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Американский телеканал: Белый дом «посылает сигналы» Брюсселю о возможном разрешении на поставку истребителей F-16 Украине

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Американский телеканал: Белый дом «посылает сигналы» Брюсселю о возможном разрешении на поставку истребителей F-16 Украине

Несмотря на прозвучавший отказ в поставке истребителей Украине, США все же могут разрешить поставку боевых самолетов. Как утверждает CNN, в последние недели администрация Байдена активно "посылает сигналы" европейским союзникам о такой возможности.


Белый дом дал понять Брюсселю, что разрешит поставку истребителей F-16 из состава ВВС европейских стран Украине. Как утверждает американский телеканал, ссылаясь на неназванные источники в администрации Байдена, на президента давят некоторые конгрессмены и союзники по НАТО, требующие обеспечить Киев самолетами. В то же время никаких официальных документов Вашингтон не получал, а Госдеп не предпринимает никаких действий для оформления потенциальной поставки американских истребителей Украине.

Однако многие американские чиновники, в том числе и в администрации Байдена, скептически относятся к такой перспективе, указывая на то, что Россия обладает мощной системой ПВО, а Украина не смогла справиться с ней даже имея собственный парк боевых самолетов. И несколько десятков американских F-16 не исправят этой ситуации.

У России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16" и "Украина не выполняет много воздушных миссий с уже имеющимися истребителями именно по этой причине

- приводит CNN слова одного из источников.

В общем, ситуация пока не понятная, официально Вашингтон не имеет планов на поставку самолетов Киеву, данный вопрос не выносится на обсуждение на саммите G7. Однако не исключено, что он будет обсуждаться в кулуарах и весьма активно. Киев же намерен добиться разрешения на поставку истребителей на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Зеленский хочет получить не менее 50 истребителей F-16.
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14 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    +1
    Белый дом дал понять Брюсселю, что разрешит поставку истребителей F-16 из состава ВВС европейских стран Украине
    То-то заговорили о "высокой обучаемости" украинских летчиков и возможности сокращения срока подготовки аж в 4 раза. Ну а Киев естественно хочет много самолетов и сейчас. Все идет к тому, что получит, но возможно не 50, а десяток для начала. После чего европейцы посмотрят на "успехи" и примут дальнейшее решение.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:20
      +1
      Всё идёт к тому что идёт психологическое и военное наступление. Хрущёв в своё время отбил подобную атаку очень жёстко. Мы оружие никому поставить не можем? А Китай нам тоже не может? А может у руководства страны просто нет зубов и воли? Где ответные ходы России? Или мы подставляем все части тела под удары после удара по одной щеке?
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:33
        +3
        Хрущев сам поставлял вооружение убивать американцев во Вьетнаме, а американцы принимали правила игры. Если перенести вьетнамские поставки в наше время, то миги 21 тех серий это на уровне Вайпера (блок70) сегодня как минимум. И ничего, американцы бомбить Горьковский авиазавод ядерными бомбами не угрожали.
        1. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 09:42
          -1
          А американцы это коренные жители Вьетнама? То тогда кого они убивали там? Напавших на них вьетнамцев?
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:07
    +2
    Да с каждым днём вероятность поставки всё выше. Плюс то, что даже в случае высоких потерь сбитыми, репутационных потерь для амеpского ВПК не будет вовсе. Потому что и самолёт старый, и всегда можно на пилотов свалить.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:50
      0
      Плюс расчистит поле для дополнительного заказа на Ф-35.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:10
    +2
    Наличие эшелонированной ПВО с обоих сторон вводит ограничение на применение авиации.Поставка Ф16 опасна для нас ,не как истребитель ,а как платформа для корректируемых боеприпасов,воздух - земля.
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 09:27
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Поставка Ф16 опасна для нас ,не как истребитель ,а как платформа для корректируемых боеприпасов,воздух - земля.

      Полностью согласен, самолеты им нужны для ударов по наземным целям. С учетом того, что украинцы получат самолеты бесплатно, то потери и стоимость для них не важны.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:38
      +2
      Не совсем.
      Ф-16 это носитель 120-ок. 120-ки в контуре ПВО будут отрабатывать по Шахидам и КР эффективнее Р-27 значительно. Также 120-ками уже можно будет агрессивно работать. Особенно если дадут С5-7. Тут уже можно втягиваться в воздушные бои по натовской тактике - массовый пуск 120-ок, с уходом к земле на отворот. Ну и НАТОвцам результат этой тактике по ВКС также очень интересен, поэтому обязательно попробуют.

      Ну и носитель АСП по земле. К нему можно прикрутить очень много всего, а главное это "все" в большом количестве есть. Ранние блоки похуже совместимы, однако опять же, прикрутить к ним современное АСП будет проще, чем к Су-24.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: donavi49
        120-ки в контуре ПВО будут отрабатывать по Шахидам и КР эффективнее Р-27 значительно.

        Дело даже не в стоимости, а в том что на "Герани" никаких 120-к не напасёшся.
        Но в целом с оценкой соглашусь.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:14
    0
    И опять журналисты и не названный источник, сколько стоит F-16даже в простой комплектации, сколько стоит его обслуга и расходники, Е. С. только после БАРСКОГО ПИНКА начали поставлять Леопарды не самые навороченные и почуток, я про цену вопроса в поставках этих самолетов? Кто захочет раскошелиться и отдать своё с учетом что нужно покупать взамен либо те же F-16 либо эти F-35. И ещё Леопарды и прочие импортные танки можно и в лесу и в городе схоронить, а эти где прятать все аэродромы известны, с грунта они не взлетят а значит велик риск что по ним прилетит до того как Киев их задействует, плюс история с Пэтриотом показала Москва оооооооочень захочет их уничтожить и не важно на аэродроме аль в воздухе.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:49
      0
      Ф-16 не стоит ничего. Нидерланды с 21 года интенсивно выводят свой парк Ф-16.

      В декабре 22 года списали крыло самого известного самолета J-063 "Mig killer" - единственный самолет Нидерландов с боевой победой.

      На начало года у них:
      24 F-16-jachtvliegtuigen
      34 F-35-jachtvliegtuigen

      В 22 году списали 28 Ф-16. В 24 году будет 0. Вот только за эти два года у Нидерландов будет 52 ненужных Ф-16.

      Дания - борты новее и продвинутее (ну у Дании и Норвегии все более крутой комплектации).

      16 консервы - 12 в этом году списывают (пересаживают эскадру на Ф-35), к 25 году списывают все 30 Ф-16 из активных сил, пересаживаясь на Ф-35.

      Бельгия - первый из 44 Ф-16 списался в этом году с 8000 налетом.

      За два года будет списано около 20 Ф-16 с пересадкой на Ф-35 (первые бельгийские Ф-35 прилетят до конца года).
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 09:29
    +2
    У США все идет по накатаной схеме. То же что и с танками. Им надо, но свои поставлять не будут. Для этого есть еврорабы. А вот гейтерпилам, потом вместо поставленных свои впарят, за немалые деньги.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:31
    +2
    Будут у Киева F-16 - к гадалке не ходи. Когда кто-то обещает кары небесные за что-то (я про красные линии), а когда это что-то происходит и за этим ничего не следует в ответ, цена этим угрозам ноль. Когда будут у Киева F-16, то последней красной линией, наверное, останется применение Украиной ТЯО, которое её спонсоры передадут под каким-нибудь предлогом. РФ только линии рисует и про какое-то перемирие с нациками говорит recourse А ИХ (НАЦИКОВ) ГЛУШИТЬ НАДО ВСЕХ ДО ПОСЛЕДНЕГО am