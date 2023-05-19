Российская корпорация занялась доработкой управляемых снарядов «Краснополь» и управляемых мин «Грань» с учетом опыта спецоперации

Российские военно-промышленные предприятия приступили к совершенствованию управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов» и управляемых мин «Грань», внедряя доработки, учитывающие специфику применения данных боеприпасов во время специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».
Напомним, что управляемые мины «Грань» были разработаны Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в Туле и предназначены для стрельбы из минометов калибра 120 мм. С помощью таких мин поражаются одиночные и групповые цели, фортификационные сооружения.
ТАСС подчеркивает, что в комплекс входят осколочно-фугасный минометный выстрел с головкой самонаведения 9Э430 лазерного типа и лазерный целеуказатель-дальномер. Дальность применения такой мины – от 1,5 тысяч метров до 9 тысяч метров.
Артиллерийский комплекс «Китолов» представляет собой корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения, также в комплекс входит лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель.
Наконец, управляемый артиллерийский комплекс «Краснополь» представляет собой осколочно-фугасный управляемый снаряд и лазерный целеуказатель-дальномер. Такими снарядами стреляют из самоходных гаубиц «Мста-С», «Мста-СМ», «Коалиция-СВ», а дальность стрельбы составляет 20 километров.
Сейчас на предприятиях военной промышленности учтут все замечания военных-артиллеристов, которые использовали перечисленные снаряды и мины на практике, и внесут определенные корректировки, которые должны повысить эффективность применения снарядов и мин.