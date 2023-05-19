Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампред правительства РФ принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием

4
Зампред правительства РФ принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием

Российско-кубинское сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сфере продолжает расширяться. Так, на заводе «Антильяна де Асеро имени Х. Марти» (Куба) прошла церемония открытия электросталеплавильного цеха, в которой принял участие зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.


Со слов чиновника, данный проект является крупнейшим в кубинской металлургической промышленности за последние четверть века. В то же время, 90% оборудования, которое будет использоваться в новом цеху, произведено в России.

В общей сложности на реализацию проекта было потрачено 95 млн долларов. Производственная мощность предприятия составит порядка 220-230 тысячи тонн жидкой стали в год. Что немаловажно, на новой площадке будут работать около 500 человек, включая российских специалистов.

Впрочем, не одним металлургическим заводом «живет» российско-кубинское сотрудничество. Стремительный рост показывает товарооборот между двумя станами, который за первые 4 месяца текущего года увеличился в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, говорится в ТГ-канале правительства РФ.

Кроме того, есть совместные проекты и в финансовой сфере. Например, рассматривается возможность внедрения карт «Мир» на кубинских курортах уже в ближайшее время, а также в целом согласовываются варианты работы российских банков на Кубе.

Есть также прогресс в туристической отрасли и в сфере морских грузоперевозок.

Сообщается, что в ходе своей рабочей поездки зампред российского кабмина подписал ряд важных соглашений с представителями правительства Кубы.
Использованы фотографии:
ТГ/Правительство РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:21
    +3
    медленно но верно возвращаемся на свои позиции... yes а там глядишь и до ракет недалеко............ winked
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    0
    Хорошо бы сразу базу...
    отдыха для работников этого завода.
    Дарю идею! bully
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:50
    +1
    А почему не Хуснулин? В Мариуполе закрыл, на Кубе открыл. Логично же.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:54
    +1
    Повезло российским специалистам с заводом на Кубе,всегда лето ,да и кубинки даже очень ничего себе попадаются.Надеюсь кубинские правительство вывело русских специалистов из драконовских мер для иностранцев?