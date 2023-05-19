Военное обозрение
Войти Регистрация

Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

8
Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

Соглашение о совместной деятельности по обеспечению безопасности морской, в первую очередь подводной, инфраструктуры подписали министры обороны Великобритании и Норвегии Бен Уоллес и Бьорн Арильд Грам. Об этом сообщает издание Politico.


По утверждению издания, в соглашении предусматриваются такие виды сотрудничества как обмен разведывательными данными между британскими и норвежскими спецслужбами, совместное противодействие минным угрозам, работа над улучшением возможностей по обнаружению подводных лодок других государств.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также отметил, что Королевский флот направил патрульный корабль RFA Proteus в Северное море уже в этом июле. Британские моряки займутся обеспечением безопасности ветряных электростанций, кабелей и газопроводов. Интересно, что британский корабль будет выполнять функции защиты и в норвежских водах.

Особый цинизм подобные договоренности приобретают на фоне судьбы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Министр обороны Норвегии Грам лицемерно добавил, что саботаж газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» свидетельствует о том, какими могут быть последствия атак на подводную инфраструктуру.

Между тем, американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, что как раз норвежские спецслужбы принимали самое непосредственное участие в подрыве российских газопроводов, организованном американской стороной. Не исключено участие в этой диверсии и британской разведки.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Великобритании
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:28
    +5
    Это как вор с вором договорились у друг друга не воровать!
  2. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:32
    +2
    Британские моряки займутся обеспечением безопасности ветряных электростанций, кабелей и газопроводов. Интересно, что британский корабль будет выполнять функции защиты и в норвежских водах.
    Понятно! Это их ** Красные Линии** ! А ведь боятся! А почему Россия очкует? Почему мы не сделали это молча как они с потоками? Теперь героическими усилиями будем рубить им кабели и газопроводы?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:33
    +1
    по обнаружению подводных лодок других государств.

    О! давненько наши подлодки не искали...... lol за наш подплав вспомнили winked приятненько! tongue а мы на мягких лапах.... hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    0
    Норгам надо беспокоится о нефтепромысле западнее о Медвежий.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:38
    0
    Норвежский газопровод на балтике должен быть уничтожен взбесившимися бутанскими или сомалийскими бизнесменами/олигархами (надеюсь они есть там :)).
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:41
    +1
    Вот исполнители и проявились. Заказчик, и основной выгодопреобретатель понятно кто. Теперь ясно кто и под чьим руководством конкретно провел диверсию.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:48
    +1
    Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

    А у России есть желание атаковать морскую инфраструктуру GB и Норвегии? В России есть исправные АС-12 или подобные ему аппараты? В ВМФ имеются специалисты, способные работать на таких аппаратах?
    * * *
    Меня постоянно терзают смутные сомнения в том, кто для нашей выборной власти является врагом и каким местом в этой стране притулился народ.

    Не могу я понять кремлёвской логики и не хочу это понимать, как можно воевать и торговать одновременно? По тому, как идёт эта вялотекущая СВО мне понятно, что есть заинтересованные лица, имеющие непосредственный меркантильный интерес именно в ЕС. И они желают вернуть СВОЁ... А здесь...Какая разница будут продавать газ в ЕС или ещё куда...Один хрен, прибыль ляжет в нужный карман.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    +2
    Соглашение о совместной деятельности по обеспечению безопасности морской, в первую очередь подводной, инфраструктуры
    Вдруг обеспокоились безопасностью своих трубопроводов и кабелей. Чует кошка чье мясо съела?
    как раз норвежские спецслужбы принимали самое непосредственное участие в подрыве российских газопроводов, организованном американской стороной.
    Достойный ответ что-то долго охлаждается в нашем холодильнике, как бы из памяти совсем не улетучился.