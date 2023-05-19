Американское издание: При попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» из ЗРК Patriot Киев запустил в небо почти сто млн долларов

Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов

Американский зенитный комплекс Patriot не смог поразить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" при отражении атаки на Киев, даже использовав все свои ракеты. Украинцы выпустили в небо почти сто млн. долларов за один раз, подсчитали стоимость залпа в издании Military Watch Magazine.Расчет системы ПВО Patriot потратил все 32 зенитные ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал" и ни одна из них не смогла поразить цель. Учитывая стоимость каждой зенитной ракеты в примерно 3 млн, можно подсчитать, что весь залп обошелся Киеву в 96 млн. долларов. При этом русские смогли поразить американский зенитный комплекс.- пишет издание.Согласно уточненной информации российского Минобороны, при ночной атаке 16 мая российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал" сумел поразить систему ПВО Patriot, прикрывающую Киев, уничтожив 5 пусковых установок и и многофункциональную радиолокационную станцию. При этом в Генштабе ВСУ попытались скрыть поражение комплекса, заявив о том, что это американский ЗРК сбил целых шесть гиперзвуковых "Кинжалов".В США признали попадание по комплексу, но заявили, что повреждения якобы "незначительные", а накануне вечером официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что комплекс уже отремонтировали и он "вернулся в строй". При этом никаких доказательств она не привела, посоветовав обращаться за ними в Киев.