За всё время проведения операции в Артёмовске (украинское название Бахмут), ВСУ понесли внушительные потери как в живой силе, так и в технике.
Об этом сообщает Telegram-канал Изнанка военки. Так, по данным военкоров, потери украинской армии в боях за город и окрестности составили порядка 44 тыс. убитыми и 97 тыс. ранеными. Что же касается уничтоженных танков, бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП), то количество этих боевых машин оценивается примерно в 300 единиц. При этом указано в материале, не менее 95 из них – техника натовского образца.
Однако теперь риторика украинцев сменилась, ведь там уже стали заявлять о том, что «происходящее в Бахмуте уже не столь важно», ведь, «важно удержание флангов».
Тем временем, сообщает Readovka, силами ЧВК «Вагнер» в Артёмовске был ликвидирован идейный украинец-ваххабит Александр Жданенко с позывным «Ансар», который, начиная ещё с 2014 года, примкнул к украинским боевикам.
Спустя 3 года он вступил в связь с членами ваххабитского батальона «Шейха Мансура»* (признан террористической организацией и запрещён на территории РФ), приняв затем ислам. Он испытывал ненависть к русским, о чём прямо заявлял в сети.
Ранее «музыканты» в Артёмовске уничтожили американского наёмника Николаса Дуйэна Меймера. Он был ветераном Сил специального назначения Армии США, который ещё более года назад вступил в ряды ЧВК The Mozart Group – частную военную компанию, образованную в 2022 году для содействия украинским боевикам во время проводимой Россией спецоперации на территории Украины. Спустя время Меймер перевёлся в другое подразделение, начав принимать активное участие в боевых действиях.