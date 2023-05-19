В результате кибератаки хакеры вывели из строя сотни серверов «Новой почты» Украины

В ходе специальной военной операции боевые действия ведутся не только на линии соприкосновения, но и в киберпространстве. Об очередной успешной атаке ИТ-специалистов на сетевую инфраструктуру противника сообщает телеграм-канал Readovka.
На этот раз хакеры взломали локальные сети украинского сервиса доставки «Новая почта». В результате были выведены из строя сотни серверов компании, а также получен доступ к базам данных. О техническом сбое в работе сети украинская почта официально сообщила сегодня утром, однако, умолчав при этом о причинах аварии.
Украинский сервис доставки российскими хакерами был выбран для кибератаки неслучайно. Официально частная компания ООО «Нова пошта» предоставляет услуги экспресс-доставки документов, посылок и грузов гражданского назначения. Сервис также занимается обеспечением поставки гуманитарной и волонтерской помощи.
Однако известно, что под видом гумпомощи «Новая почта» ввозит в страну западную военную технику, вооружения и оборудование для нужд ВСУ. В частности, эта компания занимается доставкой из-за границы беспилотников, тепловизоров и даже замечена в перевозке БМП Bradley и немецких танков Leopard.
Теперь в результате кибератаки логистика украинской армии, по крайней мере на некоторое время, нарушена еще больше. Полученные базы данных позволяют российским спецслужбам выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУ военное оборудование.
ООО «Нова пошта» было учреждено частными лицами в 2001 году, а в 2019-м фирма вошла в список ста крупнейших компаний Украины. Примечательно, что в 2016 году издание «Киев Пост» включило компанию в список 25 лучших украинских ИТ-стартапов, назвав одной из самых высокотехнологичных фирм страны. Но вот обеспечить защиту от атаки хакеров киберспециалисты компании не сумели.