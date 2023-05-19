Отбита попытка новой фланговой атаки ВСУ под Артёмовском, Пригожин призвал пока не говорить о полном взятии города под контроль

Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят. Счастье любит тишину. Дайте закончить дело.

Пресечена попытка прорыва украинских вооружённых отрядов на одном из флангов в районе Артёмовска (Бахмута). С места событий передают о том, что украинская армия перед тем, как направить штурмовые группы на прорыв в район Клещеевки, пыталась нанести удар ракетами HIMARS, однако ракеты этой универсальной установки американского производства были перехвачены российскими системами противовоздушной-противоракетной обороны.Между тем, завязался несколько странный спор в медиапространстве, участником которого стал в том числе куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Спор этот касается вопроса освобождения Артёмовска.Дело в том, что к минувшей полуночи под контролем противника в городе оставалось менее 0,8 кв.км территории из 42-х. Военкоры в сети начали публиковать заметки о том, что Артёмовск освобождён во всех смыслах этого слова – и фактически, и «юридически». Евгений Пригожин придерживается иной точки зрения. По его словам, «Бахмут пока не взят».Пригожин:По большому счёту, размышления о том, «взят или не взят Бахмут», к настоящему моменту носят уже больше философский характер. Понятно, что украинская сторона продолжит цепляться за каждый, грубо говоря, сарай на западе города, называя ситуацию «город под нашим контролем». Важно сейчас, на самом деле, другое – обеспечение устойчивой обороны как в самом Артёмовске, так и на флангах. Если эта оборона будет противником прорвана, то все наши успехи последних месяцев на этом направлении могут оказаться тщетными. Пригожин прекрасно это понимает, поэтому и призывает отказаться, в его понимании, от «шапкозакидательства» и дать войскам сосредоточиться на боевой работе.