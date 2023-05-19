В Киеве отказались показать «практически неповреждённый» американский зенитный комплекс Patriot

Киев не намерен демонстрировать "практически неповрежденный" ЗРК Patriot, несмотря на неоднократные просьбы Пентагона. В офисе Зеленского продолжают поддерживать версию Генштаба ВСУ, что комплекс сумел сбить шесть российских гиперзвуковых ракет. Об этом сообщают украинские ресурсы.Власти Украины отказались показать визуальные повреждения ЗРК Patriot, чтобы подтвердить версию американцев о "незначительных повреждениях" системы. Этого у Киева требовал Пентагон, но, видимо, не слишком активно, поскольку получил отказ. Сейчас США подключили более "тяжелую артиллерию", в ход пошли запросы от Белого дома. Как сообщается, администрация Байдена настаивает на показе "почти целого" комплекса. Зеленский пока отбивается, официальная версия Киева - комплекс повреждений не получил, при этом сбил шесть российских "Кинжалов".Между тем на украинских интернет-площадках во всю распродают детали от разбитого американского ЗРК Patriot. Например, за алюминиевую крышку от пусковой установки неизвестный продавец требует 5 тысяч гривен. В описании говорится, что место, где найдена деталь, не раскрывается "по понятным причинам". Остается только один вопрос, если комплекс повреждений не получил, как утверждают в Киеве, то что же распродают ушлые продавцы?Как ранее сообщалось, российское Минобороны утверждает об уничтожении 5 пусковых установок и радара ЗРК Patriot при ударе гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Американцы настаивают на том, что комплекс критических повреждений не получил и уже вернулся на боевое дежурство благодаря своевременной помощи США.