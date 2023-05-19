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В Киеве отказались показать «практически неповреждённый» американский зенитный комплекс Patriot

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В Киеве отказались показать «практически неповреждённый» американский зенитный комплекс Patriot

Киев не намерен демонстрировать "практически неповрежденный" ЗРК Patriot, несмотря на неоднократные просьбы Пентагона. В офисе Зеленского продолжают поддерживать версию Генштаба ВСУ, что комплекс сумел сбить шесть российских гиперзвуковых ракет. Об этом сообщают украинские ресурсы.


Власти Украины отказались показать визуальные повреждения ЗРК Patriot, чтобы подтвердить версию американцев о "незначительных повреждениях" системы. Этого у Киева требовал Пентагон, но, видимо, не слишком активно, поскольку получил отказ. Сейчас США подключили более "тяжелую артиллерию", в ход пошли запросы от Белого дома. Как сообщается, администрация Байдена настаивает на показе "почти целого" комплекса. Зеленский пока отбивается, официальная версия Киева - комплекс повреждений не получил, при этом сбил шесть российских "Кинжалов".

Между тем на украинских интернет-площадках во всю распродают детали от разбитого американского ЗРК Patriot. Например, за алюминиевую крышку от пусковой установки неизвестный продавец требует 5 тысяч гривен. В описании говорится, что место, где найдена деталь, не раскрывается "по понятным причинам". Остается только один вопрос, если комплекс повреждений не получил, как утверждают в Киеве, то что же распродают ушлые продавцы?


Как ранее сообщалось, российское Минобороны утверждает об уничтожении 5 пусковых установок и радара ЗРК Patriot при ударе гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Американцы настаивают на том, что комплекс критических повреждений не получил и уже вернулся на боевое дежурство благодаря своевременной помощи США.
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34 комментария
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:27
    +10
    Такие новости приятно читать )
    Простите что коротко
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:29
      +4
      Цитата: Алексей Зоммер
      Простите что коротко

      а это к админам........................................................... laughing
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 11:15
        0
        неоднократные просьбы Пентагона
        Этого у Киева требовал Пентагон
        в ход пошли запросы от Белого дома

        У меня одного ощущение, что это достаточно важные утверждения, чтобы ожидать к ним ну хоть какого-то обоснования или хотя бы неформальной ссылки на источник сведений? Или и так сойдёт?
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:56
      +2
      Да уж... Бандеровский режим во всей красе!)))

      Уже деталями от Патриота торгуют)

      Почем целый продают?
      1. kulinar
        kulinar Сегодня, 11:07
        +1
        Цитата: Ilya-spb
        Да уж... Бандеровский режим во всей красе!)))

        Уже деталями от Патриота торгуют)

        Почем целый продают?

        Опять эти шелкоперы навыдумывали.
        Крышка транспортно-пускового контейнера отстреливается перед стартом ракеты. Это не запчасти, это расходник.
        Ни ума, ни фантазии..
      2. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 11:23
        0
        Ну, к слову сказать, одно объявление-это не распродажа деталЕЙ. Журналисты блин, такие журналисты... К тому же, крышка поди и так при пуске отлетает и о степени повреждений не говорит.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:28
    +2
    Киев не намерен демонстрировать "практически неповрежденный" ЗРК Patriot, несмотря на неоднократные просьбы Пентагона

    заключаю- показывать нечего!!!! yes
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:29
    +12
    Продается откалиброванный ПЭтриот.Самовывоз из Киева.. bully
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:34
      +5
      "практически неповрежденный" и практически даром..... laughing
    2. Илия
      Илия Сегодня, 10:38
      +2

      dmi.pris1 (дмитрий)
      Сегодня, 10:29
      НОВЫЙ
      +2
      Продается откалиброванный ПЭтриот.Самовывоз из Киева..
      Простите, а почтой России ни как нельзя?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:11
        0
        Этим "филиалом ада"?Адрпсат сильно рискует.. laughing
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:29
    0
    Например, за алюминиевую крышку от пусковой установки неизвестный продавец требует 5 тысяч гривен.
    Неплохо бы с мерикатосами поторговаться, и им загнать эти железки! laughing
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:29
    +4
    как в анегдоте: Та що на його бачить, сало как сало.... (с) wassat
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:30
    0
    Они радар и установки заменили со 2 го комплекса, а на тот пойдут из Германии срочно и тихо. А остатки в штаты. Надо оба сразу.
    1. goland72
      goland72 Сегодня, 10:43
      0
      Битого на небитого поменять нужно время. Как поменяют, так и покажут.
  7. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:32
    +3
    Сейчас подвезут еще два вагона синей и желтой изоленты, склеивать что осталось, и потом покажут. Ось вам Педриот от клоуна.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:35
      +2
      а желтая изолента имеется? уж клеить, так клеить по канонам! wassat
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 10:44
        +1
        Ща надувной подтянут из Чехии... laughing ...самоходному покажут wink он все равно не одупляет уже ничего lol
  8. Илия
    Илия Сегодня, 10:37
    +3
    Этого у Киева требовал Пентагон, но, видимо, не слишком активно, поскольку получил отказ. Сейчас США подключили более "тяжелую артиллерию", в ход пошли запросы от Белого дома.
    А что, в куеве кончились мерикатосы? Послать какого посла, пусть сам смотрит, и информирует "белый дом". Или они все свалили в польшу, потому как страшно, и на голову может что ни будь прилететь?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:37
    +1
    Боятся, что будет контрольный в голову по геолокации.
  10. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 10:38
    +1
    Сейчас подготовят, как следует, для показа патриотик, пару царапин для вида на новых нарисуют, дурачьё хуторское схавает и не подавится даже)
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:39
    0
    В Киеве отказались показать «практически неповреждённый» американский зенитный комплекс Patriot

    Что? До сих пор из польши не подогнали? bully
    Этого у Киева требовал Пентагон, но, видимо, не слишком активно, поскольку получил отказ. Сейчас США подключили более "тяжелую артиллерию", в ход пошли запросы от Белого дома.

    Ой! А как же заявленый американцами контроль переданных киеву вооружений? Кто-то кого-то обманывает, толи администрация белого дома всех, толи укропы своих спонсоров и хозяев. wassat
  12. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:40
    0
    Минобороны утверждает об уничтожении 5 пусковых установок и радара ЗРК Patriot при ударе гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
    - там не только "Кинжал" работал, "Калибры" и "Герани" помогали и добивали.
  13. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:46
    0
    Киев не намерен демонстрировать "практически неповрежденный" ЗРК Patriot, несмотря на неоднократные просьбы Пентагона.

    what Так а в чем проблема? Если одни заявляют что комплекс не поврежден и сбил шесть "гиперов", другие сообщают, что чуть-чуть поврежден (типа нам не больно), щаз подклеим и в бой... Наши сообщают об уничтожении...
    Все подтверждается наглядным путем, будет очередной налет... т.е. фейерверк, тогда и поглядим, кто там и чего в киевское небо будет пулять. wink
  14. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:48
    0
    Адепты секты свидетелей поражения Кинжала продают мощи святого Пэтриота.
  15. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:49
    +2
    Американцы настаивают на том, что комплекс критических повреждений не получил и уже вернулся на боевое дежурство благодаря своевременной помощи США.

    Ничего не понял - зачем же тогда США подключили более "тяжелую артиллерию", в ход пошли запросы от Белого дома.???
  16. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 10:55
    +1
    Если я правильно понял смысл нраписанного, то в данном случае на «незначительные повреждения» ЗРК Patriot захотели посмотреть американцы из Пентагона. Но Пентагону отказали украинские власти. После этого Пентагон подключил Белый дом чтобы получить правдивую информацию. То есть в Киеве настолько заврались, что даже лепшим американским корешам не дают подлинную информацию.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: rotfuks
      ЗРК Patriot захотели посмотреть американцы из Пентагона. Но Пентагону отказали украинские власти.

      да все матрасы видели и знают, более того уверен, что операторы из матрасии, пытаются сделать хорошую мину и хоть как-то спасти репутацию "патриотов"
  17. al3x
    al3x Сегодня, 10:58
    +1
    Не понятно одно, каким образом американцы помогли вернуть его в строй, писали же, что починили, но при этом, оказывается, в Пентагоне даже фотки не видели в каком он состоянии? Что за бред. Такое мог только самоходный дед с деменцией отмочить.
  18. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:05
    0
    В СМИ дикая путаница. Называется стоимость уничтоженной техники от 200 млн. до 6 млрд. долларов.)))
    Что уничтожено? 5 шт. ПУ, а как командная машина, как РЛС?
    К примеру зрдн Армии США, вооружённый ЗРК MIM-104 «Пэтриот», имеет следующий состав:
    штаб
    штабная батарея
    командный пункт дивизиона AN/MRC-136
    шесть зенитных ракетных батарей, в каждом на восемь пусковых установок ЗРК MIM-104 «Пэтриот».

  19. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:06
    0
    "Пять пусковых установок"... Одной ракетой. Тут Остапа, конечно, понесло...
    Вообще, ПУ - это не цель. Сам комплекс располагается поодаль.
  20. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:06
    0
    А ведь это просто гениально! Теперь бандеровцы могут торговать оружием направо и налево! И США им и слова поперек не скажут. Ведь если это суперсовременное оружие уничтожит кинжал -- это совсем плохая реклама американскому ВПК. И, конечно, проданный даже иранцам Патриот намного лучше , чем подбитый.
  21. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:12
    0
    Видимо крышка очень далеко улетела от места взрыва. Знать хана Патриоту.
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:13
    0
    понятно что матрасы не признают уничтожение "патриота" это такой минус торговой репутации, с моей точки зрения вообще его глупо было давать шумерам