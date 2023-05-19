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Зарубежная пресса: Экспортные ограничения со стороны Запада в отношении России не действуют

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Зарубежная пресса: Экспортные ограничения со стороны Запада в отношении России не действуют

Даже в условиях санкций Москва продолжает получать доступ к западным технологиям и комплектующим через третьи страны, передаёт WION. Таким образом, России по-прежнему доступна передовая техника, среди которой компьютерные чипы, запчасти для самолётов и многое другое.


Стоит отметить, что, по данным различных СМИ, только за прошлый год Россия импортировала различные детали для самолётов, произведённые крупными американскими компаниями в области авиационной отрасли, такими как Boeing, Airbus и прочие. При этом их общая стоимость оценивалась как минимум в несколько миллионов долларов. Только за 8 месяцев 2022 года в страну их было поставлено более 5 тыс. партий, куда вошли как обычные винты, так и дорогостоящие сортировщики для авиационных двигателей.

Ссылаясь на эти отчёты (если верить в их подлинность), можно сделать вывод о том, что общая сумма запасных частей для авиации, выпущенных в США и полученных Россией составила порядка 14,4 млн $ в течение вышеуказанного периода. Также, самому Западу приходится констатировать, что экспортные ограничения со стороны Запада не действуют, поскольку каналы для поставок в Россию по-прежнему открыты.

Согласно же данным, предоставленным Федеральной таможенной службой (ФТС), за 7 месяцев прошлого года Россия приобрела компьютеры и прочую электронику на 2,6 млрд долларов. Только на продукцию, выпущенную западными фирмами, приходится 777 млн долларов. За период с 1 апреля по 31 октября 2022 года Россия импортировала продукцию от компании Intel на общую сумму в 457 млн долларов.

Проведя собственное расследование международное агентство новостей Reuters выявило «импортёров и экспортёров сомнительного происхождения», оказывающих Москве содействие в поставках полупроводников и других технологий из Гонконга, Турции и других международных торговых хабов. В итоге, задаётся вопросом WION, к каким последствиям это может привести и имеется ли у Вашингтона какой-либо план для противодействия налаженной Россией системе обхода санкций.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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7 комментариев
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  1. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 10:30
    0
    14 , 4 млн долларов на всю российскую авиацию?
    И это обход санкций?

    А без санкций было несколько миллиардов...
    Авиапарк то огромный.
    Самый недорогой двигатель LEAP стоит больше, чем 14 млн долларов.
    Автор, Вам самому не смешно писать "Ограничения не действуют"...
    Это в вашей отдельной вселенной наверно они не действуют
    А нашей жизни действуют и ещё как.
    Самолёты разбирают на запчасти.
    Пилотов и стюардесс увольняют.
    Все аэропортовское обеспечение сокращают сильно.

    Но вот в вашей вселенной, в ваших ме одичках - санкции не работают. Все хорошо прекрасная маркиза. Мы тут пляшем...
    Зачем такая ложь то явная.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:39
      0
      Да фиг с ними, чипами ...
      Всё, @@@, доигрались.
      Армения прекращает экспорт в Россию коньяка.
      Вот теперь точно будет кризис, бунты и трезволод ...
      Если, конечно, правительство оперативно не наладит чёрный экспорт этого стратегического сырья в обход санкций
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:44
        +1
        Цитата: Shurik70
        Армения прекращает экспорт в Россию коньяка.

        Сррррочно закупить где-нить еще! А то в Сибири народ протрезвел, спрашивают, куда царя-батюшку дели.... laughing
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:50
      0
      Предлагаю поржать над санкциями.Иностранный владелец " Ерванского коньячного завода" запретил экспортировать продукцию в Россию.Они что идиоты ,армян не знают ,у нас армянский коньяк стоит на полках в магазинах даже на краю света на необьятных просторах нашей Родины ,столько коньяка Армения не производит однозначно.И армянин не будет армянин, если он не найдёт дырку в заборе этого завода ,чтобы фура через неё проходила drinks .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    0
    Об импорте авиодеталей из США администрации сайта ВО можно провести интернет расследование в течении двух часов.Два фигуранта этого дела в США ,бывшие россияне только и умели что пилить в России госбюджет.Обоих с нетерпением ждут Следственные органы в России.С такой биографией с ними в России никто не будет вести дело если только не держать ТТ у их голов постоянно и то обманут.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    0
    экспортные ограничения со стороны Запада не действуют, поскольку каналы для поставок в Россию по-прежнему открыты.
    Вывод: пора Западу перестать заниматься мазохизмом (сами несут убытки от своих санкций) и заканчивать с практикой введения санкций по любому поводу и без.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:50
    0
    Есть только один надёжный способ обеспечить блокаду РФ от высоких технологий - не продавать продукты этих технологий за пределы США и ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня.