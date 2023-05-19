Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

Великобритания не видит ничего опасного в передаче Украине и применении на ее территории снарядов с обедненным ураном. Как заявила постпред Британии в ООН Барбара Вудворд, эти боеприпасы не имеют никакого отношения к ядерному оружию.
Вудворд резко отреагировала на заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что Великобританию не волнует судьба украинского народа, поскольку применение снарядов с обедненным ураном приводит к чудовищным последствиям для экологии и здоровью людей. По словам британки, никакой опасности якобы для украинцев нет, Великобритания сама "десятки лет" применяла такие боеприпасы. Правда, Вудворд забыла упомянуть, что происходило это не на территории Соединенного королевства, а в Ираке и Афганистане, а последствия этих применений в Лондоне стараются не замечать.
Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями (...) это стандартный компонент, не имеющий никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу
- заявила постпред Британии.
Ранее в Лондоне отказались ликвидировать последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине. По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Британия передала боеприпасы Киеву и теперь на украинское руководство ложится вся ответственность за их применение.
(...) британские военные не отслеживают судьбу переданных снарядов, Великобритания не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий их применения на территории Украины. Боеприпасы переданы Киеву
- заявил Хиппи.