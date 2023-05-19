Украинский генштаб в традиционной сводке называет количество якобы сбитых российских ракет

В течение минувших суток ВС РФ, по информации командования вооруженных сил Украины, нанесли 39 ракетных ударов по объектам различного назначения. Об этом сообщается в традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ.По утверждению украинского генштаба, ПВО ВСУ якобы сбили 21 крылатую ракету и 8 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Как мы видим, после ракетных ударов ВС РФ украинская сторона любит подсчитывать не реальный ущерб от них, а якобы уничтоженные ПВО ВСУ ракеты.Об уничтоженных складах, военной технике и вооружениях ВСУ генштаб украинской армии ожидаемо не сообщает. Между тем, ущерб существенный. По утверждению ряда аналитиков, именно российские удары последних дней по складам с боеприпасами украинских формирований сыграли основную роль в откладывании ранее анонсированного контрнаступления ВСУ. Потери украинской армии в боеприпасах и вооружениях могут быть очень масштабными, не позволяющими реализовать задуманные планы контрнаступления.В сводке украинского генштаба также сообщается об активных боях в Артемовске (Бахмуте), попытках российских войск овладеть селом Ивановское (Красное). Понятно, что полное освобождение Артемовска - дело ближайшего времени, так как российским бойцам осталось зачистить лишь один квартал многоэтажных домов и небольшой частный сектор рядом.Российские вооруженные силы атаковали позиции украинских формирований в районе населенных пунктов Первомайское и Северное на Авдеевском направлении, Новомихайловка на Марьинском направлении. Ожесточенные бои, как сообщает командование ВСУ, продолжаются и в самой Марьинке, где пока еще обороняется украинский гарнизон. Большая часть Марьинки контролируется ВС РФ.