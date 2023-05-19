Пресса США: Для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 потребуется гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне

Украинские пилоты смогут обучиться пилотированию американских истребителей F-16 гораздо быстрее, чем это предполагают на Западе. По версии Yahoo News, вся подготовка может занять всего четыре месяца вместо положенных шестнадцати.
Американские военные протестировали двух украинских пилотов на авиасимуляторе истребителя F-16 и пришли к выводу, что представители Воздушных сил ВСУ обладают высокой степенью обучаемости. Как пишет портал, это превзошло все ожидания Пентагона, который теперь должен пересмотреть программу подготовки украинских пилотов.
В публикации Yahoo News говорится, что два украинских пилота в течение двух недель занимались на тренажерах на одной из авиабаз в Аризоне и показали "блестящие результаты". Причем оба ранее не имели дел с западными истребителями, один пилотировал МиГ-29, второй - Су-27, однако оба сумели "посадить F-16" на авиасимуляторе даже без предварительной подготовки, а только ознакомившись с управлением.
Основной проблемой, выявленной при тестировании украинцев, стало незнание английского языка, поскольку все надписи в самолете отражаются именно на нем. Однако, за две недели пилоты изучили все необходимое и в дальнейшем это им не мешало. В общем, американцы пришли к выводу, что обучать украинцев необходимо по другой системе, они оказались умнее, чем предполагалось.
(...) учитывая нынешний набор навыков, продемонстрированный пилотом ВВС Украины (...) четыре месяца - это реалистичный срок обучения
- говорится в отчете ВВС США.
Между тем, накануне стало известно, что США наложили запрет на боевую подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, имеющихся у союзников США в Европе. Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Украине, несмотря на все уговоры Зеленского.