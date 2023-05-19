Военное обозрение
Войти Регистрация

ВВС США назвали сроки начала производства истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для замены F-22

13
ВВС США назвали сроки начала производства истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для замены F-22

Соединенные Штаты намерены начать производство истребителей шестого поколения в ближайшее время, такие планы имеются у Министерства ВВС. Об заявили в пресс-службе данного ведомства, входящего в состав Минобороны США.


ВВС США хотят получить истребитель шестого поколения как можно быстрее, он должен будет заменить истребители F-22, которые планируется списать уже к 2030 году. Первый контракт на производство новейшей платформы, разработанной в рамках программы Next Generation Air Dominance - NGAD, Пентагон планирует заключить уже в следующем, 2024 году.

Платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит

- заявил глава ведомства Фрэнк Кендалл добавив, что США необходимо сохранить преимущество над другими странами.

В 2021 году два высокопоставленных представителя Пентагона: начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун и глава Боевого авиационного командования генерал Марк Келли выступили перед конгрессменами на слушаниях по секретной программе Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD). Как заявили генералы, Пентагон намерен получить сразу две модификации нового самолета для действий в разных зонах. В планах военных создание тяжелого истребителя для действий в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого для действий на европейском театре военных действий. Версии будут различаться боевой нагрузкой и дальностью полета, но при этом оба должны быть многоцелевыми, т.е. способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.

В Пентагоне планируют, что новые самолеты станут "доминирующими системами" в воздухе и смогут входить в зоны повышенной ПВО противника, чтобы наносить удары по важнейшей инфраструктуре.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:23
    +1
    Не слишком ли много задач для одного самолета?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:44
      0
      Конечно многовато для многофункциональности,но первый блин Ф 35 прокатил - прибыль космическая.А уэтого будет цена как у звездолёта.Партнёры купившие Ф35 оплатят разработку.
  2. Seal
    Seal Сегодня, 09:25
    +1
    Надо и нам поторапливаться. А то все проекты, проекты, проекты. Хотелось бы, чтобы к моменту начала американцами серийного выпуска этой вундервафли у нас наши аналоги уже стояли бы на вооружении.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:37
      +2
      Цитата: Seal
      отелось бы, чтобы к моменту начала американцами серийного выпуска этой вундервафли у нас наши аналоги уже стояли бы на вооружении.

      ну.. за то - чтоб хотелось и моглость!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:29
    +2
    Мне это напомнило эпопею с Айфонами, неуспеют фанатики купить новый заплатив ненужные бабки а некоторые и взяв кредит а тут хоп и новая модель и опять надо ж покупать, так и тут не успели 35 переварить и расчитаться а тут хоп и 6 поколение извольте раскошелиться.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:45
      0
      так и тут не успели 35 переварить и расчитаться
      орфография автора сохранена
      он должен будет заменить истребители F-22
      первый полет 7 сентября 1997 г.
      в 1997 году поставки самолёта на экспорт были запрещены
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:34
    0
    Мечтать не вредно, какие такие супер прорывные технологии внедрить за год если столько времени не могут до ума довести ф-35
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:48
      0
      какие такие супер прорывные технологии внедрить за год если столько времени не могут до ума довести ф-35
      Писали бы Вы сейчас на стене подъезда свои комменты, если в свое время, не стали бы десятилетиями доводить до ума большие, не надежные, сложные и дорогие компьютеры.
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:35
    +1
    Интересно, когда Зеля потребует поставить их украине?
  6. Келевра
    Келевра Сегодня, 09:41
    0
    А смысл? На 5-ом поколение пилотируемые истребители ложны закончиться.
    "По сообщениям китайской газеты «South China Morning Post», в развитии военного искусственного интеллекта был достигнут важный рубеж: впервые робот одолел человека в маневренном воздушном бою («догфайте») на реальных самолетах — а не в компьютерной симуляции."
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:41
    +1
    А они уже сформулировали общепризнанные требования к самолету 6 поколения? Или сначала сделают что-то вроде Фу-35, а потом обзовут его "6 поколение"
    p.s. Что-то рано они задумались о замене дорогущего F-22. Может быть он не совсем такой крутой, как его малюют?
    1. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: Дилетант
      ни уже сформулировали общепризнанные требования к самолету 6 поколения?

      А зачем им напрягаться? Это такой же маркетинговый ход как и с 5 поколением. Для США главное пристроить у себя в стране свои зеленые фантики. А то что товарным обеспечением американской валюты занимается 80% мировой экономики мало кого волнует в Пентагоне.
  8. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 09:46
    0
    В этот раз никакого конкурса не будет что ли?