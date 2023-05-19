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Американское издание: При попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» из ЗРК Patriot Киев запустил в небо почти сто млн долларов

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Американское издание: При попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» из ЗРК Patriot Киев запустил в небо почти сто млн долларов

Американский зенитный комплекс Patriot не смог поразить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" при отражении атаки на Киев, даже использовав все свои ракеты. Украинцы выпустили в небо почти сто млн. долларов за один раз, подсчитали стоимость залпа в издании Military Watch Magazine.


Расчет системы ПВО Patriot потратил все 32 зенитные ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал" и ни одна из них не смогла поразить цель. Учитывая стоимость каждой зенитной ракеты в примерно 3 млн, можно подсчитать, что весь залп обошелся Киеву в 96 млн. долларов. При этом русские смогли поразить американский зенитный комплекс.

Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов

- пишет издание.

Согласно уточненной информации российского Минобороны, при ночной атаке 16 мая российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал" сумел поразить систему ПВО Patriot, прикрывающую Киев, уничтожив 5 пусковых установок и и многофункциональную радиолокационную станцию. При этом в Генштабе ВСУ попытались скрыть поражение комплекса, заявив о том, что это американский ЗРК сбил целых шесть гиперзвуковых "Кинжалов".

В США признали попадание по комплексу, но заявили, что повреждения якобы "незначительные", а накануне вечером официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что комплекс уже отремонтировали и он "вернулся в строй". При этом никаких доказательств она не привела, посоветовав обращаться за ними в Киев.
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28 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:36
    +8
    Вот почему иудеи свой "купол" на Украину и не посылают, одно дело самоделки сбивать с 99 % попаданием, и совсем другое с высокотехнологичным оружием бороться, реклама плохая.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:40
      +1
      Дык и не только в этом - аппаратуру надо знать и уметь пользоваться. А шароварные за месяц явно не успеют хорошо систему изучить, потому их невысокий профессионализм на этой системе усилит негативные особенности самой системы. А своих операторов израильтяне видимо не хотят тратить на Украине - они им самим пригодятся.
      1. HaByxoDaBHocep
        HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:49
        +12
        Я думаю за пультом Пэтриота явно не хинзиры сидели, а их хозяева светлые эльфы
        1. антивирус
          антивирус Сегодня, 07:43
          0
          Все 32 ракеты правильно ушли в молоко.
          Сша и 320 простят для определения перехвата гиперзвука.
          И кинжалы и гл-китайские надо научиться сбивать.
          Цена приемлемая. Контроль мира требует масштабные траты для хозяина мира.
          Или не хозяин к 2030г?
          Деньги - пыль, алмаз-лишь красивая картинка света на руке любовницы.
          Скоко надо-стоко и напечатуют фантиков
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 06:51
        +2
        "пэтриот" завязан на самолеты дальнего обнаружения "авакс" и никогда США не передаст коды и шифры там явно сидели штатовские операторы, к тому же РЛС работает секторно на 4 пусковые установки, есть "мертвые зоны" несомненно, что мы тестируем методы борьбы с НАТОвской ПВО.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:54
          +2
          Так это что, получается тогда карачун расчёту амеровских операторов пришёл?
          А они молчат о погибших...
          1. Silver99
            Silver99 Сегодня, 06:58
            +2
            Вчера послушал аналитиков, судя по обломкам ракет "пэтриота" после сработки самоликвидаторов это была последняя версия, и обслуга с большой долей была штатовской, а иначе они бы не засуетились так, применение "пэтроитов" приостановлено, по крайней мере уже два дня при налетах ВКС России они не участвуют в отражении. Значит им досталось, США не стали бы ценить так жизни бандерлогов.
            1. Pike
              Pike Сегодня, 07:38
              +1
              Понравилось видео в телеге - ночная тишина Киева после прилётов и звон падающих отработавших ракет по асфальту и крышам
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:39
    +2
    Чего уж тут считать?Еще напечатаете.Да и амерзский ВПК в восторге
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:42
      +3
      Чему радоваться амерскому ВПК ? Пэтриот облажался. Не думаю что у них портфель заказов сохранится. Не ну разве преданные поляки всё-равно все выкупят что заказывали....
      Хотя наверно и поляки теперь тоже призадумаются.
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 07:01
        +6
        Как чему радоваться? Если Патриот не смог, значит конгрессу надо выделить пару миллиардов на разработку нового комплекса и десятки миллиардов на производство опытной партии. Проблема в том, что даже с запредельным уровнем коррупции - той части средств, что останется, хватит вполне.

        Портфель заказов у них стабильный, так как США крепко держит за яйца всю Европу. Зря что ли они шизу и культуру отмены культивировали так долго? Один неверный шаг политика и даже компромата не надо - можно выдумать что угодно и ужа завтра пинком под зад с рабочего места.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:44
        +1
        Облажался?Тут дело в том,что с этим "казусом"у них развернута компания в СМИ.А они могут сделать из поражения победу.Пусть и виртуальную.Пипл схавает,а это-главное
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 06:41
    +1
    Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов
    это просто класс ! + репутационные потери "пэтриота".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:43
      +3
      Зато клевый салют устроили. yes wassat Такой залп из 32 ракет - это редкость.
      _____________________________________
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 08:08
        0
        Заслон решили устроить из 32 ракет в расчете на то что кинжал сам попадет в одну из них.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:45
    +4
    выпустили в небо почти сто млн. долларов за один раз

    фигли краинцам переживать... хозяин банкет оплачивает..... winked
    гуляй рванина! wassat
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +3
    Расчет системы ПВО Patriot потратил все 32 зенитные ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал" и ни одна из них не смогла поразить цель.
    Заметьте это пишет Military Watch Magazine и уже подхвачено др. западными СМИ. Это конечно удар по престижу американского ЗРК. Правда американцы на "голубом глазу" вчера заявили, что Patriot отремонтирован и уже в строю. Но даже у западного обывателя сомнения по этому поводу.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:47
    +1
    Фотография повреждённого Пэтриота ,сейчас можно продать за миллионы дензнаков СМИ,а за миллионы $ можно продать производителю комплекса и мальца меньше Пентагону.Если конечно МО РФ не владеет такими снимками,после обнародования снимков( если они есть) эта информация будет стоить 0 в любых дензнаках.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:52
    +6
    что весь залп обошелся Киеву в 96 млн. долларов.

    Весь залп не стоил украине ни копейки, т.к. за это залатил американский или европейский налогоплательщик.
    России надо каждый день запускать по Kuivу по 10-11 Кинжалов, тогда Западу потребуется тратить каждый день по миллиарду долларов. У них от такой нагрузки ксерокс сломается. wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:56
      +2
      да, было бы неплохо.... главное чтобы у нас на всё Кинжалов хватило.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:57
      +5
      тогда Западу потребуется тратить каждый день по миллиарду долларов

      к сожалению, это сущие копейки - сша за "ковид" раздали 2трлн денег (нолики пририсовали в компьютере, нажав на кнопку) без какого либо ущерба для экономики - потому что весь остальной мир продолжает им за $ продавать всё... так что такая борьба может для них длиться вечно, а для нас нет...
    3. Essex62
      Essex62 Сегодня, 07:06
      0
      Шутка зачётная,но в реале они просто не станут больше обнаруживать себя и стрелять. Так- же как и мы не будем таким количеством дорогущих Кинжалов,предназначенных для других ,более жирных целей,нежели киевские сараи. А вообще, хорошую плюху получили гегемоны. Учитывая высокую точность попадания Кинжала ,Патриоту капут,не чего там ремонтировать.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:53
    +1
    Цитата: Nexcom
    Дык и не только в этом - аппаратуру надо знать и уметь пользоваться. А шароварные за месяц явно не успеют хорошо систему изучить, потому их невысокий профессионализм на этой системе усилит негативные особенности самой системы. А свои операторов израильтяне видимо не хотят тратить на Украине - они им самим пригодятся.

    Нелохи обучались чуть дольше.
    "По словам американских официальных лиц, украинские военные (и мужчины, и женщины) в возрасте от 19 до 67 лет тренировались с 7 утра до 18 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель."
    Но вполне возможно, что управлять и поддерживать систему помогала матрасня или их шестерки из восточной Европы.
  9. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 06:55
    +1
    восстановили или не восстановили не это важно, они своими заявлениями только подтвердили что Патриот лажа и король-то голый !!!!!
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:01
    +1
    Цитата: Дилетант

    Весь залп не стоил украине ни копейки, т.к. за это залатил американский или европейский налогоплательщик.

    А это как посмотреть. Украина жертвует, как минимум, шкурками своих бандерлогов. Разве что шкурки эти действительно обесценены.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:06
      +1
      так если самим салофюрерам жизни украинцев побоку, то уж амерам то тем более побоку.
  11. Наган
    Наган Сегодня, 07:21
    +1
    Запустили на $96000000. А че мелочиться? Ведь не свои ракеты жгут, а дядины, конкретно дяди Сэма.
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:46
    +2
    весь залп обошелся Киеву в 96 млн. долларов.

    Киеву он ни во что не обошёлся. Лупанули 32 ракеты с белый свет, как в копеечку и пофиг. Янки ещё дадут. Халява, как известно, не ценится. Очень радует, что хвалёный "Пэтриот" так облажался drinks Как и разрекламированные "Рапторы" - цена конская, а толку мало. Больше понтов