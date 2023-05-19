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Российская корпорация занялась доработкой управляемых снарядов «Краснополь» и управляемых мин «Грань» с учетом опыта спецоперации

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Российская корпорация занялась доработкой управляемых снарядов «Краснополь» и управляемых мин «Грань» с учетом опыта спецоперации

Российские военно-промышленные предприятия приступили к совершенствованию управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов» и управляемых мин «Грань», внедряя доработки, учитывающие специфику применения данных боеприпасов во время специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».


Напомним, что управляемые мины «Грань» были разработаны Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в Туле и предназначены для стрельбы из минометов калибра 120 мм. С помощью таких мин поражаются одиночные и групповые цели, фортификационные сооружения.

ТАСС подчеркивает, что в комплекс входят осколочно-фугасный минометный выстрел с головкой самонаведения 9Э430 лазерного типа и лазерный целеуказатель-дальномер. Дальность применения такой мины – от 1,5 тысяч метров до 9 тысяч метров.

Артиллерийский комплекс «Китолов» представляет собой корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения, также в комплекс входит лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель.

Наконец, управляемый артиллерийский комплекс «Краснополь» представляет собой осколочно-фугасный управляемый снаряд и лазерный целеуказатель-дальномер. Такими снарядами стреляют из самоходных гаубиц «Мста-С», «Мста-СМ», «Коалиция-СВ», а дальность стрельбы составляет 20 километров.

Сейчас на предприятиях военной промышленности учтут все замечания военных-артиллеристов, которые использовали перечисленные снаряды и мины на практике, и внесут определенные корректировки, которые должны повысить эффективность применения снарядов и мин.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mike1979 Russia
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17 комментариев
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  1. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 08:18
    0
    К Краснополь одно замечание - их мало и к ним нужна подсветка цели с БПЛа, а не ПАНом. А БПЛа тоже мало.

    В общем давайте побольше и можно с Китоловом ))))
    1. Аригин
      Аригин Сегодня, 08:26
      +4
      Подсветка Краснополя с БЛА уже вовсю практикуется (так утверждают в ТГ), теперь надо увеличивать дальность стрельбы и объемы производства.
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 08:34
      0
      к ним нужна подсветка цели с БПЛа, а не ПАНом

      БПЛА это тоже ПАН, и почему с земли нельзя подсвечивать? Можно и делают.
      Отмечается, что при испытаниях нового комплекса велась одновременная залповая стрельба снарядами "Краснополь-М2" из двух орудий по групповой цели из танка и мишенного щита. Каждый снаряд наводили индивидуально на конкретную цель при помощи их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.

      И есть Краснополь-Д, он по GPS/Глонасс наводится.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Johnson Smithson
        И есть Краснополь-Д, он по GPS/Глонасс наводится.

        У них точность на порядок ниже.
    3. Cympak
      Cympak Сегодня, 08:44
      +1
      Нужно в прицельные комплексы бронетехники (лазерные дальномеры практически у всех есть) добавить возможность лазерной подсветки.
      Например, при штурме танк может не разбирать здание или укреп из своего орудия, а просто подсветить нужную цель, а удар по цели нанесет арта корректируемым снарядом.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:20
    0
    А до этого не учитывали требования артиллеристов? Ждём нового названия краснополя через год (для тех кто понимает)
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 08:31
      +1
      До этого были полигонные(практически идеальные) условия и требования мирного времени-свежий подворотничекЮкороткая стрижка начищенные сапоги\берцы,а сейчас конкретные для полевых условий fellow
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:20
    0
    Время граждане руководители, время, сколько уйдёт времени от и до неизвестно, а оружие подобное нужно уже вчера и люди подготовленные для использования такого оружия.
  4. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:26
    -3
    Сейчас на предприятиях военной промышленности учтут все замечания военных-артиллеристов, которые использовали перечисленные снаряды и мины на практике, и внесут определенные корректировки, которые должны повысить эффективность применения снарядов и мин.
    Вот это оперативность! Прошло больше года и только сейчас решили модернизировать! Учитывая практику последних лет в затягивании изготовления всего, наверно года через три модернизируют! А может и через пять! А где всё это время был наш ВПК? Почему новинки и модернизации не шли с первого дня операции? Хотя! Представляю предложение по модернизации. А давайте забубенем дельтоплановые войска! Бешумно прилетели, шумно постреляли и громко победили! crying Можно ещё электро БТР на базе Теслы! what bully
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:37
      -2
      Полностью с вами согласен. Это только подтверждает мнение, что мы как спали, так и спим (предприятия, общество, башни,...) ... А может сон наш летаргический, и нас так и закопают на свалке истории...
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:40
      +2
      Вот это оперативность!

      До этого не было серьёзного опыта и массовости применения. Когда появилась статистика по применению, тогда и начали думать над возникшими вопросами.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:46
        0
        А до СВО не было мест где можно было применить в боевых условиях? Армия не имеющая боевого опыта становится армией дворников! Штаты постоянно тренируются в боях. И довольно нехило натаскали подопечных! Теперь их подопечные учат воевать нас!!! И не надо тут говорить что они тупые! Эти **тупые** почему то второй год не дают хода нашей армии! hi
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:02
        +1
        До этого не было серьёзного опыта и массовости применения

        разве? а пропаганда 5 лет утверждала, что сирия - это "полигон" по подготовке и испытаниям!
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 08:41
      +1
      Уже кто то делал, с нашими э.м, на выставке показывали
    4. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 08:42
      0
      Чтобы делать модернизацию надо сначала наработать практику использования. Ее не делают наобум, лишь бы что-то сделать.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:05
      +1
      Цитата: северный кавказ
      и только сейчас решили модернизировать

      Возможно, только сейчас решили сообщить. Не думаю, что новости на ВО попадают прямо с кульманов КБ.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:43
    0
    Лазерная подсветка нужна в любом случае. Западные тренды дву-режимная ГСН . И лазер и спутник.