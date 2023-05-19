США собрались экстренно поставить Тайваню ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, фактически следуя по украинскому сценарию

Министерство обороны США готовит ускоренную поставку на Тайвань переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW 2B Aero. Об этом сообщает издание South China Morning Post.Данное вооружение Пентагон планирует передать тайваньской армии безвозмездно. Но такая щедрость, не характерная для США, может быть связана лишь с одной причиной – в Пентагоне допускают высокую вероятность скорого начала вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фактически США следуют по украинскому сценарию.Можно вспомнить, что в феврале-марте 2022 года США начали вооружение украинских формирований именно с поставок «Стингеров» и «Джавелинов», на которые возлагались определенные надежды в плане приостановки российского наступления после начавшейся специальной военной операции. Теперь мы видим, что и Тайвань тоже бесплатно и в экстренном порядке получит данные виды вооружений.Учитывая ускоренный характер поставок, американское военное ведомство может обладать некоей разведывательной информацией о том, что Китай готовит десантную операцию против острова. Поэтому в Пентагоне хотят укрепить тайваньскую армию, чтобы она могла некоторое время оказывать сопротивление Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пока начнутся поставки более масштабной военной помощи, либо будет принято решение о военном вмешательстве США. Но это – лишь версия, не исключено, что события будут развиваться и по другому сценарию.Напомним, что в Вашингтоне очень озадачены вопросом усиления военно-политической активности Китая в регионе Тихого океана и считают это направление одним из наиболее приоритетных даже в сравнении с украинским конфликтом.