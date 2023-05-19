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Военкоры представили статистику потерь противника за время проведения операции в Артёмовске

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Военкоры представили статистику потерь противника за время проведения операции в Артёмовске

За всё время проведения операции в Артёмовске (украинское название Бахмут), ВСУ понесли внушительные потери как в живой силе, так и в технике.


Об этом сообщает Telegram-канал Изнанка военки. Так, по данным военкоров, потери украинской армии в боях за город и окрестности составили порядка 44 тыс. убитыми и 97 тыс. ранеными. Что же касается уничтоженных танков, бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП), то количество этих боевых машин оценивается примерно в 300 единиц. При этом указано в материале, не менее 95 из них – техника натовского образца.

Однако теперь риторика украинцев сменилась, ведь там уже стали заявлять о том, что «происходящее в Бахмуте уже не столь важно», ведь, «важно удержание флангов».

Тем временем, сообщает Readovka, силами ЧВК «Вагнер» в Артёмовске был ликвидирован идейный украинец-ваххабит Александр Жданенко с позывным «Ансар», который, начиная ещё с 2014 года, примкнул к украинским боевикам.

Спустя 3 года он вступил в связь с членами ваххабитского батальона «Шейха Мансура»* (признан террористической организацией и запрещён на территории РФ), приняв затем ислам. Он испытывал ненависть к русским, о чём прямо заявлял в сети.

Ранее «музыканты» в Артёмовске уничтожили американского наёмника Николаса Дуйэна Меймера. Он был ветераном Сил специального назначения Армии США, который ещё более года назад вступил в ряды ЧВК The Mozart Group – частную военную компанию, образованную в 2022 году для содействия украинским боевикам во время проводимой Россией спецоперации на территории Украины. Спустя время Меймер перевёлся в другое подразделение, начав принимать активное участие в боевых действиях.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:30
    +1
    Больше всего интересует и волнует ситуация на флангах.Все остальное,потом считать будем
    1. Влад 63
      Влад 63 Сегодня, 10:42
      -4
      Фланги продавливаются украми успешно, притом не задействовав внушительные силы. Есть масса видео. Стандартно в лесополосе с фланга заходит небольшая группа до отделения с М113. Идут не спеша вдоль посадки и зачищают окопы. С нашей стороны сопротивление минимальное. Вопросов много почему там так всё? Вроде и свидетельств артиллерийского удара по позициям не видно. И если первые бои на флангах принимали вроде как мобилизованные, то крайние видео зачистки позиций подразделений ВДВ.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:52
      +2
      в первый же день отступления на флангах этот "контрнаступ" обошёлся укропам более 1700 человек в сутки, причём не "мяса", а отлично подготовленных и мотивированных бойцов. Так что игра стоит свеч. Фланги вокруг Бахмута - это не укрепрайон, наши так же быстро заходили на них и отходят, слишком слабые позиции вне городской застройки.
      1. Влад 63
        Влад 63 Сегодня, 10:59
        +1
        https://t.me/grey_zone/18673

        Тут не видно 1700 человек потери в сутки. Откуда вы берёте эту информацию?
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:53
      +3
      А как, считали "потери"? Просто интересно....
    4. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:57
      0
      Считай не считай, а косвенно при таких потерях для всу это почти как Сталинград для вермахта.
    5. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 10:59
      0
      а вы их не чешите...есть нормальные доктора,вдв и вагнер например
  2. Илия
    Илия Сегодня, 10:34
    +1
    Однако теперь риторика украинцев сменилась, ведь там уже стали заявлять о том, что «происходящее в Бахмуте уже не столь важно», ведь, «важно удержание флангов».

    Да кто бы сомневался!
    Ранее «музыканты» в Артёмовске уничтожили американского наёмника Николаса Дуйэна Меймера.
    Утилизация нечисти продолжается. И это есть - "отлично"!
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:40
    +3
    Похоже, "Бахмутская мясорубка" выиграна в нашу пользу. Сейчас ломиться на фланги, теряя бригаду в три дня, уже не имеет военного смысла. Хотя где смысл, и где украинцы...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:41
    0
    "...Hostis cadaver bene olet..."
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    0
    по данным военкоров, потери украинской армии в боях за город и окрестности составили порядка 44 тыс. убитыми и 97 тыс. ранеными.
    Цифры внушительные, плюс к этому 300 ед. бронетехники и это только по Артемовску. Действительно "мясорубка".
  6. Million
    Million Сегодня, 10:55
    +1
    А наши потери-информация секретная?Вначале хоть что то озвучивали.