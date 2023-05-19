Американский телеканал: Белый дом «посылает сигналы» Брюсселю о возможном разрешении на поставку истребителей F-16 Украине

Несмотря на прозвучавший отказ в поставке истребителей Украине, США все же могут разрешить поставку боевых самолетов. Как утверждает CNN, в последние недели администрация Байдена активно "посылает сигналы" европейским союзникам о такой возможности.
Белый дом дал понять Брюсселю, что разрешит поставку истребителей F-16 из состава ВВС европейских стран Украине. Как утверждает американский телеканал, ссылаясь на неназванные источники в администрации Байдена, на президента давят некоторые конгрессмены и союзники по НАТО, требующие обеспечить Киев самолетами. В то же время никаких официальных документов Вашингтон не получал, а Госдеп не предпринимает никаких действий для оформления потенциальной поставки американских истребителей Украине.
Однако многие американские чиновники, в том числе и в администрации Байдена, скептически относятся к такой перспективе, указывая на то, что Россия обладает мощной системой ПВО, а Украина не смогла справиться с ней даже имея собственный парк боевых самолетов. И несколько десятков американских F-16 не исправят этой ситуации.
У России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16" и "Украина не выполняет много воздушных миссий с уже имеющимися истребителями именно по этой причине
- приводит CNN слова одного из источников.
В общем, ситуация пока не понятная, официально Вашингтон не имеет планов на поставку самолетов Киеву, данный вопрос не выносится на обсуждение на саммите G7. Однако не исключено, что он будет обсуждаться в кулуарах и весьма активно. Киев же намерен добиться разрешения на поставку истребителей на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Зеленский хочет получить не менее 50 истребителей F-16.