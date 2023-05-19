ВМС Аргентины отказываются от французских истребителей Super Etendard из-за проблем с катапультными креслами

Программа ВМС Аргентины по возобновлению работы своей 2-й истребительно-штурмовой эскадрильи завершилась неожиданным решением. Как пишет Zona Militar, в ее состав не вошли 5 модернизированных самолетов Dassault Super Etendard, которые Аргентина приобрела у Франции в 2019 году. Соответствующее решение было принято Минобороны страны на этой неделе.Стоит отметить, что модернизированные версии палубных истребителей Super Etendard, приобретенные Аргентиной, стояли на вооружении ВМС Франции до 2016 года и несли службу на борту атомного авианосца «Шарль де Голль». Затем данные самолеты были заменены на Rafale M.В то же время, Armada Argentina планировала задействовать вышеупомянутые крылатые машины в составе своей 2-й истребительно-штурмовой эскадрильи. Между тем Минобороны Аргентины от самолетов пришлось отказаться из-за проблем с катапультными креслами.Все дело в том, что вышеупомянутый компонент в Super Etendard требует замены. В свою очередь Аргентина данную процедуру осуществить не сможет из-за санкций со стороны Соединенного Королевства, действующих с момента окончания Фолклендской войны в 1982 году.В данной ситуации удивляет то, что, принимая решение о приобретении самолетов у Франции, в аргентинском Минобороны знали, что катапультные кресла для них производятся британской компанией Martin Baker. Также в ведомстве прекрасно понимали, что не смогут заняться разработкой альтернативного решения по причине нехватки средств.В итоге, Аргентина на данный момент не может использовать приобретенные у Франции Super Etendard, но все равно считается последним эксплуатантом данных истребителей в мире.