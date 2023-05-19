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Военкоры: Украинские формирования возобновили впервые за год бои в районе села Сладкое, прорываясь к трассе на Волноваху

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Военкоры: Украинские формирования возобновили впервые за год бои в районе села Сладкое, прорываясь к трассе на Волноваху

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются штурмовые атаки ЧВК «Вагнер» против засевших в квартале на западной окраине города украинских формирований. Не менее напряженная обстановка – и на других участках Артемовского направления, что следует из сообщений российских военных корреспондентов.


В частности, военкоры сообщают, что российские войска ведут ожесточенные встречные бои с ВСУ в районе Клещеевки. Имела место и очередная попытка атаки украинских позиций в районе Ивановского (Красное), но успеха здесь пока добиться нашим военным не удалось.

К северу от Артемовска бои идут в районе Сакко и Ванцетти, о котором ранее сообщал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, прося Минобороны РФ не отступать с флангов. Село Сакко и Ванцетти в действительности уже не является населенным пунктом, так как там никто не проживает, но с военной точки зрения имеет важное значение.


Кроме того, ВСУ возобновили наступательные действия в направлении населенного пункта Сладкое. Более года здесь не было активных боевых действий, сообщает WarGonzo, но теперь украинские формирования пошли в наступление и пытаются прорваться к участку трассы Н-20, ведущей на Волноваху.

Еще один очаг ожесточенных боев – Марьинка. Российская артиллерия беспрерывно обстреливает позиции ВСУ в близлежащих населенных пунктах. Кроме того, огонь ведется по позициям ВСУ в Авдеевке и окрестных селях.

На Луганском направлении по состоянию на утро 19 мая наблюдались атаки ВС РФ против украинских позиций в районе Белогоровки. Здесь нашим военным удалось немного продвинуться, заняв утраченные ранее позиции. Фиксируется продвижение и в Серебрянском лесном массиве в районе Шипиловки. Позиции ВСУ в Белогоровке, Торском, Стельмаховке, Берестовом, Двуречной также находятся под постоянным огнем российской артиллерии.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +3
    Без обработки ВСУ наших тыловых коммуникаций это не анансированное не раз наступление ВСУ ,похоже на разведку боем на ЛБС.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:08
      +1
      похоже на разведку боем на ЛБС.
      Что-то эта разведка боем затянулась и на многих участках. Причем не разовая, как принято, а с попытками второго, третьего... прорыва, с участием западной техники, но пока без "Леопардов" и "Челленджеров". Очевидно не могут нащупать участок куда их бросить для прорыва.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:23
    0
    В частности, военкоры сообщают, что российские войска ведут ожесточенные встречные бои с ВСУ в районе Клещеевки.

    ну и где на этой карте клещевка?!!!
    вы научитесь когда-нить готовить информационные материалы?!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    Военкоры: Украинские формирования возобновили впервые за год бои в районе села Сладкое, прорываясь к трассе на Волноваху
    . Пинков им надовали, вот они и зашевелились активнее...
    Хотя им, кроме Пинков, надовали много чего, в первую очередь, обещаний, дать "добавку" в виде бабла и новых вооружений.
  4. polinet
    polinet Сегодня, 11:25
    -1
    Цитата: rotmistr60
    похоже на разведку боем на ЛБС.
    Что-то эта разведка боем затянулась и на многих участках. Причем не разовая, как принято, а с попытками второго, третьего... прорыва, с участием западной техники, но пока без "Леопардов" и "Челленджеров". Очевидно не могут нащупать участок куда их бросить для прорыва.

    Ну да у всу людей - как фантиков и никого не жалко, поэтому пробовать можно бесконечно, пока ресурсы не закончатся. Склады надо продолжат громить и скопления военнослужащих.