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Постпред России в ООН: Западу пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны

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Постпред России в ООН: Западу пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны

Постпред России в ООН выступил с речью на заседании Совета безопасности. По словам Василия Небензи, уже всем очевидны цели коллективного Запада на Украине – использование территории этой страны в качестве полигона с затягиванием вооружённого конфликта до последнего украинца.


Василий Небензя:

Причём они сами говорят о том, что собираются нанести стратегическое поражение России. В основе этого лежит явное стремление продолжать диктовать всем свою волю.

Постпред напомнил о тех колоссальных средствах, которые Запад выделяет для накачки Украины оружием. В пример Небензя привёл действия Евросоюза, отчитавшегося о выделении киевскому режиму 16 млрд евро.

Российский дипломат на Совбезе ООН:

Г-н Боррель предложил выделить ещё 3,5 млрд евро из Европейского фонда мира для оплаты военных поставок Украине.

Небензя призвал Борреля и других еврочиновников перестать заниматься подменой понятий и перейти к тому, чтобы называть вещи своими именами:

Пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны.

Василий Небензя акцентировал внимание на том, что значительным образом расширилась номенклатура направляемого на Украину оружия. В качестве примера он привёл боеприпасы с обеднённым ураном, которые были поставлены Британией в интересах киевского режима.

Небензя:

Это свидетельствует о том, что судьба украинского населения Запад совершенно не заботит.

В своём выступлении российский постпред указал на то, что Россия оставляет за собой право на использование любых мер для нейтрализации тех угроз, которые исходят с территории Украины.
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10 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:55
    +2
    спят и видят как Россию изнечтожить... а что без неё делать- то будут? кляузничать на кого? на кого всех собак вешать? берегите Россию! товарищи, типа "партнеры".... winked wassat
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:00
    +1
    Я только одного не пойму - чему тут удивляться? Накачивают оружием , да! Были , есть и будут планы по развалу России - так да! Мы об этом знаем , они об этом знают.
    Вот сейчас они сплотились , более 30 стран. Объединяют капитал. Раскручивают ВПК.
    Плохо что у нас практически нет союзников.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:00
    0
    Хорошо что Ненбензя пока говорит СБ ООН,но это до часа Х.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +1
    Пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны.
    Молодец - пинком в самую точку европейской клоаки.
    Россия оставляет за собой право на использование любых мер для нейтрализации тех угроз, которые исходят с территории Украины.
    Осталось только это право применить в полной мере и так, чтобы Запад наконец понял, что шутки (предупреждения) закончились.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:07
    -1
    А еще говорили, что "1984" - это про СССР. Нет. Орвелл писал про СВОЮ страну и Боррель - этому подтверждение.
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:11
    0
    Голос вопиющего в пустыне, ООН давно продался денежному мешку США.
    Они, да же промямлили, всякую ерунду про- открытое заявление «бандеро-нацисткой» клики киевского режима, о преследовании и уничтожении русских.
    ЕС и США - прямые участники конфликта, при попытки уничтожения России, как государства.
    Верю, что Мы выстоим и выйдем победителями в этом противостоянии!
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:11
    0
    Накачивают больше, чем мы спускаем в м/л.
    Большое шило надо использовать и проколоть тот "мячик".
    "Правый троцкизм"и левый борелль сомкнулись. Ленин-сталин правы были?
    Евросоциализм куда приплыл и мсг (с шеварднадзе?) пора уничтожить.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:21
    +1
    Сидеть в обороне - значит потерпеть в войне поражение.

    Сейчас нужно увеличивать мобилизационный резерв СВО до 2-х миллионов человек, готовить увеличение количества военной техники основных классов на ТВД (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК) минимум в 5 раз, готовить открыть новые, кроме Донбасса, направления наступления: с юга - на Херсон, Николаев, Одессу и Приднестровье, на Запорожье и Екатеринослав, с севера - на Харьков и Киев, окружая их с запада и востока.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:35
    0
    Точнее в: " Фонд помощи нацизму."
  10. Русь
    Русь Сегодня, 07:56
    0
    Как, вы ,яхту назовете, так она и ..... только этой яхте один путь на дно!