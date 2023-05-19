Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

Соглашение о совместной деятельности по обеспечению безопасности морской, в первую очередь подводной, инфраструктуры подписали министры обороны Великобритании и Норвегии Бен Уоллес и Бьорн Арильд Грам. Об этом сообщает издание Politico.
По утверждению издания, в соглашении предусматриваются такие виды сотрудничества как обмен разведывательными данными между британскими и норвежскими спецслужбами, совместное противодействие минным угрозам, работа над улучшением возможностей по обнаружению подводных лодок других государств.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также отметил, что Королевский флот направил патрульный корабль RFA Proteus в Северное море уже в этом июле. Британские моряки займутся обеспечением безопасности ветряных электростанций, кабелей и газопроводов. Интересно, что британский корабль будет выполнять функции защиты и в норвежских водах.
Особый цинизм подобные договоренности приобретают на фоне судьбы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Министр обороны Норвегии Грам лицемерно добавил, что саботаж газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» свидетельствует о том, какими могут быть последствия атак на подводную инфраструктуру.
Между тем, американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, что как раз норвежские спецслужбы принимали самое непосредственное участие в подрыве российских газопроводов, организованном американской стороной. Не исключено участие в этой диверсии и британской разведки.