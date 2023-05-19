Постпред России в ООН: Западу пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны

Постпред России в ООН выступил с речью на заседании Совета безопасности. По словам Василия Небензи, уже всем очевидны цели коллективного Запада на Украине – использование территории этой страны в качестве полигона с затягиванием вооружённого конфликта до последнего украинца.
Василий Небензя:
Причём они сами говорят о том, что собираются нанести стратегическое поражение России. В основе этого лежит явное стремление продолжать диктовать всем свою волю.
Постпред напомнил о тех колоссальных средствах, которые Запад выделяет для накачки Украины оружием. В пример Небензя привёл действия Евросоюза, отчитавшегося о выделении киевскому режиму 16 млрд евро.
Российский дипломат на Совбезе ООН:
Г-н Боррель предложил выделить ещё 3,5 млрд евро из Европейского фонда мира для оплаты военных поставок Украине.
Небензя призвал Борреля и других еврочиновников перестать заниматься подменой понятий и перейти к тому, чтобы называть вещи своими именами:
Пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны.
Василий Небензя акцентировал внимание на том, что значительным образом расширилась номенклатура направляемого на Украину оружия. В качестве примера он привёл боеприпасы с обеднённым ураном, которые были поставлены Британией в интересах киевского режима.
Небензя:
Это свидетельствует о том, что судьба украинского населения Запад совершенно не заботит.
В своём выступлении российский постпред указал на то, что Россия оставляет за собой право на использование любых мер для нейтрализации тех угроз, которые исходят с территории Украины.