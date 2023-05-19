Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

Соглашение о совместной деятельности по обеспечению безопасности морской, в первую очередь подводной, инфраструктуры подписали министры обороны Великобритании и Норвегии Бен Уоллес и Бьорн Арильд Грам. Об этом сообщает издание Politico.По утверждению издания, в соглашении предусматриваются такие виды сотрудничества как обмен разведывательными данными между британскими и норвежскими спецслужбами, совместное противодействие минным угрозам, работа над улучшением возможностей по обнаружению подводных лодок других государств.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также отметил, что Королевский флот направил патрульный корабль RFA Proteus в Северное море уже в этом июле. Британские моряки займутся обеспечением безопасности ветряных электростанций, кабелей и газопроводов. Интересно, что британский корабль будет выполнять функции защиты и в норвежских водах.Особый цинизм подобные договоренности приобретают на фоне судьбы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Министр обороны Норвегии Грам лицемерно добавил, что саботаж газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» свидетельствует о том, какими могут быть последствия атак на подводную инфраструктуру.Между тем, американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, что как раз норвежские спецслужбы принимали самое непосредственное участие в подрыве российских газопроводов, организованном американской стороной. Не исключено участие в этой диверсии и британской разведки.