Британская разведка прогнозирует совместный удар сил ЧВК «Вагнер» и ВС России на Красное после окончательного падения Бахмута

Он представляет собой непреступную крепость из грядки многоэтажных домов. Там сейчас идут тяжелейшие бои (...) В Бахмуте идет практически встречный бой. Мы двигаемся с востока на запад, противник подтягивает любое количество резервов и техники

Полный захват Бахмута силами ЧВК "Вагнер" будет завершен уже в ближайшее время, после выхода штурмовых отрядов на окраины города боевые действия не закончатся, следующей целью станет населенный пункт Ивановское (Красное), стоящий на трассе в Константиновку. Об этом сообщает британская разведка.По данным британцев, командование российской армии готовит встречный удар на село Красное, с задачей выровнять фронт на данном участке, сорвав контрнаступление ВСУ на флангах Бахмута. Еще одной задачей этого удара будет нанесение морального урона украинской армии, не сумевшей удержать Бахмут и провести контрнаступление.Как утверждает разведка Соединенного королевства, в ударе по Красному примут участие не только кадровые части российского Минобороны, но и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".На данный момент освобождение Бахмута еще не состоялось, ожесточенные бои идут в районе укрепрайона "Тетрис" на юго-западе города в районе "Самолет". По словам Евгения Пригожина, "Тетрис" представляет собой "неприступную крепость", в которую постоянно перебрасываются резервы из Часова Яра, поскольку из-за ударов ВСУ и отхода частей российской армии оба пути снабжения снова открыты.- заявил куратор ЧВК "Вагнер", комментируя ситуацию в городе.