Пробыв всего несколько дней в Киеве, Зеленский снова покидает украинскую столицу

Стало известно о том, что пробыв всего нескольких дней в украинской столице, Зеленский вновь покидает Киев. На этот раз украинский президент направится в японскую Хиросиму, где сегодня стартует саммит так называемой «Большой семёрки». Правда, перед визитом в Хиросиму Зеленский посетит Саудовскую Аравию, где пройдёт саммит ЛАГ (Лиги арабских государств). Этот саммит примечателен тем, что на нём впервые с 2010 года участие примет сирийская правительственная делегация.
По сообщениям американской прессы, Зеленский отправится в своё азиатское турне на американском военном самолёте. Американские эксперты откровенно говорят о том, что президент Украины опасается за свою жизнь, а потому предпочитает осуществлять перелёты на иностранных бортах. Напомним, что совсем недавно по Европе он летал в том числе на правительственном борте Нидерландов в сопровождении натовской авиации, а на встречу с британским премьером Сунаком прилетел на натовском военно-транспортном вертолёте Chinook.
Ранее украинская сторона заявила, что Владимир Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, «однако пока не ясно, в каком формате». Теперь сообщается, что формат этого участия будет очным.
Как ранее сообщалось, G7 собирается обсудить новый пакет антироссийских санкций, а также меры противодействия Китаю.