ВВС США назвали сроки начала производства истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для замены F-22

Платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит

Соединенные Штаты намерены начать производство истребителей шестого поколения в ближайшее время, такие планы имеются у Министерства ВВС. Об заявили в пресс-службе данного ведомства, входящего в состав Минобороны США.ВВС США хотят получить истребитель шестого поколения как можно быстрее, он должен будет заменить истребители F-22, которые планируется списать уже к 2030 году. Первый контракт на производство новейшей платформы, разработанной в рамках программы Next Generation Air Dominance - NGAD, Пентагон планирует заключить уже в следующем, 2024 году.- заявил глава ведомства Фрэнк Кендалл добавив, что США необходимо сохранить преимущество над другими странами.В 2021 году два высокопоставленных представителя Пентагона: начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун и глава Боевого авиационного командования генерал Марк Келли выступили перед конгрессменами на слушаниях по секретной программе Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD). Как заявили генералы, Пентагон намерен получить сразу две модификации нового самолета для действий в разных зонах. В планах военных создание тяжелого истребителя для действий в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого для действий на европейском театре военных действий. Версии будут различаться боевой нагрузкой и дальностью полета, но при этом оба должны быть многоцелевыми, т.е. способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.В Пентагоне планируют, что новые самолеты станут "доминирующими системами" в воздухе и смогут входить в зоны повышенной ПВО противника, чтобы наносить удары по важнейшей инфраструктуре.