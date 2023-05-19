Постпред России в ООН: Западу пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны

Причём они сами говорят о том, что собираются нанести стратегическое поражение России. В основе этого лежит явное стремление продолжать диктовать всем свою волю.

Г-н Боррель предложил выделить ещё 3,5 млрд евро из Европейского фонда мира для оплаты военных поставок Украине.

Пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны.

Это свидетельствует о том, что судьба украинского населения Запад совершенно не заботит.