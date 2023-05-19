Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями (...) это стандартный компонент, не имеющий никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу

(...) британские военные не отслеживают судьбу переданных снарядов, Великобритания не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий их применения на территории Украины. Боеприпасы переданы Киеву