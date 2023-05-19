Зарубежная пресса: Экспортные ограничения со стороны Запада в отношении России не действуют

Даже в условиях санкций Москва продолжает получать доступ к западным технологиям и комплектующим через третьи страны, передаёт WION. Таким образом, России по-прежнему доступна передовая техника, среди которой компьютерные чипы, запчасти для самолётов и многое другое.
Стоит отметить, что, по данным различных СМИ, только за прошлый год Россия импортировала различные детали для самолётов, произведённые крупными американскими компаниями в области авиационной отрасли, такими как Boeing, Airbus и прочие. При этом их общая стоимость оценивалась как минимум в несколько миллионов долларов. Только за 8 месяцев 2022 года в страну их было поставлено более 5 тыс. партий, куда вошли как обычные винты, так и дорогостоящие сортировщики для авиационных двигателей.
Ссылаясь на эти отчёты (если верить в их подлинность), можно сделать вывод о том, что общая сумма запасных частей для авиации, выпущенных в США и полученных Россией составила порядка 14,4 млн $ в течение вышеуказанного периода. Также, самому Западу приходится констатировать, что экспортные ограничения со стороны Запада не действуют, поскольку каналы для поставок в Россию по-прежнему открыты.
Согласно же данным, предоставленным Федеральной таможенной службой (ФТС), за 7 месяцев прошлого года Россия приобрела компьютеры и прочую электронику на 2,6 млрд долларов. Только на продукцию, выпущенную западными фирмами, приходится 777 млн долларов. За период с 1 апреля по 31 октября 2022 года Россия импортировала продукцию от компании Intel на общую сумму в 457 млн долларов.
Проведя собственное расследование международное агентство новостей Reuters выявило «импортёров и экспортёров сомнительного происхождения», оказывающих Москве содействие в поставках полупроводников и других технологий из Гонконга, Турции и других международных торговых хабов. В итоге, задаётся вопросом WION, к каким последствиям это может привести и имеется ли у Вашингтона какой-либо план для противодействия налаженной Россией системе обхода санкций.