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Сообщается о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» под контроль укрепрайона «Домино» на окраине Бахмута

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Сообщается о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» под контроль укрепрайона «Домино» на окраине Бахмута

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться на западных окраинах Бахмута, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. По последним данным на вечер четверга, "Оркестру удалось" взять под контроль укрепрайон "Домино" на улице Юбилейной. Об этом сообщают ТГ-каналы "музыкантов".


По словам Евгения Пригожина, за сегодняшний день штурмовые отряды "Вагнера" продвинулись вперед на 400 метров, взяв под свой контроль площадь в почти 190 тысяч кв. метров. Под контролем противника остается менее одного кв. километра. В то же время ВСУ отходить не намерены, ожесточенно сопротивляются, бои идут не только за каждый дом, но и за каждый подъезд, этаж и т.д.

В попытках остановить штурмовиков "Оркестра", командование ВСУ перебрасывает в Бахмут резервы, в основном новобранцев, которые долго не держатся, хотя попадаются и опытные подразделения, чаще всего националистического толка. Но в "Вагнере" считают, что это не поможет, город будет взят уже в ближайшее время.

(...) Под контролем противника остается менее 1 квадратного километра. Противник цепляется за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый садовый участок. Мы добиваем Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков

- заявил Пригожин.

Поступила информация, что под контроль "Оркестра" перешел укрепрайон "Динамо", расположенный в конце улицы Юбилейной. Теперь бойцам "Вагнера" осталось взять "Тетрис", чтобы окончательно выбить подразделения ВСУ из города. Пригожин обратился к военным Минобороны удержать фланги, чтобы у ЧВК была возможность завершить операцию по освобождению Бахмута.
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12 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 22:09
    +9
    сотрите их в "бетонную" пыль!!! am ....чтоб не нашли как "без вести пропавших"....плохо говорить о покойниках так....но дркгого они не заслужили!.АМИНЬ
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 22:12
    +1
    Ох и мутно всё вокруг этого города, столько что и не поймёшь чего и где, кто врет а кто спецом дезу гонит.
    1. resident_again
      resident_again Вчера, 23:38
      -1
      Ох и мутно всё вокруг этого города, столько что и не поймёшь чего и где, кто врет а кто спецом дезу гонит.


      Ищущий -да обрящет! В чём проблема самому съездить и удостовериться?
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Вчера, 22:24
    +6
    Да кругом такая муть !!! Особенно от экспердов всезнаек и все разбираек, Шурыгин сегодня: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале и мучается безнадёжной травмой на причинном месте.

    Об этом сообщает тг-канал военного обозревателя Владислава Шурыгина со ссылкой на свои источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

    Утверждается, что источник исходит из ближайшего окружения начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова. Он проговорился, что Залужный находится в главном военном клиническом госпитале ВСУ в Киеве в отделении реанимации после неудачной операции по фаллопротезированию.

    Отмечается, что ещё в начале апреля главком ВСУ получил страшную травму данного органа, обстоятельства которой не разглашаются.

    Была проведена операция с участием, вызванных для этого видных немецких пластических хирургов, после которой на фоне диабета второго типа началось осложнение, протез не прижился и начался абсцесс, справиться с которым пока не удаётся.

    «Состояние х@#вое!» – указал источник.
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Вчера, 22:40
      +2
      Зочет , сто баллов
      laughing ржал не могу. Вариант, смена пола в Австралии laughingВам кстати минус влепили
    2. Enceladus
      Enceladus Вчера, 22:48
      +1
      В розетку засунул наверно, чтоб айфон зарядить good
      1. gmss
        gmss Вчера, 22:50
        +1
        а может на рояле решил сбацать что нибудь
        1. котик-русич
          котик-русич Вчера, 23:13
          0
          Цитата: gmss
          а может на рояле решил сбацать что нибудь
          Зеленский не может терпеть "конкурентов"... отомстил - сам или через Буданова (спец по терактам) - подрыв на заложенном в правильном месте заряде.
          fellow
          1. Путник_2
            Путник_2 Вчера, 23:31
            -1
            Какой то "побратим" не вовремя с фронта на побывку приехал, а там командующий у него дома зашел его жене помочь. Ну, тут и случилась половая травма. Сошлись в неравном бою армейский ботинок и "инструмент" командующего.
  4. михаилл
    михаилл Вчера, 23:49
    -2
    Вот так неожиданно все произошло- пресловутый "туман войны" превратился в легкую дымку и любой блицкриг стал невозможным. Танкам уже больше трех-пяти штук собираться противопоказано, уже по мобильнику три раза из одного места звонить нельзя, и начинается позиционная война. Мясорубка.
    "На западном фронте без перемен", "Батальоны просят огня", опять же "Швейк", чутка "Штрафбата" и "Сволочей".
    Возможно вступить в одну и туже текущую воду дважды и даже трижды, ибо открою тебе великий секрет мироздания- вода испаряется даже в твердом агрегатном состоянии.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:04
    0
    Похоже на правду.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 00:12
    0
    А что будет после окончательной зачистки Бахмута? "Вагнер" будет его оборонять? Так использование штурмовой пехоты в обороне - бред. Хоть и не больший, чем использование ВДВ в качестве линейной пехоты. Передаст МО, а сам будет переброшен на другой участок? Если части МО не слишком уверенно (по словам Пригожина) держат фланги под Бахмутом, то где возьмут ресурсы организовать удержание самого города? Отправится в Африку? Кто ж их отпустит. Продолжит дальше штурмовать следующие после Бахмута городки и посёлки - Красное, Часов Яр? Если уж они последние дома Бахмута "дожимают", продолжение наступления без отдыха, восстановления боеспособности, накопления ресурсов просто невозможно. Так какой из вариантов реализуется?