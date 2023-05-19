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Британская разведка прогнозирует совместный удар сил ЧВК «Вагнер» и ВС России на Красное после окончательного падения Бахмута

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Британская разведка прогнозирует совместный удар сил ЧВК «Вагнер» и ВС России на Красное после окончательного падения Бахмута

Полный захват Бахмута силами ЧВК "Вагнер" будет завершен уже в ближайшее время, после выхода штурмовых отрядов на окраины города боевые действия не закончатся, следующей целью станет населенный пункт Ивановское (Красное), стоящий на трассе в Константиновку. Об этом сообщает британская разведка.


По данным британцев, командование российской армии готовит встречный удар на село Красное, с задачей выровнять фронт на данном участке, сорвав контрнаступление ВСУ на флангах Бахмута. Еще одной задачей этого удара будет нанесение морального урона украинской армии, не сумевшей удержать Бахмут и провести контрнаступление.

Как утверждает разведка Соединенного королевства, в ударе по Красному примут участие не только кадровые части российского Минобороны, но и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

На данный момент освобождение Бахмута еще не состоялось, ожесточенные бои идут в районе укрепрайона "Тетрис" на юго-западе города в районе "Самолет". По словам Евгения Пригожина, "Тетрис" представляет собой "неприступную крепость", в которую постоянно перебрасываются резервы из Часова Яра, поскольку из-за ударов ВСУ и отхода частей российской армии оба пути снабжения снова открыты.

Он представляет собой непреступную крепость из грядки многоэтажных домов. Там сейчас идут тяжелейшие бои (...) В Бахмуте идет практически встречный бой. Мы двигаемся с востока на запад, противник подтягивает любое количество резервов и техники

- заявил куратор ЧВК "Вагнер", комментируя ситуацию в городе.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:36
    0
    Время покажет,что они "напрогназируют"..
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:31
      +1
      Нам бы хорошую разведку в этом районе и побольше градов, смерчей, ураганов , солнцепека по каналам снабжения.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    +2
    Британская разведка прогнозирует
    . С этим, как раз, все понятно... что то очевидное могут предсказать достаточно точно, а остальное будет, как будет, а не как кому то хочется.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:39
    0
    бриты плавали, они знают.................... wassat
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +2
    Британская разведка прогнозирует...
    Уже начали признавать, что ВСУ в Артемовске полный каюк.
    сорвав контрнаступление ВСУ на флангах Бахмута
    Значит контрнаступление ВСУ, о котором столько говорили, все таки идет, но об этом стараются не распространяться, т.к. знаковые результаты отсутствуют?
  5. ROSS_51
    ROSS_51 Сегодня, 11:53
    +2
    Пригожин как раз говорил, что Вагнер отойдет на переформирование в место постоянной дислокации.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:06
      +1
      Цитата: ROSS_51
      Пригожин как раз говорил, что Вагнер отойдет на переформирование в место постоянной дислокации.


      А еще он говорил, что оставит позиции в Артемовске 10 мая.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: ROSS_51
      Пригожин как раз говорил, что Вагнер отойдет на переформирование в место постоянной дислокации.


      Отойдет в случае, не поставки боеприпасов ЧВК Вагнер (так будет точнее).... после известного видео (где он об этом сообщил, в окружение бойцов Вагнера), затем пришла бумага о том что всё дадут, даже связного Суровикина поставят, но...

      Как я понимаю, снабжение идет на 10-30% (боеприпасов) от запрошенного, + есть приказ, что в случае оставления позиции, ЧВК Вагнер будут признаны как дезертиры... вот и выходит, что парни бьются до конца, а принимать позиции у Вагнеровцев никто не собирается, ни Ахмат который заявил о желании занять позиции, но что-то никак.... ни МО, которое при наличие сил и желание, могло принять позиции в Артемовске.

      + сейчас самое главное, удержать ВС РФ фланги на Артемовском направлении т.к. если не удержат, то в котле уже будут ЧВК Вагнер, и с учетом сил и средств ВСУ.... может произойти обратная ситуация, когда не мы будем там наступать а они).
  6. monetam
    monetam Сегодня, 12:14
    0
    тут бы фланговые позиции выравнять, а потом уже и с очередными селами и городами разбираться.