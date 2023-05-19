Сегодня ночью на севере Крыма вблизи с железнодорожным полотном сбит беспилотник

Киевский режим усиливает террористическую деятельность на территории России, все чаще используя для атак по объектам гражданской инфраструктуры ударные беспилотники. Диверсии совершаются не столько для нанесения реального ущерба, сколько в попытке посеять панику среди граждан РФ, а заодно «вдохновить» тех украинцев, которые все еще лояльны киевским властям.
Российский телеграм-канал SHOT сообщает со ссылкой на собственные источники, что сегодня около трех ночи на севере Крыма в районе Джанкоя силами российской ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Дрон был перехвачен и уничтожен в нескольких километрах от города, разрушений и жертв нет.
По сведениям украинских пабликов, дрон был сбит недалеко от железнодорожной станции Соленое Озеро. При падении БПЛА якобы оборвал контактные провода, в результате чего движение поездов на этом участке приостановлено. Такая осведомленность может быть очередной выдумкой, либо свидетельствует о том, что у киевских пропагандистов есть свои осведомители в России среди местных жителей.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что сегодня ночью в северной части полуострова российские зенитчики перехватили и сбили четыре БПЛА. По данным властей Крыма, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.