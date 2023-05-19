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Украинский генштаб в традиционной сводке называет количество якобы сбитых российских ракет

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Украинский генштаб в традиционной сводке называет количество якобы сбитых российских ракет

В течение минувших суток ВС РФ, по информации командования вооруженных сил Украины, нанесли 39 ракетных ударов по объектам различного назначения. Об этом сообщается в традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ.


По утверждению украинского генштаба, ПВО ВСУ якобы сбили 21 крылатую ракету и 8 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Как мы видим, после ракетных ударов ВС РФ украинская сторона любит подсчитывать не реальный ущерб от них, а якобы уничтоженные ПВО ВСУ ракеты.

Об уничтоженных складах, военной технике и вооружениях ВСУ генштаб украинской армии ожидаемо не сообщает. Между тем, ущерб существенный. По утверждению ряда аналитиков, именно российские удары последних дней по складам с боеприпасами украинских формирований сыграли основную роль в откладывании ранее анонсированного контрнаступления ВСУ. Потери украинской армии в боеприпасах и вооружениях могут быть очень масштабными, не позволяющими реализовать задуманные планы контрнаступления.

В сводке украинского генштаба также сообщается об активных боях в Артемовске (Бахмуте), попытках российских войск овладеть селом Ивановское (Красное). Понятно, что полное освобождение Артемовска - дело ближайшего времени, так как российским бойцам осталось зачистить лишь один квартал многоэтажных домов и небольшой частный сектор рядом.

Российские вооруженные силы атаковали позиции украинских формирований в районе населенных пунктов Первомайское и Северное на Авдеевском направлении, Новомихайловка на Марьинском направлении. Ожесточенные бои, как сообщает командование ВСУ, продолжаются и в самой Марьинке, где пока еще обороняется украинский гарнизон. Большая часть Марьинки контролируется ВС РФ.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:43
    +2
    Да,что им мешает сбить..Языком.Пиши больше
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:50
      +1
      dmi.pris 1 hi, ну не могут они написать про потери, не могут. У них Ирисы Намсы(или как их там), ПЭТРИОТЫ!!!!!!! Атут мопеды да дозвуковые урон наносют, не может такого быть, правда надо ещё украинских блогеров защимить чтоб не выкладывали чего не надо, да камеры поотключать, а так да у энтих(цензура) сплошь победа.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:03
      0
      А чё ржать то? У нас разве не так? За всё время проведения СВО мы сколько уничтожили техники и личного состава окраины? В Китае наверно нет столько техники и бойцов сколько уложила РФ! И возникает вопрос. Против кого мы тогда там воюем если всех уже положили?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:46
    +1
    Халва, халва, халва, халва ! (с) laughing
    ___________________________________
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:47
    0
    По обстановке на земле, кроме Артемовска, идут бои местного значения, успехов нет не у той не у нас.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:49
    +3
    В Пентагоне заявили, что повреждённую на Украине систему Patriot починили и полностью вернули в строй. Наш "Кинжал" вернулся на базу, перекусил и готов выполнить любую задачу good
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:51
    -1
    Украинский генштаб в традиционной сводке называет количество якобы сбитых российских ракет

    Вот я и говорю, в украинских СМИ так же часто публикуют портреты Путина и сведения от Конашенкова?
    Вот и Лукашенко волнует вопрос о каких-то переговорах...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:10
      0
      О переговорах всё чаще заявляет Запад. Вопрос. На каких условиях? Варианты? Вернуть Крым окраине. Вернуть освобождённые территории. Вернуть Калиниград немцам, инае заблокируют транспортные пути туда. Россия гордо откажется от таких переговоров? Ну тогда Россию объявят страной отказывающейся вести мирные переговоры. И? Действия России и Запада после этого?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:52
    0
    ПВО ВСУ якобы сбили 21 крылатую ракету и 8 беспилотных летательных аппаратов различного типа
    Что тут комментировать, диагноз на лицо. Не зря Макрон предложил Зеленскому организовать психиатрическую помощь на территории Украины.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:53
    +1
    Об уничтоженных складах, военной технике и вооружениях ВСУ генштаб украинской армии ожидаемо не сообщает

    аудит не полный... в штатах не примут....
    1. Русь
      Русь Сегодня, 08:56
      +1
      сальдо с бульдой не сходятся.... wassat ..........................
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:05
    0
    Вчера после прилёта рядом с Краматорском ,было дзинь - дзинь, блям - блям.После зачистки блогеров после прилёта по Пэтриоту ,информация о результатах от украинцев стремится к нулю.Но найти можно ,если блогер находится вне возможностей СБУ.Так что 25 % явно не переформатировались за эти 30 лет.Оставшиеся в живых в Артёмовске это подтверждают и не только в Артёмовоске.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:12
    0
    Между тем, ущерб существенный.
    Ну, не знаю...
    Кабы так, то сейчас на флангах в Артёмовске было бы тихо.