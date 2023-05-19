Российская армия получила специальный тренажёр «Конус» для подготовки операторов переносных зенитных комплексов

(...) универсальный тренажер для стрелков-зенитчиков 9Ф859 "Конус" - эта разработка, которая уже поступает в ВС РФ, поможет решить крайне важную сегодня задачу экономии боеприпасов и средств на дорогостоящие мишени

"Конус" - это компьютерный учебный класс, позволяющий эффективно подготовить специалистов в сжатые сроки