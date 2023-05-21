РЭБ, который против нас. «Буковель-AД»

Поскольку война на Украине ведется не только в видимом, но и в невидимом диапазоне, есть смысл уделить внимание тем видам вооружения, которые ВСУ использует против армии России. Как свои, так и подаренные. С последними совсем интересно, потому что образцы радиоэлектронных вооружений НАТО поступают в распоряжение бойцов невидимого фронта ВСУ.
И было бы странно, если бы не поступали. Я уже говорил в предыдущих материалах, что СВО – это благодатнейшая почва для испытаний образцов военной техники в реальных боевых условиях. А последний раз что-то более-менее похожее было в 2003 году, когда Коалиция разносила Ирак.
Но тут даже неудобно как-то в плане того, где Ирак и где РЭБ. Без обид, но не для арабов такие тонкие материи, как РЭБ. Не даром у тех же саудитов столько иностранных специалистов в армии служит.
Поскольку в СВО против Украины стоит армия, у которой на вооружении есть и беспилотники, и РТР, и РЭБ, с которыми придется работать от всей души – есть смысл везти все, что можно попробовать.
Но в Украине есть КБ, НИИ, есть заводы, а главное – еще есть люди, которые способны не только разрабатывать, но и реализовывать разработанное. В свое время случай свел меня с человеком, который разрабатывал программное обеспечение к комплексам РЭБ Украины. И, как он мне пояснил, именно потому, что разрабатывал он со своей командой, все интерфейсы были русскоязычными до 2018 года. Потом их перевели на английский, но это совсем другая история, потому что эти господа украинские программисты в 2017-18 годах почему-то перестали быть украинскими. Но созданный ими интерфейс отличался простотой, потому ничто не мешало следующим командам перелопатить его так, как они считали нужным.
Итак, «Буковель-АД».
Работы по этому комплексу начались значительно раньше заявленного 2015 года, шевеления начались с 2013-го, а разговоры и того раньше. Но не было нормально сформировано ТЗ, не были выделены деньги. В 2015-м первая машина была уже в металле на испытаниях.
Вообще обычно комплексы РЭБ создаются под что-то. Под определенного противника, под определенные частоты, которые использует противник. Поэтому комплексы РЭБ, работающие против авиации – это одно, против ракет и БПЛА – другое, ВМФ – третье. Частота – это тот иконостас, на который смотря все разработчики.
Комплекс «Буковель-АД» был предназначен для раннего обнаружения БПЛА типа «Орлан», который стал основным оппонентом и полного блокирования сигналов передачи данных, управления и навигации.
Станция наземная, состоит из трех модулей: обнаружения БПЛА, управления и генерации помеховых сигналов. Причем, у украинских инженеров получилось сделать станцию очень легкой и компактной.
Компактность выражается в том, что существует вариант носимой «Буковели», которая устанавливается на треноге и способна работать на дистанции до 15 км. В принципе, этого достаточно для того, чтобы прикрыть пункт управления, склад с боеприпасами или ГСМ.
Но главный козырь «Буковели» - это установка на автомобильном шасси повышенной проходимости. Изначально это был полноприводный внедорожник от «Мицубиси» L200, машина весьма спорная именно в плане надежности и проходимости. Позже L200 заменили более проходимые и менее капризные Ford F550 и сделанные на его базе «Новаторы».
Вообще фирма «Proximus», которая выпускает «Буковели», постоянно ведет работы по улучшению и модернизации комплекса, потому сегодня на поле боя выходит уже седьмая версия «Буковели». Учитывая, что на вооружение комплекс принят в 2016 году, 7 версий за 7 лет – это аккурат раз в год выходит обновленная и усовершенствованная версия. Очень даже прогрессивно и одновременно намекает на то, что существует четкая связь между разработчиками и эксплуатантами. И вторые быстро объясняют первым, что те должны поправить, а первые отрабатывают, причем, очень быстро.
По некоторым данным на начало СВО в распоряжение ВСУ было около 50 комплексов. Много? Конечно, нет, тем более что часть из них уже отыграла свою роль на ТВД.
В чем реальное преимущество мобильной «Буковели»?
Именно в мобильности. Полноприводный пикап – это просто шикарное решение проблемы перемещения. В чем вообще основная проблема комплексов РЭБ? В том, что когда они работают, они «светятся» в эфире как четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и с этим невозможно ничего сделать. Это суть работы РЭБа – генерация сигнала и передача его на расстояние.
Соответственно, эти импульсы спокойно засекает радиотехническая разведка противника и в адрес комплекса РЭБ летит в лучшем случае ответный импульс, в худшем – противорадиолокационная ракета или артиллерийский залп по вычисленным координатам.
При любом раскладе перспектива так себе, тем более, признаем, заморачиваться с подавление никто не будет. Осколочно-фугасные снаряды очень эффективны, поскольку станции РЭБ никто не прячет за танковой броней. Она, станция, тогда вообще не перемещаема будет.
Поэтому процесс отхода с позиций в случае обнаружения – это очень важный момент. Когда не надо складывать антенны, убирать растяжки, а можно просто прыгнуть в кузов и дать газу до отказу – это просто прекрасно для расчета. И чем быстрее будет уходить с места работы станция, тем больше шансов на то, что 152-мм болванки просто перепашут поле или рощу, где сидели бойцы невидимого фронта.
О ТТХ.
Мощность в канале не менее: 20 Вт.
Каналов постановки помех: 6 шт.
Диапазоны подавления, МГц: 390-470, 860-960, 1000-1300, 1210-1260, 1550-1620, 2300-2500, 3400-3600, 5000-6000.
На снимке антенны модуля последнего поколения. Слева – антенна модуля обнаружения. Первоначально такого модуля в конструкции не было, «Буковель» использовала данные сторонних РЛС. В дальнейшие модернизации был включен модуль радиочастотного обнаружения.
Черная стрелочка на лепестке антенны - для ориентации обнаружителя. Блок приемников непосредственно под антеннами, в последней версии приемников пять. Пятый, предположительно, связан с пеленгованием.
Справа комплексный модуль постановки радиопомех. Внутри кожуха панельные антенны посередине и логопериодические по краям.
Специалисты (без малейшего сомнения) с телеграмм-канала «Месть доброй воли» предположительно дали такие характеристики антеннам от «Proximus»:
Диапазоны частот: 880-960 и 1700-2170 МГц.
Ку: до 9 дБи.
Горизонтальная ширина ДН: от 60 до 70 град.
Вертикальная ширина ДН: от 65 до 75 град.
Максимальная подводимая мощность: 20 Вт.
Геометрические размеры: 140х140х15 мм
Хороший вариант решения проблемы потерь мощности от генераторов к антенно-фиддерным устройствам: блоки генерации разместили на самих антенная сзади.
Программное обеспечение свое, родное. Интерфейс спартанский, ничего лишнего, основные функции на кнопках, как я писал выше, язык был сперва русский, потом перевели на английский.
Почему не украинский, понятно: как таковой технический украинский и не существовал, а выдумывать новые термины, да еще и разъяснять их западным и восточным украинцам… короче, реально было проще и умнее сделать на русском. Потом от языка агрессора решили отказаться, но не начинать же украинизацию РЭБ? И опять же, кто будет с терминологией работать? Тут ума дать не могут, кто вертолет в итоге, «хеликоптур» или «гвинтокрыл», а вы о высоких материях… Потому английский (который еще и язык НАТО) оказался кстати.
На мониторе все просто. Порог обнаружения строится по пиковым значениям спектров, которые выводятся на один экран со всех четырех каналов обнаружения, указан сектор постановки помех, карта. Плюс индикатор кругового обзора РЛС.
Признаюсь, фото РЛС, с которой работает (а она точно работает) «Буковель» не нашел, но это не значит, что ее нет. РЛС должна быть сопряжена со станцией, поэтому «Буковель» с РЛС работать может. Это дает изрядный прирост дальности обнаружения цели, в отличие от модуля самой станции.
С «Буковелью» может работать такая РЛС, как ELR 55303.
Изделие фирмы «Kvertus Tecynology» из Киева, стоимостью всего 3,4 млн гривен. Эта небольшая по размерам и весу (Размеры: 1,2 х 0,5 х 0,75 м, вес 50 кг) РЛС может справляться с задачами в том числе и по поиску и обнаружению малых летательных аппаратов на малой высоте. РЛС может работать как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного 24 В. Дальность работы – до 30 км.
Учитывая размеры РЛС, забросить ее в кузов пикапа не составит никаких проблем.
В итоге украинскую сторону можно поздравить. У них получился легкий, шустрый и вполне работоспособный комплекс борьбы с БПЛА. То, что он очень мобилен, причем, не только в плане скорости перемещения, но и скорости развертывания – это понятно.
Годы гражданской войны на Донбассе не прошли даром. Там, на той стороне, быстро оценили то, как два-три осколка от мины превращают дорогостоящую технику в объект дорогостоящего же ремонта. Отсюда и тактика «засекли – смываемся», и оборудование, направленное на максимально быстрое развертывание и свертывание. Свертывание – в особенности.
Так что мобильность – это однозначный плюс.
Так же в плюсы можно отнести обратную связь компании-производителя и тех, кто эксплуатирует комплекс, о чем говорилось выше. Когда производитель с удовольствием идет навстречу и вносит исправления – это очень положительный момент.
Два сенсора, которые работают по обнаружению, радиочастотный и радиолокационный – это тоже плюс.
Минус тоже есть, и он не менее солиден, чем плюсы. Однозначная слабость комплекса в плане мощности. Конечно, низкая выходная мощность может частично компенсироваться направленными антеннами, но это порождает второй минус – узкий сектор подавления. В 20 километров дальности подавления БПЛА типа «Орлан»… ну вот не очень верится в правильность этих цифр. Но даже 10 км (более реально) – приличная дальность для работы по БПЛА.
В общем, получился вполне реальный комплекс РЭБ, который можно использовать для прикрытия даже переднего края, потому что быстро отработав и приземлив аппарат противника, «Буковель» имеет возможность свернуться и покинуть место работы до того, как туда прилетят аплодисменты от противника.
Заявленный ресурс последних версий «Буковель-AД» составляет 7 тысяч часов, но первые образцы уже отработали 10-15 тысяч часов, сохранив эффективность. Это оценили не только в ВСУ, производитель фирма «Proximus» LLC поставила «Буковель-АД» в Марокко и Египет и продолжает работать на ВСУ.
Тут справедливо возникает вопрос: почему такого нет у нас?
Ведь если реально посмотреть, у нас лучше все: локаторы (особенно ФАР), частотные обнаружители, модули радиопомех – все. Нет только одного – шасси, на котором можно быстро собрать такую станцию. Понятно, что УАЗу сейчас не до «Патриота», но такая машина была бы весьма полезна против полчищ украинских дронов.
Хотя бы для того, чтобы просто метаться по линии фронта в пределах километра-двух и отражать атаки украинских БПЛА.
Кстати, у беларусов есть своя такая станция. «Гроза-С». Очень сильная разработка, но о ней мы поговорим отдельно, вся линейка «Грозы» того стоит.
Было бы неплохо заиметь такой комплекс и нам. Не надо «не имеющих аналогов» с дальностью обнаружения в 100 км, дайте станцию, которая будет уверенно брать все летящее на расстоянии 5-15 км и валить на землю. Тут самое обидное в том, что для этого есть все, надо только дать соответствующие распоряжения и собрать все на базе какого-то проходимого и надежного шасси.