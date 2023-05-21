«Чтоб есми во веки вси едино были». Миссия полковника Мужиловского

Въезд Богдана Хмельницкого в Киев. Картина Николая Ивасюка, конец XIX века
Неустойчивое положение Хмельницкого
Принудив нового короля Речи Посполитой Яна Казимира к перемирию на своих условиях («Прихожу к вам как освободитель русского народа!»), Хмельницкий с войском в декабре 1648 года торжественно прибыл в Киев. Горожане славили гетмана-освободителя. Это была великая победа. Русская земля была очищена от поляков.
Однако Богдан прекрасно понимал, что это не конец борьбы. Успех необходимо было закрепить. Никто, начиная с короля и кончая последним шляхтичем, имевшим в Малой Руси свой хутор, не смирится с поражением и потерей огромной и богатой земли. Отдельные отряды польской шляхты уже вели боевые действия в приграничье, не считаясь с королевской волей. Народ устанет от бесконечной борьбы, сила его иссякнет, этим воспользуются предатели.
Не всё гладко было и в самой Русской украйне. У Богдана было много противников, скрывающих свои помыслы, пока гетман вёл победоносные полки. Многие богатые казаки не хотели дальнейшей войны с Польшей, желали закрепить положение казачьей верхушки как новой шляхты. Они, как и польские паны, опасались разгула «хлопов» – городских низов и крестьян. Митрополит киевский Сильвестр Косов был выразителем этих настроений. Он разрабатывал планы нового соглашения с католиками, а простых казаков и крестьян воспринимал как бунтовщиков против власти и законных хозяев.
Правда, в Киеве оказался проездом Иерусалимский патриарх Паисий, который направлялся в Москву. Он порадовался успехам православных, благословил их. Паисий и Хмельницкий хорошо поняли друг друга. Богдан просил патриарха использовать свой авторитет, дабы добиться от русского царя, чтобы он принял русских-малороссов под свою высокую руку. Жить им тогда довеку «вольно и едино». Если Русское царство возьмёт под свою руку Малую Русь, то победы казаков будут не напрасны. Не страшны будут ни Польша, ни Крымское ханство, ни Турция.
Паисий поддержал эту идею. Восточные православные патриархи видели за Россией особую мировую миссию. Польша выступала орудием католицизма, Ватикана. А усиление Русского царства, после воссоединения Великой и Малой Руси, вело к усилению православного мира. Что рождало надежду на освобождение от османского ига православных и славянских народов Балкан, павшей Византии. Москва была «Третьим Римом», столицей всего оставшегося православного мира.
Жить «вольно и едино»
Поэтому вместе с патриархом в Москву отправился посланник Хмельницкого, который должен был доложить царю все просьбы гетмана. Патриарх Паисий должен был их поддержать. Миссию возглавил полковник Силуян Андреевич Мужиловский. 28 января 1649 года патриарх Паисий с большой свитой и посольство Мужиловского выехали из Киева в Москву. В конце января патриарх прибыл в Москву.
Царь Алексей Михайлович принял гостей со всем радушием. Он приказал патриарха «почитать, как и российского государя его первосвятейшего патриарха московского…», а также оказать честь Мужиловскому. В соответствии с этим их встретили и разместили в Москве. 29 января Алексей Михайлович поручил думному дьяку Волошенинову проведать Паисия. Патриарх рассказал о положении дел в Малороссии. Также сообщил, что гетман и всё войско Запорожское велели бить челом государю, чтобы он изволил войско Запорожское взять под свою руку.
На этот раз Москва откликнулась на просьбу русского гетмана. Мужиловского приняли как настоящего посла суверенного государства. Переговоры с ним вели высшие сановники в Посольском приказе. Царь удостоил его особой чести, провёл торжественный приём в Золотой палате. Мужиловского попросили составить записку с изложением событий, которые были связаны с восстанием в Малороссии.
В Записке рассказывалось о причинах войны, что «казаки войска Запорожского от ляхов бед и притеснений вражеских не могли терпеть», что «ляхи разные пакости чинили: в домах их имущество всё забрали, жен и детей мучили, и наконец, веру христианскую православную мечом искореняли…». Также сообщалось о битвах, союзе с Крымом, об освобождении Киевского, Черниговского, Брацлавского, Подольского и Волынского воеводств, Мозырского уезда Белой Руси. Мужиловский просил оказать восставшим вооруженную помощь в борьбе с польской шляхтой. За такую помощь войско Запорожское торжественно обещало вечное «верное услужение».
Русское правительство ещё не до конца определилось, как относится к Гетманщине. Ведь Хмель ещё не отказался от подчинения польскому королю, он признавал его верховной властью. В Москве знали, что к Хмельницкому едет польское полномочное посольство во главе с Адамом Киселем. Что решит гетман? Поэтому Москва продолжала выжидать.
Царское правительство было склонно примирить Польшу и Малую Русь. Видело в этом наибольшую выгоду. В декабре 1648 года Москва предложила Варшаве прекратить военные действия против казаков и установить с ними мир, чтобы «больше кровь христианская не разливалась». Грамоты повёз в польскую столицу дипломат Григорий Кунаков. Соответствующее предложение было направлено и Хмельницкому.
С другой стороны, Алексей Михайлович и его советники считали, что повстанцам надо помочь деньгами, оружием. На украйну отправляли «государевых людей» – донских казаков. Также проводилась дополнительная разведка. То есть предварительная подготовка к войне шла полным ходом.