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Премьер Британии объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России

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Премьер Британии объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Сегодня, 19 мая, в Хиросиме начинается саммит «Большой семерки». Мероприятие продлится до воскресенья, 21 мая, и, как ранее заявляли ряд политиков и экспертов, одной из ключевых тем встречи станет обсуждение усиления санкционного давления на Россию.


Впрочем, прибывший в Японию британский премьер Риши Сунак уже объявил об эмбарго на ввоз в свою страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России, а также «замораживании» алмазного рынка на сумму 4 млрд долларов. Кроме того, рестрикции коснутся еще 86 компаний и физлиц, связанных с российским ВПК.

Стоит отметить, что еще в прошлом году Великобритания установила дополнительные тарифы в размере 35% от стоимости на ввоз металлов и алмазов из России. Таким образом, эмбарго скорее всего не нанесет ощутимого урона нашему экспорту в Британию, так как он и без того находится на минимальном уровне.

В то же время, новый пакет антироссийских санкций подготовили и США. Согласно данным, опубликованным на сайте Белого дома, под новые ограничения могут попасть порядка трех сотен компаний, судов, самолетов и пр. Более того, в отношении около 70 компаний из России и третьих стран могут быть введены экспортные ограничения.

Стоит напомнить, что ранее в Вашингтоне заявляли о необходимости санкционного давления на государства, которые помогают России обходить запреты. Следовательно, ограничение экспорта для вышеупомянутых третьих стран может быть только началом большой кампании против наших партнеров.
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17 комментариев
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  1. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:24
    +3
    Следует арестовать все Британские активы в России. Поставкой дальнобойных ракет Британия объявила себя неприкрытым врагом и против неё теперь все меры хороши.
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:43
      +3
      Следует арестовать все Британские активы в России.

      Лучше все интернет кабели им порезать в море, а потом рвануть грязную бомбу с помощью каких-нибудь наркоманов. Которые за дозу еще не то сделают.
      А на счет объявленного эмбарго - врет он все!
      Будут ввозить, как и ранее, только оформленные на другие страны.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:25
    0
    То что введут и установят тут даже и сомнений нет, какие-то потом сами начнут обходить, какие то выстрелят себе же по ногам, а какие-то вообще будут объявлены так до кучи.
  3. ankir13
    ankir13 Сегодня, 09:26
    +1
    Какой молодец! Наконец-то кто - то проявил принципиальность, эмбарго и никакого экспорта в британию! Эврика! Теперь остановится перекачка на запад хотя бы этих ресурсов из России, читай за даром перекачка!
    1. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 09:33
      +4
      Нуу как бы Ирландия эмбарго не вводила если что и Виргинские острова то же.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:51
      0
      Цитата: ankir13
      Какой молодец! Наконец-то кто - то проявил принципиальность, эмбарго и никакого экспорта в британию! Эврика!
      Да и Евросоюз тоже не желает алмазов. "Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами", заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.
  4. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 09:30
    +3
    Лучше бы ввел в отношении России самое чудовищное эмбарго, запрет на поставки в Великобританию представителей Российской буржуазии. Вот это был бы удар так удар.
  5. Mitya2424
    Mitya2424 Сегодня, 09:30
    +2
    Подкину стартап для евронищебродов. Берите у нас алмазы с никелем и впаривайте бритам с наценкой. Пускай раскошеливаются
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:34
      +1
      Скорее всего всё так и будет - кривыми путями через "левые" страны. Какие-нибудь болгары для официоза станут резко добывающими алмазы и все остальное. wassat Или молдаване.
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 09:45
        0
        Ну-да, про Белорусские креветки и мидии сразу вспомнил.
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 09:43
      +1
      Они для себя ни чего и не покупают, скорее речь идет о торговле на крупнейшей в мире Лондонской сырьевой бирже, и обслуживание/страхование этих торговых сделок в Британской юрисдикции.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:31
    +2
    Риши Сунак уже объявил об эмбарго на ввоз в свою страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России

    Сунак индийского происхождения думает, что алмазами поможет Индия, но он ошибается, так как Индия требует вернуть все алмаза наворованные Британией у Индии.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:35
      +2
      Индусы британцам могут цены конские устроить на алмазы.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:31
    +1
    Норильск Никелю фиолетовы санкции ,у него самая низкая себестоимость производства никеля в мире из за попутных металлов в никелевых рудах.А как дела с палладием, что то я его в списках не вижу.Смотрим завтра биржевые мировые цены на подсанкционные металлы - это маркер на санкции.А вообще Сунак правильно действует ,правильной дорогой идёт как Трасс.Лондонская биржа торговли металлами была самой главной для металлургов ,теперь это в прошлом.А алмазами мы не только в Англии торговали.Есть одна хитрая страна ,являющаяся одним из центров обработки.Есть такие ребята с пейсами и в шляпах их религия разрешает работать с алмазами.Тем более Арлоса нашла уже сбыт как и золотодобывающие артели .Дисконта нет.Золото ,алмазы государству сейчас не нужны из них танк ,ракету не построить- сейчас нужны живые деньги и много.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 09:48
      0
      Смотрим завтра биржевые мировые цены на подсанкционные металлы - это маркер на санкции.

      Вы увидели выгоду для нас в том, что заработают другие, а не мы?
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:47
    0
    Потанина с Дерипаской наказывают? За плохую работу колонны #5.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:50
      0
      Этих накажешь,особенно Потанина. lol