Российское правительство приняло окончательное решение о дальнейшей судьбе мариупольской «Азовстали»

(...) когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка

Окончательное решение о судьбе металлургического комбината "Азовсталь", почти год назад освобожденного после ожесточенных боев от остатков запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"*, принято. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий восстановление новых регионов.Восстановления мариупольской "Азовстали" не будет, такой вариант хотя и рассматривался, но был признан не рентабельным. Принято решение построить на месте металлургического комбината технопарк, и оно окончательное. План технопарка будет составляться после завершения разминирования территории, саперы все еще продолжают работать.- приводит РИА Новости слова Хуснуллина.Ранее в правительстве рассмотрели сценарий развития Мариуполя, в перспективе город останется с населением в пределах полмиллиона человек, по крайней мере, до 2035 года. Также предлагалось восстановить "Азовсталь", поскольку это 12 тысяч рабочих мест. В ДНР же предлагали оставить в городе "завод им. Ильича", а "Азовсталь" снести окончательно, построив на ее месте жилые комплексы или разбить парки. Все дело в том, что именно это предприятие мешало ранее сделать из Мариуполя курортный город. По-видимому, эти аргументы тоже сыграли свою роль и в окончательном варианте Мариуполь останется без этого металлургического предприятия.