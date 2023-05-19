Военкоры: Украинские формирования возобновили впервые за год бои в районе села Сладкое, прорываясь к трассе на Волноваху

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются штурмовые атаки ЧВК «Вагнер» против засевших в квартале на западной окраине города украинских формирований. Не менее напряженная обстановка – и на других участках Артемовского направления, что следует из сообщений российских военных корреспондентов.В частности, военкоры сообщают, что российские войска ведут ожесточенные встречные бои с ВСУ в районе Клещеевки. Имела место и очередная попытка атаки украинских позиций в районе Ивановского (Красное), но успеха здесь пока добиться нашим военным не удалось.К северу от Артемовска бои идут в районе Сакко и Ванцетти, о котором ранее сообщал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, прося Минобороны РФ не отступать с флангов. Село Сакко и Ванцетти в действительности уже не является населенным пунктом, так как там никто не проживает, но с военной точки зрения имеет важное значение.Кроме того, ВСУ возобновили наступательные действия в направлении населенного пункта Сладкое. Более года здесь не было активных боевых действий, сообщает WarGonzo, но теперь украинские формирования пошли в наступление и пытаются прорваться к участку трассы Н-20, ведущей на Волноваху.Еще один очаг ожесточенных боев – Марьинка. Российская артиллерия беспрерывно обстреливает позиции ВСУ в близлежащих населенных пунктах. Кроме того, огонь ведется по позициям ВСУ в Авдеевке и окрестных селях.На Луганском направлении по состоянию на утро 19 мая наблюдались атаки ВС РФ против украинских позиций в районе Белогоровки. Здесь нашим военным удалось немного продвинуться, заняв утраченные ранее позиции. Фиксируется продвижение и в Серебрянском лесном массиве в районе Шипиловки. Позиции ВСУ в Белогоровке, Торском, Стельмаховке, Берестовом, Двуречной также находятся под постоянным огнем российской артиллерии.