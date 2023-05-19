Пресса США: Для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 потребуется гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне

(...) учитывая нынешний набор навыков, продемонстрированный пилотом ВВС Украины (...) четыре месяца - это реалистичный срок обучения

Украинские пилоты смогут обучиться пилотированию американских истребителей F-16 гораздо быстрее, чем это предполагают на Западе. По версии Yahoo News, вся подготовка может занять всего четыре месяца вместо положенных шестнадцати.Американские военные протестировали двух украинских пилотов на авиасимуляторе истребителя F-16 и пришли к выводу, что представители Воздушных сил ВСУ обладают высокой степенью обучаемости. Как пишет портал, это превзошло все ожидания Пентагона, который теперь должен пересмотреть программу подготовки украинских пилотов.В публикации Yahoo News говорится, что два украинских пилота в течение двух недель занимались на тренажерах на одной из авиабаз в Аризоне и показали "блестящие результаты". Причем оба ранее не имели дел с западными истребителями, один пилотировал МиГ-29, второй - Су-27, однако оба сумели "посадить F-16" на авиасимуляторе даже без предварительной подготовки, а только ознакомившись с управлением.Основной проблемой, выявленной при тестировании украинцев, стало незнание английского языка, поскольку все надписи в самолете отражаются именно на нем. Однако, за две недели пилоты изучили все необходимое и в дальнейшем это им не мешало. В общем, американцы пришли к выводу, что обучать украинцев необходимо по другой системе, они оказались умнее, чем предполагалось.- говорится в отчете ВВС США.Между тем, накануне стало известно, что США наложили запрет на боевую подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, имеющихся у союзников США в Европе. Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Украине, несмотря на все уговоры Зеленского.