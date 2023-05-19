Американский телеканал: Белый дом «посылает сигналы» Брюсселю о возможном разрешении на поставку истребителей F-16 Украине

У России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16" и "Украина не выполняет много воздушных миссий с уже имеющимися истребителями именно по этой причине

Несмотря на прозвучавший отказ в поставке истребителей Украине, США все же могут разрешить поставку боевых самолетов. Как утверждает CNN, в последние недели администрация Байдена активно "посылает сигналы" европейским союзникам о такой возможности.Белый дом дал понять Брюсселю, что разрешит поставку истребителей F-16 из состава ВВС европейских стран Украине. Как утверждает американский телеканал, ссылаясь на неназванные источники в администрации Байдена, на президента давят некоторые конгрессмены и союзники по НАТО, требующие обеспечить Киев самолетами. В то же время никаких официальных документов Вашингтон не получал, а Госдеп не предпринимает никаких действий для оформления потенциальной поставки американских истребителей Украине.Однако многие американские чиновники, в том числе и в администрации Байдена, скептически относятся к такой перспективе, указывая на то, что Россия обладает мощной системой ПВО, а Украина не смогла справиться с ней даже имея собственный парк боевых самолетов. И несколько десятков американских F-16 не исправят этой ситуации.- приводит CNN слова одного из источников.В общем, ситуация пока не понятная, официально Вашингтон не имеет планов на поставку самолетов Киеву, данный вопрос не выносится на обсуждение на саммите G7. Однако не исключено, что он будет обсуждаться в кулуарах и весьма активно. Киев же намерен добиться разрешения на поставку истребителей на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Зеленский хочет получить не менее 50 истребителей F-16.