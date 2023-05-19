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Российское правительство приняло окончательное решение о дальнейшей судьбе мариупольской «Азовстали»

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Российское правительство приняло окончательное решение о дальнейшей судьбе мариупольской «Азовстали»

Окончательное решение о судьбе металлургического комбината "Азовсталь", почти год назад освобожденного после ожесточенных боев от остатков запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*, принято. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий восстановление новых регионов.


Восстановления мариупольской "Азовстали" не будет, такой вариант хотя и рассматривался, но был признан не рентабельным. Принято решение построить на месте металлургического комбината технопарк, и оно окончательное. План технопарка будет составляться после завершения разминирования территории, саперы все еще продолжают работать.

(...) когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка

- приводит РИА Новости слова Хуснуллина.

Ранее в правительстве рассмотрели сценарий развития Мариуполя, в перспективе город останется с населением в пределах полмиллиона человек, по крайней мере, до 2035 года. Также предлагалось восстановить "Азовсталь", поскольку это 12 тысяч рабочих мест. В ДНР же предлагали оставить в городе "завод им. Ильича", а "Азовсталь" снести окончательно, построив на ее месте жилые комплексы или разбить парки. Все дело в том, что именно это предприятие мешало ранее сделать из Мариуполя курортный город. По-видимому, эти аргументы тоже сыграли свою роль и в окончательном варианте Мариуполь останется без этого металлургического предприятия.
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30 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:03
    +9
    Давайте сначала с УАЗом разберёмся , а то уже начались шебуршания на предприятии. Работяги крайне не довольны. Вчера озвучивали зп - 25-30 т.рублей. И как жить и работать??
    1. Грац
      Грац Сегодня, 07:12
      +20
      самое лучшее что можно сделать с УАЗ это его национализировать и пригласить китайский менеджмент, а нынешних гнать ссаными тряпками
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 07:21
        +3
        Все дело в том, что именно это предприятие мешало ранее сделать из Мариуполя курортный город. По-видимому, эти аргументы тоже сыграли свою роль и в окончательном варианте Мариуполь останется без этого металлургического предприятия.
        правильно ! чо работать то ? отдыхать надо ! wassat
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:39
      +6
      УАЗ это одно.
      Азовсталь когда работал, пусть даже не в полную силу, был очень лакомым куском для воров-капиталистов.
      Но теперь выяснилось, что завод нужно практически заново отстраивать.
      И что мы видим? Вуаля! Завод Азовсталь автоматически становится нерентабельным!
      Нет у наших воров-капиталистов ни мозгов, ни денег, ни желания восстановить завод. Даже элементарного понимания нет, зачем нужен Азовсталь?
      А население Мариуполя работало на Азовстали, худо-бедно, но работало.
      У людей была хоть какая-то зарплата. А теперь что? А ничего. Наших олигархов это не касается.
      А теперь вопрос: Жители Мариуполя сильно Россию-матушку любить будут?
      Одним патриотизмом сыт не будешь, у людей семьи, дети ...
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 07:56
        -4
        А разве на Украине следует действовать так, чтобы нас любили? Россию-матушку их надо заставить бояться, дабы у них желания воевать больше не возникало. am
        А то, понимаешь, будут ли любить? wassat
        1. Товарищ И
          Товарищ И Сегодня, 08:04
          +1
          ...на Украине...

          Донецкая область - субъект РФ...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:03
    -1
    Ахметов АУ?Ты следующий на раскулачивание зелибобой.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:04
    +6
    Пока боевые действия не закончены восстанавливать крупные заводы на освобожденных территориях нет смысла, прилеты будут и потребуются немалые средства на восстановление, к тому же столько специалистов и квалифицированных работников уже не сыскать, кто уехал, кто воюет а кого-то и вовсе нет.
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 07:19
      +3
      Да ещё больше года назад, когда только начиналось, некоторые эксперты говорили, что никто ничего восстанавливать не будет. А кто должен восстанавливать? Государство, что бы потом кто-то приватизировал? Или олигархи должны восстанавливать? Да они только рады, что конкурента их заводам убрали.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:22
      +1
      Цитата: Silver99
      Пока боевые действия не закончены восстанавливать крупные заводы на освобожденных территориях нет смысла

      Пока немецко-фашистских захватчиков, из Донбасса не выгнали, смысла восстановления нет.
    3. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 07:26
      0
      Однозначный +:пока не завершены боевые действия, о стройке не может быть и речи. Стройка будет мишенью для врага.
      Мнение женщины: все силы на восстановление жилья и городской инфраструктуры
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    -2
    В принципе правильно.Территорию надо использовать под производство нужного стране.Стройматериалы,производство ТНП итд
  5. Грац
    Грац Сегодня, 07:05
    +8
    не рановато? может сначала войну закончить, а потом вбухивать десятки миллиардов в инфраструктурные проекты федерального уровня?
    я понимаю Мариуполь отстроить все таки люди где то жить должны уже сейчас,но с технопарком как по мне поторопились
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:08
      +1
      Да там на разминирование и демонтаж года два-три уйдёт, так что технопарк - это дело неблизкого будущего.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 07:10
      0
      Боевые действия закончатся нескоро, а вот использовать те предпосылки , которые есть , надо. В идеале сделать бы там крупный танкоремонтный завод!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:16
        +1
        Почему только танкоремонтный? Тогда уж сразу - ремонт всей бронетехники.
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 08:00
        -1
        Все военные производства на Украине должны быть уничтожены или закрыты. Желание воевать с Россией должно быть отбито навсегда или на максимально возможное время. К сожалению, заранее трудно что-либо предсказывать.
  6. beybender
    beybender Сегодня, 07:09
    0
    Быстро они планы по распилу денег штампуют !!! Ещё война идёт , а они уже на проекте пилят !!!
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 07:20
      -1
      Ну, можно освоить средства, а перед проверкой враги нанесут удар, и проверять нечего. ( в качестве фантазии)
  7. Наган
    Наган Сегодня, 07:16
    -1
    Ахметов тихо скулит в уголке.
    Teкст Baшего кoмментapия cлишкoм кopoткий и т.д. и т.п.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:22
    +4
    Все дело в том, что именно это предприятие мешало ранее сделать из Мариуполя курортный город.
    Действительно, Азовсталь сильно загаживал море. Но писать, что только Азовсталь мешал превратить Марик в курорт - глупость. Промышленный город превратить в курорт практически невозможно. Тот же Таганрог, от которого до Марика рукой подать, тому пример.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:01
      0
      Тут вероятно донецкие в свою сторону одеяло тянут. У них своя металлургия есть.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:24
    +6
    То есть сталь и сталепрокат РФ не нужны, восстанавливать заводы и проводить реиндустриализации РФ не собираемся, все завезем по параллельному импорту?
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:49
      0
      Этой стали и проката в России как у дурака махорки! После санкций металлургические заводы в полсилы работают....
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 08:02
        +1
        Металлургические заводы работают в полсилы, так как они сами подняли цены на металл, и его мало кто покупает.
  10. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 07:38
    -2
    Вот только Украинас с этим не согласна! Строгим прожекты не победив! Это как с началом СВО! А до победы ещё как...
  11. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:44
    0
    Бывает и хуже- 4 смены в месяц на проктере и гембеме-это как норма или писец? Логистика не в пень: нетканный материал везут из Турции, а наш тульский им якобы не подходит. Это все деньги господа, и их простой распил. А по поводу Азовстали- , как главком решит, так и строить пилить начнут)
  12. Million
    Million Сегодня, 07:50
    0
    Понятно одно:город освободили,а что делать с ним-не знают.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:57
    0
    Цитата: AlexKruglov1976
    То есть сталь и сталепрокат РФ не нужны, восстанавливать заводы и проводить реиндустриализации РФ не собираемся, все завезем по параллельному импорту?

    А кто сказал, что в России с этим плохо? Металлургических заводов у нас полно, как раз-таки. Небратья в своё время демпинговали цены на металл, ставя нас в менее выгодное положение, за счёт дешёвой рабсилы и забивая хрен на экологию. Да и непонятно, зачем столько металлургических заводов буквально в одном месте. Кроме Азовстали в этом регионе уже есть несколько металлургических заводов.
    Что делал Азовсталь с Азовским морем, вообще смерть для всего живого.
  14. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 08:04
    0
    И полумиллионный город будет жить только за счет курортников? Где их столько возьмут? Я уж не говорю про то, что превращение Азовстали в курортную зону вряд ли будет дешевле восстановления завода.