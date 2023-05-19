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В результате кибератаки хакеры вывели из строя сотни серверов «Новой почты» Украины

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В результате кибератаки хакеры вывели из строя сотни серверов «Новой почты» Украины

В ходе специальной военной операции боевые действия ведутся не только на линии соприкосновения, но и в киберпространстве. Об очередной успешной атаке ИТ-специалистов на сетевую инфраструктуру противника сообщает телеграм-канал Readovka.


На этот раз хакеры взломали локальные сети украинского сервиса доставки «Новая почта». В результате были выведены из строя сотни серверов компании, а также получен доступ к базам данных. О техническом сбое в работе сети украинская почта официально сообщила сегодня утром, однако, умолчав при этом о причинах аварии.

Украинский сервис доставки российскими хакерами был выбран для кибератаки неслучайно. Официально частная компания ООО «Нова пошта» предоставляет услуги экспресс-доставки документов, посылок и грузов гражданского назначения. Сервис также занимается обеспечением поставки гуманитарной и волонтерской помощи.

Однако известно, что под видом гумпомощи «Новая почта» ввозит в страну западную военную технику, вооружения и оборудование для нужд ВСУ. В частности, эта компания занимается доставкой из-за границы беспилотников, тепловизоров и даже замечена в перевозке БМП Bradley и немецких танков Leopard.

Теперь в результате кибератаки логистика украинской армии, по крайней мере на некоторое время, нарушена еще больше. Полученные базы данных позволяют российским спецслужбам выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУ военное оборудование.

ООО «Нова пошта» было учреждено частными лицами в 2001 году, а в 2019-м фирма вошла в список ста крупнейших компаний Украины. Примечательно, что в 2016 году издание «Киев Пост» включило компанию в список 25 лучших украинских ИТ-стартапов, назвав одной из самых высокотехнологичных фирм страны. Но вот обеспечить защиту от атаки хакеров киберспециалисты компании не сумели.
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:57
    +2
    Между прочим, Новая Почта работала просто выше всяких похвал.
    Специалисты давно говорят, что нужно бить по серверам и дата центрам, особенно по банковским, причём бить должны не хакеры, а ВКС.
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    0
    В результате были выведены из строя сотни серверов компании, а также получен доступ к базам данных.
    Чем больше проблем киевскому режиму, тем лучше. Почему-то совершенно перестали обращать внимание на центры ТВ (один удар в начале операции), интернет вещания, радио, которые играют огромную роль в информационной войне. ЦИПсО спокойно себя чувствует или все перешли на удаленку?
  4. polinet
    polinet Сегодня, 11:22
    0
    Цитата: Румaтa
    Между прочим, Новая Почта работала просто выше всяких похвал.
    Специалисты давно говорят, что нужно бить по серверам и дата центрам, особенно по банковским, причём бить должны не хакеры, а ВКС.

    Сейчас время такое, что иногда работа хакеров тоже приносит хорошие результаты для СВО.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26
    0
    В результате кибератаки хакеры вывели из строя сотни серверов «Новой почты» Украины
    . Издержки нового глобального мира... впрочем, никто ж не обещал, что будут одни плюшки, будут ямы, колючки и прочее неприятное!