Робин Гуд: время героя и его возможные прототипы



Иллюстрация Н. Уайета, 1917 г.



Залив Робин Гуда на гравюре 1842 г.

Время героя



Грег Хильдебрандт. Король Ричард Львиное сердце и разбойники Шервудского леса, иллюстрация к роману Вальтера Скотта «Айвенго»

«Найдите мне покупателя, и я продам ему Лондон.»

«Я не говорю на латыни и не могу читать молитвы Господу, но знаю строки стихов о Робин Гуде.»

Прототипы некоторых соратников Робин Гуда



Робин Гуд и брат Тук на иллюстрации А. Иткина



Брат Тук на иллюстрации А. Иткина



Робин Гуд и Маленький Джон на иллюстрации Луиса Джона Рида



Предполагаемая могила Маленького Джона, Хатерсейдж

Прототипы «благородного разбойника»



Т. Бьюик. Робин Гуд и Гай Гисборн, гравюра на дереве, 1832 г.



Первый лист «Малой жесты о Робин Гуде», XVI в.

«Роберт, граф Хантингтон, покоится под этим камнем. Не было лучника лучше него и за свою необузданность его прозвали «Робин Гуд». Более 13 лет он досаждал жителям этих северных краёв. Такие преступники как он и его люди никогда больше не возродятся в Англии. 8 ноября 1247 года.»



Умирающий Робин Гуд на иллюстрации Н. Уайета, 1917 г.



Т. Ф. Хэфи. Робин Гуд и дева Мэриан, 1866 г.