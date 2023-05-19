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Норвегия поставит Украине установки РСЗО и радары контрбатарейной борьбы

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Норвегия поставит Украине установки РСЗО и радары контрбатарейной борьбы

Украинская армия в скором времени получит восемь дополнительных РСЗО и три радара контрбатарейной борьбы, поставку техники готовит Норвегия совместно с Великобританией. Об этом сообщает пресс-служба норвежского Минобороны.


Норвежцы приняли решение поставить Украине восемь дополнительных реактивных систем залпового огня. Конкретный тип предполагаемых к поставке РСЗО в сообщении не указан, но сообщается, что установки являются практически аналогом американских М270. Вполне возможно, что РСЗО являются британской версией MLRS. Единственно, что достоверно известно - данные РСЗО выведены из эксплуатации норвежской армии и находились на хранении.

В Минобороны Норвегии подчеркнули, что РСЗО позволят украинской армии перерезать пути снабжения российских войск, а также наносить удары по наиболее важным объектам.

Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Нужно больше вооружений

- говорится в сообщении.

Кроме РСЗО, в поставку войдут три контрбатарейных радара ARTHUR, такие станции на базе двухзвенного вездехода Украина уже получала. Радар разработан шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции, предназначен для обнаружения артиллерии противника на дальности 20-25 км, 120-мм минометов - до 40 км. Комплекс способен корректировать огонь своей артиллерии с учетом полученной информации.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    +1
    Норги получается мастера сидеть на двух стульях.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 11:23
      0
      Те же Хаймарсы, вид сбоку. Значит, корректировка по GPS, и наша РЭБ рулит. А я все удивлялся, что это они дорогущей химерой по городам лупят? А они, видимо, отчаялись по боевым целям попасть.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:18
    +1
    Все в общую копилку.... что ещё можно сказать.
    То, чего они добиваются, "легко и незаметно" накроет их всех, как накрыл их всех военный психоз.