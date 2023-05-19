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Новая волна ракетных ударов по объектам противника: в ночное время поражались цели от Николаева до Волынской и Ровенской областей

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Новая волна ракетных ударов по объектам противника: в ночное время поражались цели от Николаева до Волынской и Ровенской областей

Очередная ночная волна ударов по объектам противника на подконтрольных территориях делает саму серию таких ударов самой продолжительной с начала российской специальной военной операции. Удары наносятся фактически в течение недели. О закончившихся у ВС РФ ракетах в Киеве говорить перестали.


В течение ночи воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов, подконтрольных киевскому режиму. В частности, сообщения касались взрывов и работы ПВО в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Ровенской, Хмельницкой и других областях.

Украинская сторона в районе 1 часа ночи (мск):

Идёт запуск «Калибров» и ударных дронов. Тревога почти везде – от юга до севера. Есть прилёты.

Стало известно о поражении военных объектов противника во Львове и Кривом Роге (Днепропетровская область). Зафиксированы прилёты и попадания в Волынской и Ровенской областях. По некоторым данным, нанесено огневое поражение одному из объектов размещения и боевой подготовки личного состава ВСУ к западу от Луцка.

Взрывы в течение ночи гремели также на объектах противника в Николаевской и Одесской областях.

Украинские официальные лица пока ситуацию не комментируют. Видимо, находятся в раздумьях по поводу того, какое количество ракет и дронов объявить сбитыми… Напомним, что на днях ГШ ВСУ объявил о «шести сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал». В Минобороны РФ, комментируя это заявление, отметили, что такого количества «Кинжалов» не запускалось.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:37
    +5
    Это к недавней укроновости об "отсутствии носителей в море".Радуют,что удары не эпизодами а непрерывно в течение недели
  2. sauvage
    sauvage Сегодня, 06:39
    +3
    Нужно разбомбить Банковую и пусть они потом пишут о сбитии 124% выпущенных ракет
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +8
    в ночное время поражались цели от Николаева до Волынской и Ровенской областей
    Каждую ночь удары наносящие противнику ощутимый ущерб и влияющие на его морально-психологическое состояние. Хорошо, что не забывают и про западную Украину. Прекрасно, что удары наносятся по местам сосредоточения западной техники и складам с поставленными ими б/п. При нанесение ударов с такой методичностью мечты о "масштабном наступлении" ВСУ становятся все более призрачными.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:41
    +10
    Украинская сторона предоставила " неопровержимые ,железобетонные доказательства " сбития шести " Кинжалов".
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 07:24
      +2
      Кличко гармонично смотрится с этой бандурой. Реально железобетонные
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:43
    +2
    Можно ли считать удары по Николаеву и Одессе как подготовку к летнему наступлению ВС РФ на этом участке? Очень бы этого хотелось, может продление зерновой сделки на два месяца отсюда, с одной стороны Эрдогану поможем, а с другой и себя не забудем.
    1. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 07:24
      -1
      Цитата: Silver99
      Можно ли считать удары по Николаеву и Одессе как подготовку к летнему наступлению ВС РФ на этом участке? Очень бы этого хотелось, может продление зерновой сделки на два месяца отсюда, с одной стороны Эрдогану поможем, а с другой и себя не забудем.

      Нет нельзя, новое наступление будет не раньше 25-26 года.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:48
    +2
    Жарьте!!!!!........................................................................................................................... good
  7. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 06:50
    -2
    Зная наше дорогое руководство, даже при радостных новостях ждёшь подвоха.
    Перед оставлением Херсона как раз бомбить укров стали, и патриоты ликовали, типа все хорошо теперь.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:27
    +1
    Так должно быть КАЖДУЮ ночь до полного уничтожения малейшей возможности Украины к сопротивлению.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:30
    +2
    Нужно продолжать:"
    "А Вы учитесь не смотреть, но видеть,
    Учитесь не болтать, а ненавидеть,
    Хоть человечество и было радо,
    Отправив этих выродков налево,
    Торжествовать пока ещё не надо:
    Ещё плодоносить способно чрево,
    Которое вынашивало гада."