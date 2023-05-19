Новая волна ракетных ударов по объектам противника: в ночное время поражались цели от Николаева до Волынской и Ровенской областей

Идёт запуск «Калибров» и ударных дронов . Тревога почти везде – от юга до севера. Есть прилёты.

Очередная ночная волна ударов по объектам противника на подконтрольных территориях делает саму серию таких ударов самой продолжительной с начала российской специальной военной операции. Удары наносятся фактически в течение недели. О закончившихся у ВС РФ ракетах в Киеве говорить перестали.В течение ночи воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов, подконтрольных киевскому режиму. В частности, сообщения касались взрывов и работы ПВО в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Ровенской, Хмельницкой и других областях.Украинская сторона в районе 1 часа ночи (мск):Стало известно о поражении военных объектов противника во Львове и Кривом Роге (Днепропетровская область). Зафиксированы прилёты и попадания в Волынской и Ровенской областях. По некоторым данным, нанесено огневое поражение одному из объектов размещения и боевой подготовки личного состава ВСУ к западу от Луцка.Взрывы в течение ночи гремели также на объектах противника в Николаевской и Одесской областях.Украинские официальные лица пока ситуацию не комментируют. Видимо, находятся в раздумьях по поводу того, какое количество ракет и дронов объявить сбитыми… Напомним, что на днях ГШ ВСУ объявил о «шести сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал». В Минобороны РФ, комментируя это заявление, отметили, что такого количества «Кинжалов» не запускалось.