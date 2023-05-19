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Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

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Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

Великобритания не видит ничего опасного в передаче Украине и применении на ее территории снарядов с обедненным ураном. Как заявила постпред Британии в ООН Барбара Вудворд, эти боеприпасы не имеют никакого отношения к ядерному оружию.


Вудворд резко отреагировала на заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что Великобританию не волнует судьба украинского народа, поскольку применение снарядов с обедненным ураном приводит к чудовищным последствиям для экологии и здоровью людей. По словам британки, никакой опасности якобы для украинцев нет, Великобритания сама "десятки лет" применяла такие боеприпасы. Правда, Вудворд забыла упомянуть, что происходило это не на территории Соединенного королевства, а в Ираке и Афганистане, а последствия этих применений в Лондоне стараются не замечать.

Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями (...) это стандартный компонент, не имеющий никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу

- заявила постпред Британии.

Ранее в Лондоне отказались ликвидировать последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине. По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Британия передала боеприпасы Киеву и теперь на украинское руководство ложится вся ответственность за их применение.

(...) британские военные не отслеживают судьбу переданных снарядов, Великобритания не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий их применения на территории Украины. Боеприпасы переданы Киеву

- заявил Хиппи.
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24 комментария
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 08:24
    +18
    Пшекам об этом расскажите) Они бедные весь йод в аптеках раскупили)
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 08:37
      +5
      Цитата: Седов
      Пшекам об этом расскажите) Они бедные весь йод в аптеках раскупили)

      А я бы посмотрел на хвостатых пшеков и западенцев...
      К тому, ведь, и стремились...
      На майданах прыгали, о репарациях мечтали... wink
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:09
        0
        Так они и так уже хвостатые и рогатые, черти короче. Скоро святиться начьнут. О своих же детях не думают наверное, хотя какие ценности у бендоровцев...
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 09:11
      0
      . Великобритания не видит ничего опасного в передаче Украине и применении на ее территории снарядов с обедненным ураном.

      На своей земле почему не стреляете такими? Сцыкотно?
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:16
      0
      ну йод они по глупости раскупили
      а вот то что все это не так безобидно как пытаются утверждать лаймы и матрасы факт доказанный
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:25
    +6
    Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

    На своей территории?
    Если нет, то какого лешего?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:25
      0
      Насчёт британцев не знаю, но американцы, кажется, используют тот же самый обеднённый уран и в броне своих Абрамсов. И ездят внутри. Это, конечно, не то же самое, что распылять по всей округе, но я всё же склонен считать, что те же пингвины на официальном уровне считают обеднённый уран безопасным материалом. Иски в суд от американских солдат, подвергшихся воздействию этого урана в Ираке, на сколько я знаю, тоже успешно отклонялись.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:30
    +3
    А бриты как всегда "в белых перчатках!" )))
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:51
      +3
      Цитата: Егоза
      А бриты как всегда "в белых перчатках!"

      Все в белых перчатках и в белых касках
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    +6
    Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями
    Но на чужой территории участвуя в войнах НАТО на БВ и Афганистане. А на местных "аборигенов" англосаксам глубоко наплевать, как и на их территорию. Вы о безопасности этих снарядов расскажите сербам, иракцам или тем же итальянцам воевавшим на вашей стороне в Ираке и подавшим в суд, как раз по этому поводу. Что англичане, что американцы наверное специально подбирают своих представителей в СБ ООН - толи баба, толь мужик.
  5. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 08:32
    +11
    На редкость циничные мрази. Что кто-то еще восхищается западными гуманизмом и прочими ценностями?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:54
      +2
      Цитата: Eugen Alpine
      На редкость циничные мрази. Что кто-то еще восхищается западными гуманизмом и прочими ценностями?

      Западный гуманизм, за 19-й и 20-й века истребил на земном шаре, около миллиарда человеческих жизней.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Eugen Alpine
      Что кто-то еще восхищается западными гуманизмом и прочими ценностями?

      Я восхищаюсь. Только не гуманизмом, а как раз "прочими ценностями". Циничностью, способностью их политиков врать другим политикам в лицо и не краснеть, гражданским национализмом и абсолютным наплевательством по отношению к судьбам чужих народов.
      Как Вы думаете, на каких высотах была бы сейчас Россия, если бы переняла это всё века полтора назад?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:33
    +4
    Она так "фонит" ,что за ней помощники сидят в масках.(фото зачётное)
  7. ShDE
    ShDE Сегодня, 08:35
    +4
    И на фото за постпредом люди в ОЗК (ну ладно, пусть только в масках)
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:37
    +2
    Британцы - чемпионы мира по геноциду народов.
    Уничтожили за 500 лет Британской империи десятки различных народов по всему миру, (Гитлер - просто их плохой ученик), первыми изобрели концлагеря, а славяне (по английски слова созвучны "рабы"- slavеs, славяне - "slavs") для них вообще не люди и даже не животные.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:44
    +3
    британские военные не отслеживают судьбу переданных снарядов, Великобритания не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий их применения на территории Украины.

    "Я тебе цианистый калий передал, а куда ты его будешь применять, это не моё дело".
  10. zsdk
    zsdk Сегодня, 08:46
    +2
    Пусть на своей территории проводят учения и применяют эти снаряды сколько угодно.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:56
    0
    Когда посещал Англию ,в начале 90 ых меня поразило количество детей ,в инвалидных колясках. С экологией в Англии всё нормально?Детям это за что?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:33
      0
      У них ещё в 19-м веке возникли проблемы с экологией, на сколько я знаю, вследствие активного развития промышленности. Сколько у них там накопилось за это время? Плюс развитие медицины позволяет выживать слабым организмам, которые раньше бы умерли и не передали свои гены дальше. Это мы в России на 50-100 лет, как известно, отстали в этом плане. Ну да ничего, у нас тоже всё больше и больше инвалидов и просто слабых здоровьем людей.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: tralflot1832
      Когда посещал Англию ,в начале 90 ых меня поразило количество детей ,в инвалидных колясках. С экологией в Англии всё нормально?

      Генетическое вырождение в большей степени, чем экология. Где я живу экологи в норме, но таких детей не меньше.
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:04
    +1
    Пора шмякнуть по складам хранения таких припасов на острове.
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:14
    0
    Острову пора стать дном (географически).
    Чем он уже и является (морально).
  14. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 09:43
    0
    Ну и в чем проблема, давайте жахнем по Лондону ядерной бомбой, и чё, а мы ответственность не несём, бизнес и не чего личного, как конкурента, и за санкции!