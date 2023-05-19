Премьер Британии объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Сегодня, 19 мая, в Хиросиме начинается саммит «Большой семерки». Мероприятие продлится до воскресенья, 21 мая, и, как ранее заявляли ряд политиков и экспертов, одной из ключевых тем встречи станет обсуждение усиления санкционного давления на Россию.Впрочем, прибывший в Японию британский премьер Риши Сунак уже объявил об эмбарго на ввоз в свою страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России, а также «замораживании» алмазного рынка на сумму 4 млрд долларов. Кроме того, рестрикции коснутся еще 86 компаний и физлиц, связанных с российским ВПК.Стоит отметить, что еще в прошлом году Великобритания установила дополнительные тарифы в размере 35% от стоимости на ввоз металлов и алмазов из России. Таким образом, эмбарго скорее всего не нанесет ощутимого урона нашему экспорту в Британию, так как он и без того находится на минимальном уровне.В то же время, новый пакет антироссийских санкций подготовили и США. Согласно данным, опубликованным на сайте Белого дома, под новые ограничения могут попасть порядка трех сотен компаний, судов, самолетов и пр. Более того, в отношении около 70 компаний из России и третьих стран могут быть введены экспортные ограничения.Стоит напомнить, что ранее в Вашингтоне заявляли о необходимости санкционного давления на государства, которые помогают России обходить запреты. Следовательно, ограничение экспорта для вышеупомянутых третьих стран может быть только началом большой кампании против наших партнеров.