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Украинский посол в Лондоне: Западные ожидания от нашего контрнаступления явно завышены

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Украинский посол в Лондоне: Западные ожидания от нашего контрнаступления явно завышены

Украинский посол в Лондоне сделал заявление по поводу контрнаступления, о котором на самой Украине говорят все, включая бывших президентов. При этом из слов посла Пристайко можно сделать вывод о том, что теперь рассматривается вариант с летним контрнаступлением ВСУ.


В одном из интервью Вадим Пристайко заявил о том, «лето 2023 года может стать ужасным, как и его цена для Украины».

Украинский дипломат:

Мы понимаем, что нам будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая больше нас в 16 раз. И мы видим, что Запад имеет явно завышенные ожидания от нашего контрнаступления.

По заявлению Пристайко, эти завышенные ожидания Запада «оказывают психологическое давление на военнослужащих Украины».

В своём интервью Пристайко прокомментировал отказ от поставок Киеву истребителей F-16. Посол заявил, что сегодня США отказали, а завтра поставку могут одобрить. И в то же время, как отметил Пристайко, в этой изменчивости и цикличности есть «минус демократии».

Украинский посол в Британии:

Я допускаю, что после выборов в США поддержка нашей страны может значительно сократиться. В этом и есть минус демократии с её цикличностью.

Пристайко уже далеко не впервые заявляет о том, что многократно анонсированное контрнаступление ВСУ может и не привести к тем результатам, на которые делают ставку «некоторые политики и военные на Западе». По словам украинского посла, «успех может оказаться ограниченным».

Вообще говоря, украинский режим выбрал риторику, согласно которой, даже если контрнаступление уже началось, но не достигает запланированных целей, то будет объявлено, что «это ещё не само контрнаступление, а подготовительные мероприятия» и что «само контрнаступление вот-вот начнётся». Например, подобное заявление на днях сделал Пётр Порошенко.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:47
    0
    Заменят этого Пристайко Мельником..Не тот пОсел у англичанки
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:57
      0
      Мыслящие послы бандерлогам не нужны.Всех остальных хотят видеть в Осло,там соображают кто есть кто.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:53
    0
    Хватит переливать из пустого в порожнее. Теперь из каждого высказывания среднего украинского чиновника будем статьи клепать? Тем более они как под копирку, если на Запад то дайте оружия, денег, а то все пропало. Если для своего народа и для нас, то сейчас как вдарим вот только погода настроится, пятна с солнечные пропадут, голова перестанет болеть и т.д.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:57
    0
    Господин посол не хочет понять, что на Западе от Украины все устали и гонят их в бой, чтобы этот кошмар так или иначе, но кончился. P.S.Умерла так умерла...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:58
    0
    устал от пинков под зад? what .......................................... больно поди.... bully
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:00
    0
    Понятно, в общем. Опять им кто-то в шаровары нагадил. Не они же сами, ей богу, убеждали, что сейчас кааак наступим, что аж Крым отвалится, а Россия разлетится на кусочки...

    Вот и стали заложниками своей рекламы. Теперь на них все давят, гонят в атаку, ждут шоу. И с каждым днём всё больше и больше. А эти не вывозят. Первый удар под Артёмовском ничего, в сущности не дал и не изменил. А две бригады из 9 уже задействовано (22% между прочим) Отказаться наступать уже нельзя, а склады между тем продолжают взрываться.

    В общем, сами загнали себя в угол. И ни капли не жаль, идёт расплата