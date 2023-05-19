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ВМС Аргентины отказываются от французских истребителей Super Etendard из-за проблем с катапультными креслами

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ВМС Аргентины отказываются от французских истребителей Super Etendard из-за проблем с катапультными креслами

Программа ВМС Аргентины по возобновлению работы своей 2-й истребительно-штурмовой эскадрильи завершилась неожиданным решением. Как пишет Zona Militar, в ее состав не вошли 5 модернизированных самолетов Dassault Super Etendard, которые Аргентина приобрела у Франции в 2019 году. Соответствующее решение было принято Минобороны страны на этой неделе.


Стоит отметить, что модернизированные версии палубных истребителей Super Etendard, приобретенные Аргентиной, стояли на вооружении ВМС Франции до 2016 года и несли службу на борту атомного авианосца «Шарль де Голль». Затем данные самолеты были заменены на Rafale M.

В то же время, Armada Argentina планировала задействовать вышеупомянутые крылатые машины в составе своей 2-й истребительно-штурмовой эскадрильи. Между тем Минобороны Аргентины от самолетов пришлось отказаться из-за проблем с катапультными креслами.

Все дело в том, что вышеупомянутый компонент в Super Etendard требует замены. В свою очередь Аргентина данную процедуру осуществить не сможет из-за санкций со стороны Соединенного Королевства, действующих с момента окончания Фолклендской войны в 1982 году.

В данной ситуации удивляет то, что, принимая решение о приобретении самолетов у Франции, в аргентинском Минобороны знали, что катапультные кресла для них производятся британской компанией Martin Baker. Также в ведомстве прекрасно понимали, что не смогут заняться разработкой альтернативного решения по причине нехватки средств.

В итоге, Аргентина на данный момент не может использовать приобретенные у Франции Super Etendard, но все равно считается последним эксплуатантом данных истребителей в мире.
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10 комментариев
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  1. Tucan
    Tucan Сегодня, 11:46
    +2
    "Супер Этандар" очень старая машина, кроме того это не истребитель, а палубный штурмовик.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:21
      0
      Между тем Минобороны Аргентины от самолетов пришлось отказаться из-за проблем с катапультными креслами.

      И где же вечно ноющий об отсутствии самолетов Наркофюрер? Аргентину пора принимать в "истребительную коалицию"!
      Хохлокамикадзе нужны двигатели, планеры и ракеты - а катапультные кресла даже и не пригодятся...
      Ну или англичане им кресла поменяют.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:48
    +1
    Судя по всему, именно к Аргентине относится выражение "failed state" больше, чем к какой-либо другой стране. Со времён Второй Мировой дела в экономике там всё никак не налаживаются.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    0
    принимая решение о приобретении самолетов у Франции, в аргентинском Минобороны знали, что катапультные кресла для них производятся британской компанией Martin Baker
    Значит со стороны французов был приличный откат за подписанный договор. Другое на ум не приходит если только в МО Аргентины не кретины сидят (что мало вероятно).
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:52
    0
    Аргентина действует так из за корумпированности власти.Может КНР наведёт там порядок,привязав расчётами в юанях к себе.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:53
    +2
    Аргентина данную процедуру осуществить не сможет из-за санкций со стороны Соединенного Королевства

    Воооот.. А я - таки знаю одну страну, которой в теории мало того, что вроде как должно быть по хрен на санкции Соединенного Королевства, так ещё и огромные счета к нему накопились. И по случайности - эта страна таки умеет делать как неплохие самолёты, так и ПКР к ним.. Может - стоит предложить Аргентине свою помощь с перевооружением? В качестве ответного алаверды.. И с ехидством поглядеть, как мелкобриттов корчить начнёт.. Должок - он как известно платежом красен.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:03
    0
    Почему бы нам не продать им, аргентинцам, 20 МиГ-35-х?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:43
      +2
      Потому что у них столько денег нет. У них вообще нисколько нет.
  7. solar
    solar Сегодня, 12:12
    0
    Аргентина эксплуатировала Суперэтандары еще во время Фолклендской войны, 40 лет назад. И они не знали, что туда кресла нужны?
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:15
    +2
    А я и не знал, что этот металлолом еще летает. Аргентосы в очередной раз подтверждают, что они очень смелые ребята. Им бы еще генералов и адмиралов толковых - цены им не было б.