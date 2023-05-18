В Пентагоне заявили о «возвращении в строй» поражённого российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot

Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе (...) Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot

Поврежденная при российском ракетном ударе зенитная система Patriot вернулась в строй, американские военные предоставили Украине помощь при починке системы. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.Американцы утверждают, что "поврежденный" при ударе российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" комплекс ПВО Patriot якобы уже вернулся в строй. При этом США оказали Украине "некоторую помощь" в ремонте, но никаких подробностей Сингх не привела, сославшись на секретность. В общем, в Пентагоне сделали заявление, ничем не подкрепленное. На уточняющие вопросы журналистов она посоветовала обращаться по этому поводу в Киев.- заявила представитель Пентагона на брифинге.Ранее российское Минобороны сообщило, что в ночь на 16 мая в результате удара гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было уничтожено 5 пусковых установок и многофункциональная радиолокационную станция ЗРК Patriot американского производства. В Киеве вообще не признали поражение комплекса, заявив, что он сам якобы сбил "шесть" "Кинжалов", тем самым подложив свинью американцам.В США нехотя признали, что российская ракета якобы только "повредила" комплекс, но "незначительно". Заявлялось, что комплекс или вывезут в какую-либо европейскую страны для ремонта, или отремонтируют на месте, с помощью американских специалистов, естественно. Стоит отметить, что на вооружении Украины стоят два комплекса Patriot, один из них поставлен США, второй - Германией и Нидерландами. О каком из них идет речь, на данный момент не понятно.