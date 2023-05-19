Украинский посол в Лондоне: Западные ожидания от нашего контрнаступления явно завышены

Мы понимаем, что нам будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая больше нас в 16 раз. И мы видим, что Запад имеет явно завышенные ожидания от нашего контрнаступления.

Я допускаю, что после выборов в США поддержка нашей страны может значительно сократиться. В этом и есть минус демократии с её цикличностью.

Украинский посол в Лондоне сделал заявление по поводу контрнаступления, о котором на самой Украине говорят все, включая бывших президентов. При этом из слов посла Пристайко можно сделать вывод о том, что теперь рассматривается вариант с летним контрнаступлением ВСУ.В одном из интервью Вадим Пристайко заявил о том, «лето 2023 года может стать ужасным, как и его цена для Украины».Украинский дипломат:По заявлению Пристайко, эти завышенные ожидания Запада «оказывают психологическое давление на военнослужащих Украины».В своём интервью Пристайко прокомментировал отказ от поставок Киеву истребителей F-16. Посол заявил, что сегодня США отказали, а завтра поставку могут одобрить. И в то же время, как отметил Пристайко, в этой изменчивости и цикличности есть «минус демократии».Украинский посол в Британии:Пристайко уже далеко не впервые заявляет о том, что многократно анонсированное контрнаступление ВСУ может и не привести к тем результатам, на которые делают ставку «некоторые политики и военные на Западе». По словам украинского посла, «успех может оказаться ограниченным».Вообще говоря, украинский режим выбрал риторику, согласно которой, даже если контрнаступление уже началось, но не достигает запланированных целей, то будет объявлено, что «это ещё не само контрнаступление, а подготовительные мероприятия» и что «само контрнаступление вот-вот начнётся». Например, подобное заявление на днях сделал Пётр Порошенко.