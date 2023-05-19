Военное обозрение
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Пробыв всего несколько дней в Киеве, Зеленский снова покидает украинскую столицу

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Пробыв всего несколько дней в Киеве, Зеленский снова покидает украинскую столицу

Стало известно о том, что пробыв всего нескольких дней в украинской столице, Зеленский вновь покидает Киев. На этот раз украинский президент направится в японскую Хиросиму, где сегодня стартует саммит так называемой «Большой семёрки». Правда, перед визитом в Хиросиму Зеленский посетит Саудовскую Аравию, где пройдёт саммит ЛАГ (Лиги арабских государств). Этот саммит примечателен тем, что на нём впервые с 2010 года участие примет сирийская правительственная делегация.


По сообщениям американской прессы, Зеленский отправится в своё азиатское турне на американском военном самолёте. Американские эксперты откровенно говорят о том, что президент Украины опасается за свою жизнь, а потому предпочитает осуществлять перелёты на иностранных бортах. Напомним, что совсем недавно по Европе он летал в том числе на правительственном борте Нидерландов в сопровождении натовской авиации, а на встречу с британским премьером Сунаком прилетел на натовском военно-транспортном вертолёте Chinook.

Ранее украинская сторона заявила, что Владимир Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, «однако пока не ясно, в каком формате». Теперь сообщается, что формат этого участия будет очным.

Как ранее сообщалось, G7 собирается обсудить новый пакет антироссийских санкций, а также меры противодействия Китаю.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:54
    0
    Чего то зачастил, не иначе как полянку ищет или готовит, может Вова чего почуял и упредили.
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 07:57
    0
    Зря боится, он, Зе не кому не нужен, Зе человек чьи слова не что иное как пшик, Зе не решает, Зе исполнитель, Зе марионетка отробатывающий политику фашингтона, по планомерному уничтожению страны и народа, Зе наркоман, он уже не жилец, посмотреть на него, и становится ясно, умрёт своей смертью от передоза, самоедства, от кашмарных снов, от страха, боязни быть убитым, так что Зе сам помрёт и руки прикладывать не будут, кому нужен человек марионетка? , вот и я о том же, не кому!
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:01
      0
      В назидание будущим поколениям его надо судить,ну и как там суд решит.Думаю галстук ему повяжут.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:05
        0
        Александр 3 hi сам в это не верю, но возможно что исчезнет как Скрипали типа "по защите свиделей" может и как Усама пропасть. Есть варианты.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:04
      0
      А зачем ничего не решающую марионетку пускают на сборище главмерзавцев? Неужели на рояле играть?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:59
    0
    Ему, не наших а своих бояться надо. Нашим этот торчок нафик не сдался. А вот гегемоны придушить как раз и могут бо многое знает....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:00
    0
    Какой стране предоставлена " честь" доставить живое тело еврея - ненациста из Польши в Хиросиму и каков маршрут?Через юг или через СП.Если через СП ,то можно и сопровадить. Долг платежём красен.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:01
    0
    да сидел бы уже в бункере.... торчал.... а по миру фото в полный рост таскали.... wassat
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:01
    0
    У меня в голове вертиться одно: " Операция "Месть".
  7. uralex
    uralex Сегодня, 08:07
    0
    Зе - шоумен, ему нужна публика.. вот он и устроил себе турне с русофобским стендап номером на потеху западным "партнерам", тем более контракт с американским "продюсером" у него уже пожизненный.