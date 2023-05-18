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В Пентагоне заявили о «возвращении в строй» поражённого российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot

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В Пентагоне заявили о «возвращении в строй» поражённого российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot

Поврежденная при российском ракетном ударе зенитная система Patriot вернулась в строй, американские военные предоставили Украине помощь при починке системы. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.


Американцы утверждают, что "поврежденный" при ударе российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" комплекс ПВО Patriot якобы уже вернулся в строй. При этом США оказали Украине "некоторую помощь" в ремонте, но никаких подробностей Сингх не привела, сославшись на секретность. В общем, в Пентагоне сделали заявление, ничем не подкрепленное. На уточняющие вопросы журналистов она посоветовала обращаться по этому поводу в Киев.

Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе (...) Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot

- заявила представитель Пентагона на брифинге.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в ночь на 16 мая в результате удара гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было уничтожено 5 пусковых установок и многофункциональная радиолокационную станция ЗРК Patriot американского производства. В Киеве вообще не признали поражение комплекса, заявив, что он сам якобы сбил "шесть" "Кинжалов", тем самым подложив свинью американцам.

В США нехотя признали, что российская ракета якобы только "повредила" комплекс, но "незначительно". Заявлялось, что комплекс или вывезут в какую-либо европейскую страны для ремонта, или отремонтируют на месте, с помощью американских специалистов, естественно. Стоит отметить, что на вооружении Украины стоят два комплекса Patriot, один из них поставлен США, второй - Германией и Нидерландами. О каком из них идет речь, на данный момент не понятно.
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49 комментариев
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  1. Paul Zewike
    Paul Zewike Вчера, 22:51
    +13
    Удивительным образом хозяева становятся похожими на свою собачку:)))
    1. Летунъ
      Летунъ Вчера, 22:55
      +1
      Цитата: Paul Zewike
      Удивительным образом хозяева становятся похожими на свою собачку:)))

      Хозяева, как кстати и собачка, могут в PR в отличии от наших. А обломков так ни кто и не видел.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 23:06
        +3
        Обломков кинжалов и калибров с С400 и правда пиарщики так и не показали
      2. resident_again
        resident_again Вчера, 23:34
        -1
        в отличии от наших

        А ты чьих будешь ?

        А обломков так ни кто и не видел.

        Как и "восстановленных" установок.

        Но ты, похоже, больший экстаз ловишь от неподкреплённых заявлений матрасников, чем от неподкреплённых заявлений нашей ( твоей?!) стороны ?
      3. Комментарий был удален.
      4. Paul Zewike
        Paul Zewike Вчера, 23:47
        +1
        Видео есть в достаточном количестве! Обломков вам не показали? Это пиар на уровне - я- не я, и лошадь не моя! Вот так пиар. Перестаньте подлизывать.
      5. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 00:10
        0
        Цитата: Летунъ
        А обломков так ни кто и не видел.

        А обломков чего? Кинжала- так Кличко показывал. Патриота- так американцы не разрешат. А калибр летел без ФКП.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Вчера, 23:02
      +1
      Да хоть не написали, что из одного стало при этом три комплекса - и то хорошо!
  2. Аргон
    Аргон Вчера, 22:51
    +3
    Кароч. Кто кого. А что в этой ситуации они должны были говорить? Тут на форуме человек 20-30 сказали , что именно так и отмажутся пинды.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 00:10
      0
      Цитата: Аргон
      А что в этой ситуации они должны были говорить?

      Можно было сказать, что комплекс на всякий случай загнали на профилактику. Или на перекраску. Или на калибровку. Или на обновление ПО. Много чего можно было бы сказать, чтобы вывезти комплекс с позиции, продолжая отрицать, что повреждения были значительными, если бы была реальная потребность его вывозить.
  3. А. К.
    А. К. Вчера, 22:52
    0
    Она думает. Просто сказала как отрезала bully
    1. Аргон
      Аргон Вчера, 22:54
      0
      Самое важное тут, их слушают в мире. И не важно ,что они говорят. Как бандерлоги слушают Каа!
    2. Скоробей
      Скоробей Вчера, 23:45
      +1
      Основа ПВО Киева это СБУ которая отлавливает снимающих, если никто ничего не выложил то ПВО 100% сбила, есть съёмки - 97%. Сейчас трудно будет кормить что Россия Пэтриотами Киев обстреливают но придумают чтонибудь, сожрут без соли.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 22:53
    0
    Информация из разряда хошь верь хошь неверь, было уже, у нас есть информация но она очень секретная поэтому мы вам ее не покажем, тут тоже самое.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:24
      -2
      Инфа на самом деле совсем о другом
      Состоялся ремонт или нет, но скорость с которой о нём сообщили говорит о том, что специалисты полосатых постоянно находятся на Украине.
      Иначе в такие сроки не уложиться.
      Вопрос: что это если не прямое участие?
  5. Бек69
    Бек69 Вчера, 22:53
    +6
    Тьфу. Я так и понял что наш Кинжал только краску на Патриоте поцарапал. Приехали пацаны из Америки с баллончиками краски и отремонтировали, теперь как бахнут из свепокрашенрго по Кинжалам...... Ну другой версии у меня не нашлось. У пентагонщиков 5 пораженных целей, а у украинцев бац, бац..... и мимо. Короче, нужен новый Патриот. И да, израильтяне вроде посмотрев на это избиение младенца, решили что железный купол не спасет соломенный хутор, и не хотят поставлять его кастрюлькам.
  6. Alex777
    Alex777 Вчера, 22:53
    +13
    Второй комплекс превратился в первый.
    Как один наш коллега и предполагал. bully
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 22:57
      +4
      Кончится второй - за Пэтриот выдадут пожарную машину. А что? Большая, с трубами, ездит. Сбивать ничего не умеет? Ну и в этом тоже на Пэтриот похожа!
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 23:04
      0
      Второй комплекс превратился в первый.

      Не совсем точно. Просто у первого комплекса крышка бензобака получила незначительные повреждения. Её подкрасили, и приканибаллили к ней остальные запчасти от другого комплекса. laughing
  7. Пленник
    Пленник Вчера, 22:53
    -1
    laughing Комик на комике и комиком погоняет. Кирдык матрасам. Теперь точно кирдык.
  8. михаилл
    михаилл Вчера, 22:54
    +6
    Да, да, да. Помнится я так Жигули "ремонтировал". К полке с номером новую машину приварил.
  9. Enceladus
    Enceladus Вчера, 22:55
    +2
    Американцы утверждают, что "поврежденный" при ударе российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" комплекс ПВО Patriot якобы уже вернулся в строй

    Запаску перекинули и всего делов laughing
    Они из адамантия, что полтонны взрывчатки (аля гексокен, что в тротиле ~750кг скорее всего) с КВО допустим даж 10 метров (а это КВО доработанных планирующих фабов-250+) им непочем
  10. Bingo
    Bingo Вчера, 22:56
    +5
    Самое смешное не в том, что говорят, "починили". Хотя и это весело - по ней не трехлитровой банкой огурцов прилетело. А в том, что починили те, кто в Пэтриотах разбираются, как матрасы в логике, а осьминоги - в космонавтике.
    Отмыть могли, чай не сложней унитаза... Починить))) Гы
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Вчера, 23:54
      0
      Вы видимо недооцениваете великих незалежныж Чинщиков laughing laughing laughing
  11. Тит_2
    Тит_2 Вчера, 22:59
    +2
    Камрады добрый вечер.по существу, подбили пусковую установку, да даже то что все ракеты ушли и то отрадно. По факту радар и прочее управление могло не пострадать. По факту может и пусковые от другой протаранила и совокупили.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:10
      0
      Наведение скорее на радар и было, если бы только одна пусковая установка пострадала то вообще и разговоров не было бы.Система бы осталась работоспособной, одну отсоединили, другие продолжат действовать
  12. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 23:05
    +2
    Если бы в следующую ночь на Киев снова была предпринята ракетная атака, не обязательно Кинжалами, Искандерами и Калибрами, то по реакции киевского ПВО стало бы ясно насколько уцелела система пэтриот. Предположительно был бы задействован второй комплекс пэтриот.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:41
      +1
      Так были ночью прилеты, ПВО молчало. Прятались наверно
      1. Руслан_3
        Руслан_3 Вчера, 23:58
        0
        Цитата: alexoff
        Так были ночью прилеты, ПВО молчало. Прятались наверно

        Не правда . Они взяли выходной и больничный
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 00:03
          +1
          Они все съехались со всей Украины постоять у гроба с пэтриотом...
  13. lukash66
    lukash66 Вчера, 23:06
    0
    Просто интересно было бы на фото самого парка посмотреть, в смысле деревьев. Там уже наверное не парк, а что то типа бурелома с кратерами. Ну а с этих что взять то, ясен пень, краску подновили, резину на летнюю поменяли, ТО прошли за взятку, и все тип топ.))) И да, само слово "починить" как то немного веселит. Это тоже самое что отверстие и дырка. Жгут на холме.)))
  14. bessonov932
    bessonov932 Вчера, 23:08
    0
    Починили? Синяя изолента и медная провловка творят чудеса!
    1. lukash66
      lukash66 Вчера, 23:14
      0
      Ну уж прямо синяя. Там много разных цветов - красная, зелёная, белая, жёлтая. Как раз и символ одной весёлой организации получится.)))
    2. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Вчера, 23:18
      -1
      Медная проволка? Много чести! Китайский скотч - наше всё!
  15. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 23:10
    +1
    Ага, и 30 ракет выпущенных по "кинжалу" тоже благополучно вернулись в пусковые направляющие.
  16. alexoff
    alexoff Вчера, 23:11
    0
    А что ночью то ПВО нигде не работало? Первый пэтриот перевозили, а насамсы попрятали на всякий случай?
  17. sdivt
    sdivt Вчера, 23:15
    +2
    Читаю комментарии, есть основание думать, что часть комментаторов не особо представляет, что же это такое, полный комплекс РАС-3 Patriot
    Ниже скрин, вкратце показывающий состав, связь, рекомендованные расстояния установки и прочее
    Многие вопросы пропадут сами собой

    1. lukash66
      lukash66 Вчера, 23:24
      -1
      Я живу в г. Москве. В районе Сокольники. У нас есть одноимённый парк. И уж он точно побольше будет этого киевского. Так вот. Засунуть даже в него всю эту халабуду будет немного проблематично. Не, конечно чисто спрятать можно, но чтобы оно куда то стреляло и что то видело, надо или деревья вырубать, или ставить их на уже готовых просеках, площадях и всяких разных дорожках. И какие там сотни метров/километров между ПУ/РЛС просто не понятно. А тем более зная спесь ребят с града на холме, святую веру в свою непобедимость, я уже ничему не удивляюсь. Посмотрите видео, там конечно расстояние от точки съёмки искажает дистанцию между ПУ, но там явно не сотни метров и тем более километров.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 00:14
        0
        Радары на крыше дома, пу где то вне парка и не рядом с радаром, только пусковые в парке
    2. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Вчера, 23:45
      0
      Ниже скрин, вкратце показывающий состав, связь, рекомендованные расстояния установки и прочее
      Многие вопросы пропадут сами собой
      И что это меняет? Мы же видели на известом видео только два взрыва на земле - дальше видео обрывается и что там было дальше нам не известно. Или судя из этой картинки Пэтриот неузвим?
  18. ilpine
    ilpine Вчера, 23:16
    +1
    Жаркий танец Кинжал - Патриот продолжается.
  19. Андрей Римский
    Андрей Римский Вчера, 23:17
    +1
    Меня больше поразило применение этого комплекса, стреляли как из пулемета ракетами по 5 млн$ "куда то туда". Может он от такого темпа стрельбы сам лопнул? wink
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:43
      0
      Причём этих ракет Пентагон по 200 штук в год заказывает, а тут за минуту месячное производство улетело на улицы Киева
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 00:01
      0
      Этих полудурков, если оне конечно выжили, надо срочно переводить из зенитчиков в артиллерию на РСЗО. Ручку пуска наворачивать. Фигачат от души.)))
  20. garik77
    garik77 Вчера, 23:20
    0
    Цитата: Аргон
    Кароч. Кто кого. А что в этой ситуации они должны были говорить? Тут на форуме человек 20-30 сказали , что именно так и отмажутся пинды.

    Клоуны блин.. Пол-тонны взрывчатки и чуть-чуть задело... Америкосы походу у xoxлов врать научились..
  21. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 23:21
    +3
    Правда вскроется при следующем налёте, если он будет.
  22. yuriy1863
    yuriy1863 Вчера, 23:30
    +2
    Думаю, что ремонт производился крупноузловыми блоками которые срочно перебросили из Польши: МФРС починили заменив на исправную МФРС, 5 ПУ починили заменив их на пять исправных ПУ. laughing
  23. Игорь Малышев
    Игорь Малышев Вчера, 23:37
    0
    -----Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе (...) Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot ------ Хочу увидеть мастерскую в Куеве - "Починка Пэтриотов. Быстро, недорого" ....... Чинилы....
  24. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Вчера, 23:43
    0
    Т.е. американцы признали, что физически присутствуют на Украине и косвенно участвуют в боевых действиях?
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 00:01
    0
    В Пентагоне заявили о «возвращении в строй» поражённого российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot
    . "туман войны"... что, как и кто и почём, фиг её знает, никто секретов раскрывать не будет.