Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: Для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 потребуется гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне

22
Пресса США: Для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 потребуется гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне

Украинские пилоты смогут обучиться пилотированию американских истребителей F-16 гораздо быстрее, чем это предполагают на Западе. По версии Yahoo News, вся подготовка может занять всего четыре месяца вместо положенных шестнадцати.


Американские военные протестировали двух украинских пилотов на авиасимуляторе истребителя F-16 и пришли к выводу, что представители Воздушных сил ВСУ обладают высокой степенью обучаемости. Как пишет портал, это превзошло все ожидания Пентагона, который теперь должен пересмотреть программу подготовки украинских пилотов.

В публикации Yahoo News говорится, что два украинских пилота в течение двух недель занимались на тренажерах на одной из авиабаз в Аризоне и показали "блестящие результаты". Причем оба ранее не имели дел с западными истребителями, один пилотировал МиГ-29, второй - Су-27, однако оба сумели "посадить F-16" на авиасимуляторе даже без предварительной подготовки, а только ознакомившись с управлением.

Основной проблемой, выявленной при тестировании украинцев, стало незнание английского языка, поскольку все надписи в самолете отражаются именно на нем. Однако, за две недели пилоты изучили все необходимое и в дальнейшем это им не мешало. В общем, американцы пришли к выводу, что обучать украинцев необходимо по другой системе, они оказались умнее, чем предполагалось.

(...) учитывая нынешний набор навыков, продемонстрированный пилотом ВВС Украины (...) четыре месяца - это реалистичный срок обучения

- говорится в отчете ВВС США.

Между тем, накануне стало известно, что США наложили запрет на боевую подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, имеющихся у союзников США в Европе. Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Украине, несмотря на все уговоры Зеленского.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грац
    Грац Сегодня, 07:31
    +1
    думаю украинских пилотов готовили уже с прошлого лета, плюс будут наемники.
    а самолеты западного производства дадут
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:41
      +2
      они оказались умнее, чем предполагалось.
      Америкосы до сих пор считают, что равных им нет. Лучше бы Задорнова послушали.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:33
    +1
    Это они решили, протестировав двух самых лучших, специально отобранных для командировки в Штаты, пилотов? Это все равно что считать всех советских лётчиков на уровне Чкалова. Общий уровень подготовки укро-ВВС и до войны был невысок, а сейчас он ощутимо понизился из за очень серьёзного нарушения учебного процесса и отсутствия учебных вылетов. Уверен, что СМИ США просто готовят общественное мнение к передаче американских самолётов украинцам.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:42
      0
      Речь шла только о полётах. А как они смогут работать по целям? Тоже быстро научатся?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:50
        0
        Военный пилот уже обучен работать по целям.Если есть опыт боевой работы.А переучиться для них на комплекс F16-не проблема.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:48
      -2
      monetam hi, два "лучших" которые специально отобраны и которые незнают английский круто, второе выводы (если верить статье) основанны на каком-то портале со слов не пойми кого, и опять это был АВИАСИМУЛЯТОР а если они такие молодцы-удальцы то чего на учебном железе полетать не дали? Ссыкатно???
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:05
        0
        Цитата: Ропот 55
        а если они такие молодцы-удальцы то чего на учебном железе полетать не дали?

        Жалко учебный самолет, он дорого стоит.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:57
      +1
      Цитата: monetam
      верен, что СМИ США просто готовят общественное мнение к передаче американских самолётов украинцам.

      Самолеты имеются, пилотов "наклепали", какого качества никого не волнует, пушечного мяса никто не жалеет. Стингеры-джавелины, ?Леопарды, Ф-16, что ждать потом ? Минитмены и В-61 ? Так и до конца света запад добредёт.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:34
    0
    Американские военные протестировали двух украинских пилотов на авиасимуляторе

    два дебила- это сила! wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:41
    0
    Одно виртуально ,другое реально .На симмуляторах мы все чемпионы Ф-1.Самое главное им не спалится, негров пилотов в ВВС ВСУ маловато,хотя можно катапультное кресло в кабине приварить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:43
      0
      Да я в Call of Duty вообще всех немцев и японцев в одного расхреначил. И на пулемётной точке пол армии самураев положил. Спецназ высшего уровня. wassat
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:50
      0
      tralflot1832 hi, полностью согласен, симулятор он симулятор и есть, а на деле вон "Леопарду" башню оторвали а ведь тоже не лохов с улицы набирали. На поржать, я на симуляторе и Тайсона накаутировал и Берлин "взял"!!! Но вот копчик мне подсказывает что в РЕАЛЕ ничего бы из этого у меня не получилось.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:02
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Самое главное им не спалился, негров пилотов в ВВС ВСУ маловато.

      В Нигерии по джунглям можно наловить приматов, побрить одеть в летную форму, вот вам и укропилоты готовые.
  5. uav80
    uav80 Сегодня, 07:44
    -2
    Американские военные протестировали двух украинских пилотов на авиасимуляторе Dendy "Top Gun" и пришли к выводу...

    Обучать их можно по ускоренному курсу "Взлет-Посадка", далее тратить время бесполезно т.к. они в принципе необучаемы fool .. laughing laughing
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:46
    0
    В общем, американцы пришли к выводу, что обучать украинцев необходимо по другой системе, они оказались умнее, чем предполагалось.

    Припекло, пора поставлять Ф-16е киевским нацистам, "контранаступ", трещит по швам. Сразу и укропилоты стали умные. Всё это проходили во времена ВОВ - "взлет посадка", а там сами доучитесь, если не собьют.
  7. marc75
    marc75 Сегодня, 07:51
    0
    Украинские пилоты готовятся на Ф-16 с декабря 2021 года, целый курс военного училища был отправлен
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:52
    0
    На Yahoo News выдают желаемое за действительность. Срок подготовки англоязычного пилота около года, далее: их должно быть около 50-100 имеющих опыт пилотирования и желательно боевой опыт.При несоблюдении этих условий они-камикадзе.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:59
      0
      Иезекиль 25-17 hi, думаю тут важен сам факт того что Украина использует F-16,результаты вторичны, тем более Вашингтон озадачит на поставки Е. С. и остальных шестерок, а если их и будут сбивать отмаз готов-плохие пилоты.
  9. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:01
    +1
    Когда то общался с инструктором, который во времена СССР занимался переподготовкой пилотов из различных стран.
    Он говорил, что на переподготовку например арабских пилотов уходило в разы больше времени чем на переподготовку пилотов из ГДР.
    Правда то или нет мне не ведомо.
    Как обстоит дело с уровнем пилотов руины не знаю.
    Однако сложно представить, что с подготовкой на совершенно отличные от привычных им машин дело будет обстоять гладко и просто.
  10. болгарин
    болгарин Сегодня, 08:04
    0
    Это операция прикрытия. Полетят не украинцы.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    0
    вся подготовка может занять всего четыре месяца вместо положенных шестнадцати.
    В четыре раза меньше? Это наверное взлет-посадка, а ведение воздушного боя из запасов старой подготовки.
    представители Воздушных сил ВСУ обладают высокой степенью обучаемости
    А вот немецкие танкисты наоборот жалуются, что обучаемость танкистов ВСУ на низком уровне. А танк не самолет и требует намного меньше времени подготовки. Только вчера была информация, что Сша не дают свое добро не только на поставку F-16 другими странами на Украину, но и на ознакомительные полеты украинских летчиков. А тут вдруг заговорили об обучаемости.
  12. Cympak
    Cympak Сегодня, 08:05
    0
    Обучиться процедурному управлению F-16C Block 50/52 сегодня может любой желающий:
    - ставим DCS World
    - покупаем для него модуль F-16C Viper
    - покупаем РУД + РУС + педали, например, от Trustmaster
    - покупаем шлем виртуальной реальности
    ... и получаем симулятор F-16C на минималках/
    Если уж совсем загорячиться можно добавить дополнительные мониторы, панели управления на 3D напечатать и сделать полноценную кабину.
    Т.е. предварительную процедурную подготовку управлением F-16C можно проходить на месте в т.ч. по обучающим роликам.
    Время переподготовки пилотов-истребителей существенно сокращается: 1-2 месяца на изучение авионики на симуляторе и 1-2 месяца на подготовку на реальном F-16С
    Следовательно, уже к середине осени можно ждать передачу ВСУ самолетов F-16, если, конечно, деньги на это найдут, А сами F-16 можно взять у европейских эксплуатантов, которые сейчас перевооружаются на F-35A