинулись вперед на 400 метров, взяв под свой контроль площадь в почти 190 тысяч кв. метров. Под контролем противника остается менее одного кв. километра. В то же время ВСУ отходить не намерены, ожесточенно сопротивляются, бои идут не только за каждый дом, но и за каждый подъезд, этаж и т.д.В попытках остановить штурмовиков "Оркестра", командование ВСУ перебрасывает в Бахмут резервы, в основном новобранцев, которые долго не держатся, хотя попадаются и опытные подразделения, чаще всего националистического толка. Но в "Вагнере" считают, что это не поможет, город будет взят уже в ближайшее время.- заявил Пригожин.Поступила информация, что под контроль "Оркестра" перешел укрепрайон "Динамо", расположенный в конце улицы Юбилейной. Теперь бойцам "Вагнера" осталось взять "Тетрис", чтобы окончательно выбить подразделения ВСУ из города. Пригожин обратился к военным Минобороны удержать фланги, чтобы у ЧВК была возможность завершить операцию по освобождению Бахмута.