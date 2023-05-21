Робин Гуд: время героя и его возможные прототипы

Иллюстрация Н. Уайета, 1917 г.
Робин Гуд, безусловно, является самым знаменитым разбойником мировой истории, причём разбойником не простым, а «благородным». Само имя его стало нарицательным и стоит в одном ряду с такими именами, как Дон Кихот, Дон Жуан, Шейлок, Манилов, некоторые другие. В далёкой от Англии Калифорнии «мексиканским Робин Гудом» называли Хоакина Мурьету, который «промышлял» там во времена Золотой лихорадки (в середине XIX века), стал героем многочисленных книг, фильмов и знаменитой рок-оперы А. Рыбникова. Награбленным добром этот «Призрак Соноры» с бедняками, разумеется, не делился, однако грабил только богатых – и этого было достаточно. Ведь, согласитесь, очень многие в России с удовольствием прочитали бы новость о том, что где-нибудь в Тель-Авиве или Хайфе в тёмном переулке «взяли на гоп-стоп» кого-то из сбежавших из России жуликов – Ходорковского, Абрамовича, Чубайса и далее по списку. Вполне возможно, и в случае с Робин Гудом была похожая ситуация. О популярности «разбойника из Шервудского леса» говорит и тот факт, что на морском побережье Северного Йоркшира есть бухта Робин Гуда, где, согласно балладе XVII столетия, он победил французских пиратов и половину добытых сокровищ отдал местным беднякам на строительство дома.
Залив Робин Гуда на гравюре 1842 г.
Время героя
Со времён выхода в свет романа Вальтера Скотта «Айвенго» подавляющее большинство людей пребывают в уверенности, что Робин Гуд был современником короля Ричарда Львиное Сердце.
Грег Хильдебрандт. Король Ричард Львиное сердце и разбойники Шервудского леса, иллюстрация к роману Вальтера Скотта «Айвенго»
А стараниями западных кинорежиссеров Робин Гуд стал ещё и дворянином, этаким Дубровским, ушедшим в Шервудский лес в силу жизненных обстоятельств. Насколько обоснованы данные точки зрения? Вначале попытаемся определить время жизни предполагаемого прототипа этого обаятельного персонажа.
Давно замечено, что романтизация и героизация всевозможных разбойников обычно происходит на фоне резкого ухудшения материального положения простого люда. Поэтому время царствования Ричарда Львиное Сердце кажется вполне подходящим для создания легенды о благородном разбойнике и «добром малом» Робин Гуде. Собираясь в крестовый поход, этот король изрядно ограбил всех англичан. По совету Уильяма де Лоншана, он даже выставил на продажу все государственные должности королевства, выдав несколько блестящих шуток (правда, англичанам было тогда не смешно). Так, продав дурхемскому епископу Норгемптонское графство, Ричард заявил, что «из старого епископа сделал молодого графа». Вошла в историю и его фраза:
«Найдите мне покупателя, и я продам ему Лондон.»
Лондон у него никто так и не купил, а вот на Шотландию, которую в 1174 г. завоевал его отец Генрих II, пленивший местного монарха в битве у Алника, покупатель нашёлся. Приобрести её в 1189 г. пожелал будущий шотландский король Вильгельм. Новый английский король продал ему целую страну по дешёвке – за 10 тысяч серебряных марок. Позже за самого Ричарда, попавшего при возвращении домой в плен к австрийскому эрцгерцогу Фердинанду, был уплачен выкуп в 150 тысяч марок – так Ричард ограбил англичан во второй раз, причём опять по-крупному – куда там Робин Гуду. Но те же соревнования по стрельбе из лука, о которых рассказывается в балладах, стали популярны в Англии лишь в XIII веке. И первое упоминание о Робин Гуде в письменном источнике зафиксировано лишь в 1378 г. – в литературном произведении Уильяма Лэнгленда «Видение о Петре Пахаре». Малограмотный священник заявляет:
«Я не говорю на латыни и не могу читать молитвы Господу, но знаю строки стихов о Робин Гуде.»
То есть уже во второй половине XIV столетия баллады об этом разбойнике были не только известны в Англии, но и весьма популярны. Середина XIV столетия тоже вполне подходящее время для появления легенды о Робин Гуде – в этом случае он оказывается современником Уота Тайлера, который руководил повстанцами, захватившими в 1381 году Лондон. Любопытно, кстати, что в числе мятежников, помилованных тогда королём Ричардом II, оказался некий Роберт Хоуд (Hode), называемый также Робертом Доуром (Dore) из Уодсли. Думается, что примерно в это время и стали активно распространяться в Англии рассказы о нетипичном разбойнике, который грабит богатых, а добычу раздаёт бедным (а сам, видимо, «живёт на проценты»). Впрочем, разбойники облюбовали Шервуд с незапамятных пор, и справиться с ними правительству удалось лишь в самом конце XVIII века. Так что у Робин Гуда могло быть и несколько прототипов.
Прототипы некоторых соратников Робин Гуда
В конце XV столетия была записана баллада «Робин Гуд и шериф», в которой появляется монах Тук.
Робин Гуд и брат Тук на иллюстрации А. Иткина
Это отнюдь не пародийный персонаж. О нравах, которые царили в средневековых английских монастырях, можно судить по скандальной истории, что произошла в начале XIV века. В 1306-1315 гг. гостиница Шервудского Кирклисского монастыря была превращена в публичный дом, и сохранились даже имена «работавших» в нём монашек: Эллис Рэггид, Элизабет Хоптон и Джоан Хитон. Так что «жизнелюбие» брата Тук никого в Англии не удивляло.
Брат Тук на иллюстрации А. Иткина
Некоторые считают, что прототипом Тука стал священник из Сассекса Роберт Стаффорд. В одном из источников сообщается, что в 1417 году этот «святой отец» примкнул к разбойникам.
В записанной в том же XV веке балладе «Робин Гуд и монах» фигурирует такой колоритный персонаж, как «Маленький Джон». Он лучше всех владел дубиной (или посохом) и ему удалось одолеть даже Робин Гуда.
Робин Гуд и Маленький Джон на иллюстрации Луиса Джона Рида
Его прототипом может являться John Le Little, который, согласно «Хронике» шотландца Эндрю Уинтоуна (составлена около 1420 г.) в 1283-1285 гг. разбойничал вместе с неким Робином Хьюдом (Robyne Hude).
Любопытно, что одному актеру – Алану Хейлу, удалось трижды сыграть роль Маленького Джона: как юношу (1922 г.), зрелого мужчину (1938 г.) и старика (1958 г.).
В предполагаемой могиле этого «Малыша» в конце XVIII века были обнаружены останки человека ростом около двух метров десяти сантиметров.
Предполагаемая могила Маленького Джона, Хатерсейдж
Но мало ли за многовековую историю Англии было в этой стране громил с ироничным прозвищем «Маленький Джон», «Крошка Джон», «Малютка Джон» и так далее?
Теперь поговорим о возможных прототипах самого Робин Гуда.
Прототипы «благородного разбойника»
Т. Бьюик. Робин Гуд и Гай Гисборн, гравюра на дереве, 1832 г.
Первым предположение о том, что у Робин Гуда имеется реальный прототип, выдвинул Джозеф Ритсон – в 1795 г. Надо сказать, что вопрос о происхождении этого героя весьма сложный и не решён до сих пор. Имеются разные версии, которые мы и попытаемся рассмотреть в этой статье.
Вначале давайте попробуем определить, что означает имя Робин. Проще всего предположить, что оно является уменьшительным от Роберт, а Good – «хороший». Но согласно одной из версий, имя шервудского разбойника – кличка и происходит от названия птицы малиновки («Robin»). Некоторые даже полагают, что именно с ней может быть связана известная детская песенка «Кто убил Кок Робина?». Любопытно, что в роли плакальщицы в ней выступает голубка – символ девы Марии, которую в данном случае отождествляют с возлюбленной героя – Мэриан. Но почему же именно малиновка? Не орёл, не ястреб и не коршун? Это пытаются объяснить тем, что в Англии малиновка, залетевшая в дом, предвещала беду, даже покойника в семье – как и посещение этого дома шайки разбойников. Но встреча с этой птицей на улице в холодные месяцы года была доброй приметой – намёк на помощь, которую Робин Гуд оказывал беднякам?
Сторонники другой версии также считают имя героя прозвищем, но полагают, что первоначально главаря шервудской шайки называли Robber in hode – «Разбойник в капюшоне». Однако слово «hode» может означать также рыцарский шлем. Притом замечено, что в ранних балладах действует скрывающий своё лицо «Робин в капюшоне» (или даже в шлеме), а в более поздних – весёлый йомен Робин Гуд.
Однако слово йомен (yeoman – от youngerman) тоже «с двойным дном». Ранее оно часто употреблялось в значениях «юноша», «младший член семьи», «слуга». И лишь со времени правления Елизаветы «йоменом» стали однозначно называть крестьянина, владеющего небольшим участком земли. Но и при этой королеве телохранителей ещё называли «йоменами гвардии», а стражников Тауэра – «тюремными йоменами».
То есть Робин Гуд мог быть младшим сыном дворянской семьи, который, согласно Салическому праву, вынужден был служить старшему в роду или искать покровителя на стороне. Вот на этих основаниях и появилась версия о «благородном» происхождении Робин Гуда. Сторонники этой версии прототипом Робин Гуда чаще всего называют шотландского графа Дэвида Хантингтона, который «янгермэном» (youngerman) как раз не был. Известно, что Дэвид Хантингтон (1144–1219) в качестве заложника несколько лет находился при дворе короля Генриха II. И в написанной около 1450 г. «Жесте о Робин Гуде» говорится о том, что шервудский разбойник провёл 15 месяцев при королевском дворе.
(Жеста, Chanson de geste, «Песнь о деяниях» – это жанр французской средневековой литературы, самой знаменитой жестой является «Песнь о Роланде»).
Первый лист «Малой жесты о Робин Гуде», XVI в.
В другой балладе называется имя короля, правившего тогда Англией – Эдуард. Монархов с таким именем было три, и правили они в период с 1272 по 1377 гг. А Дэвид Хантингтон был сторонником Ричарда Львиное Сердце, ходил с ним в крестовый поход, активно поддержал его после возвращения в Англию. Позже, в 1194 г., Дэвид участвовал в осаде Ноттингема, где укрывался от вернувшегося Ричарда его брат Джон (Безземельный). Однако с Шервудским лесом этот граф никак не связан.
Другим кандидатом на роль Робин Гуда называют сына Дэвида Хантингона – Роберта, который якобы не умер в молодом возрасте, а убежал в Шервудский лес. Со временем он будто бы намеревался объявить о своих правах на шотландский престол. Но лишь во времена правления королевы Елизаветы (1558-1603 гг.) Энтони Мандей написал две пьесы, в которых Робин Гуд представлен как граф Роберт Хантингтон.
В 1697 году благодаря антиквару Томасу Гейлу стала широко известна могила, находящаяся в лесу в 650 метрах от сторожки упоминавшегося выше бывшего цистерцианского Кирклисского монастыря (Западный Йоркшир). Эпитафия на этой могиле гласила:
«Роберт, граф Хантингтон, покоится под этим камнем. Не было лучника лучше него и за свою необузданность его прозвали «Робин Гуд». Более 13 лет он досаждал жителям этих северных краёв. Такие преступники как он и его люди никогда больше не возродятся в Англии. 8 ноября 1247 года.»
Этот монастырь называют местом смерти героя датированная серединой XV века «Жеста о Робин Гуде» и записанная в XVII веке баллада «Смерть Робин Гуда». Существуют две версии гибели этого героя. Согласно первой, коварная настоятельница монастыря, к которой обратился за помощью заболевший герой, просто позволила ему истечь кровью после процедуры кровопускания (подробно об этом было рассказано в статье Знаменитые жертвы «лечебного кровопускания» и последователи Дуремара). По другой, она привела убийцу – сэра Роджера Донкастерского. В некоторых вариантах баллады говорится, что эта женщина была сестрой Мэриан – возлюбленной Робин Гуда.
В более поздней версии баллады, записанной уже в 1786 г., утверждается, что Робин Гуд приказал Маленькому Джону похоронить его в том месте, куда упадёт выпущенная им стрела.
Умирающий Робин Гуд на иллюстрации Н. Уайета, 1917 г.
Современные историки считают надпись на этой могиле поддельной, так как её язык явно не соответствует времени, и местные крестьяне никогда не связывали это захоронение с именем популярного по всей Англии Робин Гуда. К тому же эта надпись не была известна до конца XVII века. Да и трудно ожидать от аристократа виртуозного владения луком – это оружие свободных крестьян, которые обращаться с ним учились с детских лет.
Известны баллады, в которых Робин Гуд предстаёт внебрачным сыном дочери несуществующего Ричарда Хантингтона и даже неназванного по имени английского короля.
Уильям Стьюкли предполагал, что под именем Робин Гуд мог скрываться Роберт фиц (сын) Одо из Локсли, который был лишён своего имения в 1196 г. Этот рыцарь был современником Ричарда Львиное Сердце, но держал сторону его брата – Джона (Иоанна) Безземельного, за что, вероятно, и пострадал. Другими кандидатами на роль «благородного разбойника» называли Роберта Худа, Роберта Хоббехода и Роберта Смита по прозвищу Робхоуд. Все они были объявлены вне закона: первый – а 1213 г. второй – в 1255-м, третий – в 1261-м. А Роджер Ходберд и вовсе был схвачен в 1272 г. не где-нибудь, а именно в Шервудском лесу. Некий Роберт Хоуд, сторонник Томаса Плантагенета, графа Ланкастерского, скрывался от властей в этом лесу в 1322 году. Его кандидатуру предложил в 1852 г. Джозеф Хантер.
Все эти предположения выглядят не очень убедительно. Против версий «благородного» происхождения Робин Гуда говорит и то обстоятельство, что в аристократической и дворянской среде этот герой распространённых в народе баллад становится популярным только в начале XVI столетия. Так, рассказывают, что в 1510 король Генрих VIII нарядился Робин Гудом, его придворные – другими разбойниками. Все вместе они шутки ради ворвались в спальню королевы Екатерины Арагонской. Аристократам, естественно, хотелось, чтобы «благородный разбойник» был им ровней, а не каким-то безродным крестьянином. Противоречит версии о «благородном» происхождении Робин Гуда и первоначальный образ девы Мэриан. В самых ранних балладах она выступает также как Клоринда или Матильда и называется то горничной, то пастушкой и даже любовницей монаха Тука. Только в более позднее время Мэриан превратилась в дворянку и возлюбленную Робин Гуда. Вероятно, придворные сочинители, как обычно, добросовестно выполнили «госзаказ», подкорректировав образы популярных героев в нужную сторону.
Т. Ф. Хэфи. Робин Гуд и дева Мэриан, 1866 г.
Кстати, в последней четверти XIII века в Неаполе французом Адамом де ла Алем была написана пастораль «Игра о Робене и Марион». Здесь мы видим простое совпадение имён: в этом произведении нет ни разбойничьих, ни героических сюжетных линий. Однако полагают, что образ девицы этой пасторали мог оказать влияние на образ Мэриан более поздних английских баллад. Так, Мэриан в ипостаси Клоринды иногда называют «королевой пастушек».
Возвращаясь к вопросу о происхождении Робин Гуда, придётся всё же признать, что более достоверной кажется версия, согласно которой он был йоменом, свободным крестьянином, который по какой-то причине вынужден был оставить свой дом и уйти в лес. И, вероятно, в его образе слились черты нескольких удачливых и популярных вождей разбойников Шервуда. Постепенно к сказаниям, составленным, возможно, уже в XIII столетии, добавлялись новые, либо они корректировались в соответствии с меняющейся социально-политической обстановкой – пока не сформировался известный всем «канонический» образ «благородного разбойника».
В следующей статье мы продолжим и закончим рассказ об этом герое.