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США собрались экстренно поставить Тайваню ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, фактически следуя по украинскому сценарию

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США собрались экстренно поставить Тайваню ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, фактически следуя по украинскому сценарию

Министерство обороны США готовит ускоренную поставку на Тайвань переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW 2B Aero. Об этом сообщает издание South China Morning Post.


Данное вооружение Пентагон планирует передать тайваньской армии безвозмездно. Но такая щедрость, не характерная для США, может быть связана лишь с одной причиной – в Пентагоне допускают высокую вероятность скорого начала вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фактически США следуют по украинскому сценарию.

Можно вспомнить, что в феврале-марте 2022 года США начали вооружение украинских формирований именно с поставок «Стингеров» и «Джавелинов», на которые возлагались определенные надежды в плане приостановки российского наступления после начавшейся специальной военной операции. Теперь мы видим, что и Тайвань тоже бесплатно и в экстренном порядке получит данные виды вооружений.

Учитывая ускоренный характер поставок, американское военное ведомство может обладать некоей разведывательной информацией о том, что Китай готовит десантную операцию против острова. Поэтому в Пентагоне хотят укрепить тайваньскую армию, чтобы она могла некоторое время оказывать сопротивление Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пока начнутся поставки более масштабной военной помощи, либо будет принято решение о военном вмешательстве США. Но это – лишь версия, не исключено, что события будут развиваться и по другому сценарию.

Напомним, что в Вашингтоне очень озадачены вопросом усиления военно-политической активности Китая в регионе Тихого океана и считают это направление одним из наиболее приоритетных даже в сравнении с украинским конфликтом.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl. Joseph Scanlan - https://www.dvidshub.net/image/1166333
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10 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 11:08
    +3
    Тайвань - не Украина, туда по суше не привезёшь. Не смогут их вооружать по украинскому сценарию. Если там полыхнет, то Китай просто туда никого не пустит и дело с концом. Сомневаюсь, что американцы ввяжутся.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:18
      -3
      Тайвань - не Украина, туда по суше не привезёшь.
      Ну и ладно, будут возить по какой нибудь "зерновой сделке".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08
    0
    Как бы мы не владеем информацией где кучкуются десантные корабли ВМФ НОАК.Наверно командные учения ВМС США ( наврядли что в СМИ просочится)показали что спасение Тайваня это дело рук исключительно тайваньцев.Надеюсь Джавелин и Стингер в рамках военного сотрудничества уже переданы для изучения в КНР!
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:09
    +1
    А сколько времени Тайвань сможет существовать при начале его воздушной и морской блокады? Ну, то есть, если после начала конфликта КНР не станет подписывать своих аналогов "зерновых сделок", а просто начнёт топить все суда, идущие в порты Тайваня и из них.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:12
    0
    вотжешь .... когда надорвутся уже эти т ..... существительное- не ласкательное на ваше усмотрение.....
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:18
    +3
    Когда все говорят о возможной атаке Китаем Тайваня и сравнивают это с укрорейхом, почему-то забывают про весьма серьёзное отличие. Тайвань - всё-таки остров, на который нельзя везти оружие поездами, нет границы с НАТО, да и вообще легко заблокировать с моря. Это требует от США прямого вмешательства в войну с Китаем, что маловероятно даже для "мощного старика". Думаю, что Си сейчас останавливают
    скорее возможные жертвы во время операции с антирекламой, что "китайцы убивают китайцев".
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:21
    0
    США собрались экстренно поставить Тайваню ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, фактически следуя по украинскому сценарию
    Тайвань, в отличии от кукуевских, платежеспособен. Хотя, это их дела, кто и как на этом поимеет свои "плюшки".
  7. Властор
    Властор Сегодня, 11:21
    0
    После украины что стингеры что джевелины получили минус
    Вот и хотят туда пихнуть
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:22
    0
    Что тут скажешь?Можно только слова Карабаса Барабаса для амерского впк произвести :"Это ж просто праздник какой то!!".....потому что "безвозмездное" всегда дороже "оплаченного"...для "одаряемых"..
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:23
    +2
    шанс на то что Китай начнет СВО высок, они анализируют нашу СВО и делают выводы. более того Китай понимает что лучшего времени не будет.. Штаты щас слишком много ресурсов потратили на Украину. и нужно время на восполнение . так же есть и другой момент, запад активно становится на военную экономику. соответственно тянуть Китаю смысла нету . момент возвращения Тайваня в свою гавань идеальный